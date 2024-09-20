Распределительные щитки серии City9 Box

В ассортименте пластиковых щитков City9 Box от Systeme Electric представлены распределительные модульные щитки до 36 модулей встраиваемого и навесного монтажа, а также встраиваемые щитки City9 Box IT с перфорированной монтажной платой для установки слаботочного оборудования (роутеров и т.д). Все щитки доступны в исполнении как с белой, так и с прозрачной дверцей.

Серия также включает в себя навесные мини-щитки от 2 до 6 модулей, как с дверцей, так и без нее.

Серия City9 Box – это российская разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие/идентичные технические характеристики с линейкой Easy9 Box от Schneider Electric*.

*Идентичные тех характеристики по след параметрам: