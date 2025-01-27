Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.
Однофазный источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRV
Описание
ИБП серии Smart-Save Online SRV предназначены для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.
Преимущества
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=0.9
Синусоидальная форма выходного напряжения
Конвертируемый форм-фактор для напольной установки (по-умолчанию) или для установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
USB HID (human interface device) — функция, которая позволяют видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО (для моделей до 3 кВА включительно)
Управляющее ПО в комплекте поставки
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)
Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)
Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)
Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)
«Горячая» пользовательская замена батарей
Встроенная функция самодиагностики
Конфигуратор ИБП
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки
Сервисные центры
Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric