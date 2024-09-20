Пластиковые щитки City9 Box предназначены для установки модульного оборудования (автоматических выключателей, ВДТ, дифференциальных автоматов).
Распределительные щитки серии City9 Box
Описание
В ассортименте пластиковых щитков City9 Box от Systeme Electric представлены распределительные модульные щитки до 36 модулей встраиваемого и навесного монтажа, а также встраиваемые щитки City9 Box IT с перфорированной монтажной платой для установки слаботочного оборудования (роутеров и т.д). Все щитки доступны в исполнении как с белой, так и с прозрачной дверцей.
Серия также включает в себя навесные мини-щитки от 2 до 6 модулей, как с дверцей, так и без нее.
Серия City9 Box – это российская разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие/идентичные технические характеристики с линейкой Easy9 Box от Schneider Electric*.
*Идентичные тех характеристики по след параметрам:
- Полностью идентичные материалы и конструкция
- Идентичные габаритные размеры
- Идентичный комплект поставки
- Идентичный ассортиментный ряд
City9 Box
Спроектировано в Италии — Сделано в России!
- Белая и прозрачная дверь
- Возможность изменения расположения двери (право/влево)
- Встраиваемая и навесная версия
- Съемное шасси во встраиваемой версии
- Раздельные и съемные клеммы N
- Съемная клемма PE
- Жесткость конструкции
City9 Box мини
Современный дизайн
- 2−4−6 модулей
- Подключение через фитинг
- Место под стяжку для фиксации кабеля
- Вырез под мини кабель-канал
- Вырез под трубку
- Опломбировка щитка
- Монтаж на DIN рейку и стену
City9 Box IT (бокс для роутера)
Полный комплект для установки Роутера
- перфорированная плата, стяжки в комплекте
- единый дизайн с распределительными щитками City9 Box
- встраиваемая версия
- белая и дымчатая дверь
- возможность изменения расположения двери (право/влево)
- в комплекте розетки Blanca — 2 шт.
Преимущества
Высокая степень ударопрочности и жесткости конструкции
Класс защиты -2
Спроектировано в Италии — Сделано в России
Стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °C / 30 секунд
Применение
Пластиковые щитки City9 Box предназначены для установки модульного оборудования и слаботочного оборудования на объектах жилищного и гражданского строительства.
