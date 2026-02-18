Оптимальный функционал и высокая надежность для обеспечения бесперебойного электропитания подключаемой нагрузки.
Однофазные источники бесперебойного питания нового поколения Smart-Save Online SRV G2
Описание
ИБП Smart-Save Online SRV G2 — надёжный источник бесперебойного питания с мощностью от 1 до 10 кВА и гибкими конфигурациями батарей.
Компактный, легко монтируется в стойку или на пол
Интуитивный русский интерфейс и программируемые розетки для оптимизации энергопотребления
Поддерживает USB, RS-232 и SNMP
Гарантия до 5 лет
Преимущества
Широкий диапазон мощностей
Доступны варианты на 1, 2, 3, 6 и 10 кВА, выполненные в различных конфигурациях: с внутренними АКБ или с подключением внешнего батарейного модуля, а также только силовой модуль для работы с внешним батарейным массивом большой емкости. ИБП имеют коэффициент мощности по выходу равный единице, что позволяет подключать больше активной нагрузки.
Удобный монтаж и эксплуатация
- Все модели имеют возможность стоечного монтажа или напольного размещения, необходимые для этого аксессуары уже в комплекте поставки.
- Модели мощностью до 3 кВА поставляются в компактном корпусе высотой 2U для варианта с внутренними АКБ и 4U – для ИБП, рассчитанного под подключение внешних АКБ, а начиная с 6 кВА – высота 4U с учетом батарейного модуля.
- Для ИБП мощностью до 3кВА автономная работа достигается за счет батарейных картриджей или внешнего массива АКБ на выбор, для моделей от 6 кВА доступны только внешние АКБ.
Интуитивно понятный интерфейс управления
Полностью переработанный пользовательский интерфейс на русском языке и дублирование индикации в уже привычном фирменном ???-поинте. Информация отображается ясно и понятно, позволяя контролировать состояние системы и оперативно реагировать на возможные риски.
Управляемые розетки для оптимизации энергопотребления
ИБП (1-3кВА) имеет одну программируемую группу розеток, для которых пользователь может самостоятельно определять порядок отключения нагрузки, обеспечивая правильное завершение работы и управление временем автономии.
Коммуникационные интерфейсы
Широкий ассортимент коммуникационных интерфейсов для интеграции с большинством систем мониторинга и управления – USB, RS-232, или SNMP карта (артикул SE9604) единая для всех ИБП Systeme Electric.
Надежность и доступный сервис
ИБП имеют базовую гарантию 3 года с возможностью продления до 5 лет. Гарантия распространяется на все ИБП, приобретенные у официальных дистрибьюторов и партнеров компании.
Конфигуратор
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки
Сервисные центры
Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric