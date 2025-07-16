Шинопровод SystemeLine B

Серия SystemeLine B – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие/идентичные технические характеристики с линейкой Сanalis KT и I-LINE II от Schneider Electric*.

При производстве используются те же самые материалы и технологии, что и для I-LINE II.

*Идентичные особенности и тех характеристики:

Идентичная технология изготовления биметаллических контактов

Идентичные материалы шин

Идентичные материалы изоляции

При производстве отводных блоков используются те же технологии, что и в серии I-LINE II (подпружиненные контакты и покрытие серебром)

В серии SystemeLine B содержится полный перечень секций, необходимых для построения трасс любых конфигураций. Для прямого подключения SystemeLine B с алюминиевыми проводниками к I-LINE II обратитесь за консультацией в Центр Поддержки Клиентов support@systeme.ru.