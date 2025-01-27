Однофазные источники бесперебойного питания

Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.

Однофазный источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRV

Описание

ИБП серии Smart-Save Online SRV предназначены для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.

Преимущества

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=0.9

Синусоидальная форма выходного напряжения

Конвертируемый форм-фактор для напольной установки (по-умолчанию) или для установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)

USB HID (human interface device) — функция, которая позволяют видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО (для моделей до 3 кВА включительно)

Управляющее ПО в комплекте поставки

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)

Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)

Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)

Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)

Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)

«Горячая» пользовательская замена батарей

Встроенная функция самодиагностики

Конфигуратор ИБП

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки

Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

Скачать список (pdf)
Документы

Каталог однофазные ИБП
Каталог однофазных ИБП, сетевых карт к ним и внешних батарейных блоков
SRVSE 1-3К руководство пользователя
Установка , размещение, хранение и эксплуатация SRVSE 1-3К
SRVSE 6-10К руководство пользователя
Установка , размещение, хранение и эксплуатация SRVSE 6-10К
SRVSE XL время автономной работы
Таблица автономной работы SRVSE XL при разных уровнях нагрузки
SRVSE не XL время автономной работы
Таблица автономной работы SRVSE не XL при разных уровнях нагрузки

Паспорта изделий

SRVSE10KRTXLI6U паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI6U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. 
SRVSE10KRTXLI5U паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE10KRTXLI5U 10кВА/9кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения.
SRVSE6KRTXLI5U паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE6KRTXLI5U 6кВА/5,4кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. 
SRVSE6KRTXLI4U паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE6KRTXLI4U 6кВА/5,4кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Более продвинутый LCD-дисплей в управлении и контроля. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Корпус компактный – 4U.
SRVSE3KRTXLI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE3KRTXLI 3кВА/2,7кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО.
SRVSE3KRTI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE3KRTI 3кВА/2,7кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. 
SRVSE2KRTXLI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE2KRTXLI 2кВА/1,8кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО.
SRVSE2KRTI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE2KRTI 2кВА/1,8кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО. 
SRVSE1KRTXLI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE1KRTXLI 1000ВА/900Вт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО.
SRVSE1KRTI паспорт изделия
ИБП Smart – Save Online SRVSE1KRTI 1000ВА/900Вт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО.

Программное обеспечение для однофазных ИБП

