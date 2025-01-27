Однофазные источники бесперебойного питания

Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.

Однофазный источник бесперебойного питания Smart-Save SMT

Электронный каталог

Описание

ИБП серии Smart-Save SMT — оптимальная система защиты от всплесков напряжения и батарейного резервного питания для сравнительно несложных конфигураций. Также подходят для магазинов розничной торговли, малых и средних предприятий.

Компактные размеры позволяют разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины.

Имеет USB-порт и последовательный порт для интеграции ИБП и сервера с помощью программного обеспечения, позволяющего настроить автоматическое выключение сервера при низком остатке заряда батареи.

ИБП оснащен слотом для установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.

Преимущества

Надежность и эффективность

Форма выходного сигнала в виде чистой синусоиды при работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку

USB HID (human interface device) — функция, которая позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО

Управляющее ПО в комплекте поставки

Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения

LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»

Многоразовый автоматический предохранитель

Корректное завершение работы компьютеров

Опциональная сетевая SNMP карта

Встроенный стабилизатор напряжения

Встроенная функция самодиагностики

Функция автозапуска

Функция холодного запуска

Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

Скачать список (pdf)
Документы

Каталог однофазные ИБП
Каталог однофазных ИБП, сетевых карт к ним и внешних батарейных блоков
SMTSE руководство пользователя
Установка, размещение, хранение и эксплуатация SMTSE
SMTSE время автономной работы
Таблица автономной работы SMTSE при разных уровнях нагрузки

Паспорта изделий

SMTSE3000RMI2U паспорт изделия
ИБП Smart – Save SMTSE3000RMI2U 3кВА/1,8кВт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 400x438x88 мм и 20,7 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды.
SMTSE2000RMI2U паспорт изделия
ИБП Smart – Save SMTSE2000RMI2U 2000ВА/1320Вт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 310x438x88 мм и 14,9 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды. 
SMTSE1000RMI2U паспорт изделия
ИБП Smart – Save SMTSE1000RMI2U 1000ВА/720Вт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 310x438x88 мм и 11,1 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды.
SMTSE750RMI1U паспорт изделия
ИБП Smart – Save SMTSE750RMI1U 750ВА/450Вт линейно-интерактивный, подходит для малых и средних предприятий. Компактный размер 280x438x44 мм и 8,1 кг позволяет разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины. При работе от батарей позволяет поддерживать чувствительную нагрузку имея форму выходного сигнала в виде чистой синусоиды.

Программное обеспечение для однофазных ИБП

