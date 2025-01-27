Однофазный источник бесперебойного питания Smart-Save SMT

ИБП серии Smart-Save SMT — оптимальная система защиты от всплесков напряжения и батарейного резервного питания для сравнительно несложных конфигураций. Также подходят для магазинов розничной торговли, малых и средних предприятий.

Компактные размеры позволяют разместить ИБП в навесных или напольных шкафах небольшой глубины.

Имеет USB-порт и последовательный порт для интеграции ИБП и сервера с помощью программного обеспечения, позволяющего настроить автоматическое выключение сервера при низком остатке заряда батареи.

ИБП оснащен слотом для установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.