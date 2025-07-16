Шинопровод SystemeLine B

SystemeLine B – магистральный и распределительный шинопровод большой мощности от 400А до 6300А.

Шинопровод SystemeLine B

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии с номинальным током от 400 А до 6300 А.

SystemeLine B собирается из готовых комплектных секций, которые выбираются для реализации трассы необходимой конфигурации.

Шинопровод SystemeLine B

Преимущества

Компактное и технологичное решение ваших задач

Одно из самых компактных решений - позволяет не занимать много пространства в здании при вертикальном или горизонтальном распределении

Отводные блоки различного типа для реализации сложных проектов

Исполнение с алюминиевыми или медными проводниками

Степень защиты IP55 в стандартном исполнении повышает уровень защиты шин и снижает скопление пыли в пазах, препятствует скоплению воды на секции шинопровода

Надежная конструкция и удобный монтаж

Биметаллические контактные соединения покрыты серебром. Это исключает образование оксидной пленки и уменьшают нагрев в местах стыков секций и присоединений отводных блоков.

Каждая шина окружена двумя слоями изоляции, четыре слоя между фазами

Класс теплостойкости В, 130 °C, оптимальные диэлектрические свойства

Необходимый момент затяжки болтовых соединений обеспечивается болтами со срывной головкой

Подпружиненные контактные зажимы в местах соединения отводных блоков

Применение

Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии большой и средней мощности в промышленных, коммерческих и других зданиях:

Промышленные объекты
Гражданское и жилищное строительство
Объекты инфраструктуры
Центры обработки данных
Логистические комплексы
Здравоохранение
SystemeLine B – трасса в сборе
SystemeLine B – трасса в сборе
SystemeLine B – соединение секций
SystemeLine B – соединение секций

Документы

Каталог SystemeLine B
Каталог по магистральному и распределительному шинопроводу SystemeLine B.
Руководство по эксплуатации SystemeLine B
Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию по магистральному и распределительному шинопроводу SystemeLine B.

Серия SystemeLine B – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие/идентичные технические характеристики с линейкой Сanalis KT и I-LINE II от Schneider Electric*.

При производстве используются те же самые материалы и технологии, что и для I-LINE II.

*Идентичные особенности и тех характеристики:

  • Идентичная технология изготовления биметаллических контактов
  • Идентичные материалы шин
  • Идентичные материалы изоляции
  • При производстве отводных блоков используются те же технологии, что и в серии I-LINE II (подпружиненные контакты и покрытие серебром)

В серии SystemeLine B содержится полный перечень секций, необходимых для построения трасс любых конфигураций. Для прямого подключения SystemeLine B с алюминиевыми проводниками к I-LINE II обратитесь за консультацией в Центр Поддержки Клиентов support@systeme.ru.

Фильтры
Поиск
Корзина