SystemeLine B – магистральный и распределительный шинопровод большой мощности от 400А до 6300А.
Описание
Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии с номинальным током от 400 А до 6300 А.
SystemeLine B собирается из готовых комплектных секций, которые выбираются для реализации трассы необходимой конфигурации.
Преимущества
Компактное и технологичное решение ваших задач
Одно из самых компактных решений - позволяет не занимать много пространства в здании при вертикальном или горизонтальном распределении
Отводные блоки различного типа для реализации сложных проектов
Исполнение с алюминиевыми или медными проводниками
Степень защиты IP55 в стандартном исполнении повышает уровень защиты шин и снижает скопление пыли в пазах, препятствует скоплению воды на секции шинопровода
Надежная конструкция и удобный монтаж
Биметаллические контактные соединения покрыты серебром. Это исключает образование оксидной пленки и уменьшают нагрев в местах стыков секций и присоединений отводных блоков.
Каждая шина окружена двумя слоями изоляции, четыре слоя между фазами
Класс теплостойкости В, 130 °C, оптимальные диэлектрические свойства
Необходимый момент затяжки болтовых соединений обеспечивается болтами со срывной головкой
Подпружиненные контактные зажимы в местах соединения отводных блоков
Применение
Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии большой и средней мощности в промышленных, коммерческих и других зданиях:
Серия SystemeLine B – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие/идентичные технические характеристики с линейкой Сanalis KT и I-LINE II от Schneider Electric*.
При производстве используются те же самые материалы и технологии, что и для I-LINE II.
*Идентичные особенности и тех характеристики:
- Идентичная технология изготовления биметаллических контактов
- Идентичные материалы шин
- Идентичные материалы изоляции
- При производстве отводных блоков используются те же технологии, что и в серии I-LINE II (подпружиненные контакты и покрытие серебром)
В серии SystemeLine B содержится полный перечень секций, необходимых для построения трасс любых конфигураций. Для прямого подключения SystemeLine B с алюминиевыми проводниками к I-LINE II обратитесь за консультацией в Центр Поддержки Клиентов support@systeme.ru.