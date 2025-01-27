Однофазный источник бесперебойного питания Smart-Save Online SRV

SRVSE3KRTXLI паспорт изделия

ИБП Smart – Save Online SRVSE3KRTXLI 3кВА/2,7кВт двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. Имеет высокий коэффициент мощности PF=0.9. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Функция USB HID позволяет видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО.