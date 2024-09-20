Распределительные щитки серии City9 Box

Пластиковые щитки City9 Box предназначены для установки модульного оборудования (автоматических выключателей, ВДТ, дифференциальных автоматов). 

Распределительные щитки серии City9 Box

Описание

В ассортименте пластиковых щитков City9 Box от Systeme Electric представлены распределительные модульные щитки до 36 модулей встраиваемого и навесного монтажа, а также встраиваемые щитки City9 Box IT с перфорированной монтажной платой для установки слаботочного оборудования (роутеров и т.д). Все щитки доступны в исполнении как с белой, так и с прозрачной дверцей.

Серия также включает в себя навесные мини-щитки от 2 до 6 модулей, как с дверцей, так и без нее.

Серия City9 Box – это российская разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие/идентичные технические характеристики с линейкой Easy9 Box от Schneider Electric*. 

*Идентичные тех характеристики по след параметрам:

  • Полностью идентичные материалы и конструкция
  • Идентичные габаритные размеры
  • Идентичный комплект поставки
  • Идентичный ассортиментный ряд

City9 Box

Спроектировано в Италии — Сделано в России!

  • Белая и прозрачная дверь
  • Возможность изменения расположения двери (право/влево)
  • Встраиваемая и навесная версия
  • Съемное шасси во встраиваемой версии
  • Раздельные и съемные клеммы N
  • Съемная клемма PE
  • Жесткость конструкции 

Перейти в каталог

City9 Box мини

Современный дизайн

  • 2−4−6 модулей
  • Подключение через фитинг
  • Место под стяжку для фиксации кабеля
  • Вырез под мини кабель-канал
  • Вырез под трубку
  • Опломбировка щитка
  • Монтаж на DIN рейку и стену

Перейти в каталог

City9 Box IT (бокс для роутера)

Полный комплект для установки Роутера

  • перфорированная плата, стяжки в комплекте
  • единый дизайн с распределительными щитками City9 Box
  • встраиваемая версия
  • белая и дымчатая дверь
  • возможность изменения расположения двери (право/влево)
  • в комплекте розетки Blanca — 2 шт.

Перейти в каталог

Преимущества

Ударостойкость IK 07

Высокая степень ударопрочности и жесткости конструкции

Класс защиты от поражения электрическим током

Класс защиты -2

Российское производство

Спроектировано в Италии — Сделано в России

Изоляционный самозатухающий пластик

Стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °C / 30 секунд

Возможность изменения расположения двери
Клеммные держатели «нейтраль / земля» до 960 °C / 30 секунд
Полная совместимость с модульным оборудованием City9 Set

Применение

Пластиковые щитки City9 Box предназначены для установки модульного оборудования и слаботочного оборудования на объектах жилищного и гражданского строительства.

Жилищное строительство
Гражданское строительство
Щиток навесного монтажа с белой дверью (8 модулей)
Щиток навесного монтажа с прозрачной дверью (8 модулей)
Щиток встраиваемого монтажа с прозрачной дверью (12 модулей)
Щиток навесного монтажа с белой дверью (24 модулей)
Щиток навесного монтажа с прозрачной дверью (24 модулей)
Щиток навесного монтажа с прозрачной дверью (36 модулей)
Щиток встраиваемого монтажа с прозрачной дверью (36 модулей)
Мини-щитки City9 Box
Щиток для слаботочного оборудования
Документы

Каталог City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
Листовка City9 Set
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства

