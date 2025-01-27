Компактное распределительное устройство RME

Компактное распределительное устройство до 20 кВ

RME представляет собой компактное распределительное устройство, сборные шины и коммутационные аппараты которого расположены в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия (30 лет)

Описание
  • включает в себя от 1 до 4 встроенных функций-присоединений
  • защита питающей линии к трансформатору обеспечивается силовым выключателем
  • полностью готовое заводское изделие, простое в монтаже и необслуживаемое

Производство полного цикла моноблоков RME находится на заводе «CЭЗЭМ» в Ленинградской области - центре инжиниринга и производства силового оборудования Systeme Electric. На заводе реализованы лучшие практики производства мирового уровня с целью соответствия качества продукции российским и международным стандартам.

Преимущества
Технологии, проверенные опытом.

Компактные распределительные устройства RME защищают людей и оборудование по всей России: в кабельных сетях среднего напряжения установлено около 85000 моноблоков.

производство и полное сервисное обслуживание в России

высокотехнологичная сборка с роботизированными участками сварки и многоступенчатый контроль качества на заводе обеспечивают безопасность персонала и длительный срок службы — 30 лет

уникальные технические решения: высокотехнологичный элегазовый выключатель, испытания кабелей без работ в кабельном отсеке, энергонезависимый терминал РЗиА БМРЗ-60-VIP и индикаторы наличия напряжения Systeme VPIS полностью российского производства

уменьшение габаритов подстанций и распределительных устройств, а также снижение затрат за счет минимального технического обслуживания

Применение
Элегазовые моноблоки имеют широкий спектр применения в распределительных сетях 6−10−20 кВ в России:
  • в кольцевых и радиальных городских сетях для защиты потребителей и трансформаторов, для оперативных переключений и как элемент системы «Умный город»
  • для тупиковых трансформаторных подстанций в любом исполнении (встроенные ТП, БКПТ, КТП и пр.)
  • во внутрицеховых подстанциях промышленных предприятий
  • для защиты внутриплощадочных сетей крупных инфраструктурных объектов и Особых Экономических Зон (ОЭЗ)
Объекты, где используются моноблоки RME:
  • Кабельные сети
  • Стадионы
  • Объекты пищевой промышленности
  • Театры и музеи
  • Бизнес-центры, включая небоскребы
  • Автодороги
  • Центры Обработки Данных (ЦОД)
  • Метрополитен
  • Аэропорты и т.д.
Каталог RME 2025
Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией Российского производства на номинальное напряжение 6-20 кВ
Брошюра Моноблоки RME
Компактное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 6, 10, 20 кВ
Опросный лист для заказа КРУЭ RМE
Опросный лист для заказа компактных распределительных устройств RМE
Руководство по эксплуатации БМРЗ-60-VIP
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с возможностями, принципами работы, конструкцией и правилами эксплуатации блоков микропроцессорных релейной защиты БМРЗ-60-VIP-01.
Руководство по эксплутации RME
Руководство по монтажу и эксплуатации КРУЭ RME
Схемы вторичных цепей RME
Схемы вторичных цепей RME
Руководство по эксплуатации SystemeVPIS
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с возможностями, принципами работы, конструкцией и правилами эксплуатации индикатора наличия напряжения Systeme VPIS
РОСС RU Д-RU.РА01.В.05592_25
Сертификат/декларация о соответствии требованиям ПП РФ № 982 (ГОСТ Р)
