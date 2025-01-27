RME представляет собой компактное распределительное устройство, сборные шины и коммутационные аппараты которого расположены в герметичном баке, заполненном элегазом и запаянном на весь срок службы изделия (30 лет)
Компактное распределительное устройство RME
- включает в себя от 1 до 4 встроенных функций-присоединений
- защита питающей линии к трансформатору обеспечивается силовым выключателем
- полностью готовое заводское изделие, простое в монтаже и необслуживаемое
Производство полного цикла моноблоков RME находится на заводе «CЭЗЭМ» в Ленинградской области - центре инжиниринга и производства силового оборудования Systeme Electric. На заводе реализованы лучшие практики производства мирового уровня с целью соответствия качества продукции российским и международным стандартам.
Компактные распределительные устройства RME защищают людей и оборудование по всей России: в кабельных сетях среднего напряжения установлено около 85000 моноблоков.
производство и полное сервисное обслуживание в России
высокотехнологичная сборка с роботизированными участками сварки и многоступенчатый контроль качества на заводе обеспечивают безопасность персонала и длительный срок службы — 30 лет
уникальные технические решения: высокотехнологичный элегазовый выключатель, испытания кабелей без работ в кабельном отсеке, энергонезависимый терминал РЗиА БМРЗ-60-VIP и индикаторы наличия напряжения Systeme VPIS полностью российского производства
уменьшение габаритов подстанций и распределительных устройств, а также снижение затрат за счет минимального технического обслуживания
- в кольцевых и радиальных городских сетях для защиты потребителей и трансформаторов, для оперативных переключений и как элемент системы «Умный город»
- для тупиковых трансформаторных подстанций в любом исполнении (встроенные ТП, БКПТ, КТП и пр.)
- во внутрицеховых подстанциях промышленных предприятий
- для защиты внутриплощадочных сетей крупных инфраструктурных объектов и Особых Экономических Зон (ОЭЗ)
- Кабельные сети
- Стадионы
- Объекты пищевой промышленности
- Театры и музеи
- Бизнес-центры, включая небоскребы
- Автодороги
- Центры Обработки Данных (ЦОД)
- Метрополитен
- Аэропорты и т.д.