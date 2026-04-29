ИБП серии Smart-Save SMT Tower

Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания нового поколения G2 в напольном исполнении (Tower). Диапазон мощности составляет от 1000 до 3000 ВА. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. Модель предназначена для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы.

ИБП функционирует в широком диапазоне входных напряжений без перехода на батареи, экономя ресурс АКБ. Серия SMT имеет конфигурацию встроенных аккумуляторов, напряжение которых рассчитано на 24/48 В. Для мониторинга и управления предусмотрены:

USB-порт

Последовательный порт

Слот для опциональных коммуникационных карт (SNMP, сухие контакты, Modbus)

Также Smart-Save SMT Tower имеет обновленный русифицированный LCD-дисплей, который делает управление и мониторинг работы ИБП более удобным.