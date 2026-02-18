Однофазные источники бесперебойного питания нового поколения Smart-Save Online SRV G2

Доступны варианты на 1, 2, 3, 6 и 10 кВА, выполненные в различных конфигурациях: с внутренними АКБ или с подключением внешнего батарейного модуля, а также только силовой модуль для работы с внешним батарейным массивом большой емкости. ИБП имеют коэффициент мощности по выходу равный единице, что позволяет подключать больше активной нагрузки.