ИБП серии Smart-Save SMT Tower

ИБП серии Smart-Save SMT Tower — это надежная система защиты питания, ориентированная на оборудование базового уровня. Отлично подойдет как для малого и среднего бизнеса, так и для частного сектора, где требуется надежная защита от скачков напряжения и кратковременных сбоев электроснабжения.

Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания нового поколения G2 в напольном исполнении (Tower). Диапазон мощности составляет от 1000 до 3000 ВА. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. Модель предназначена для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы.

ИБП функционирует в широком диапазоне входных напряжений без перехода на батареи, экономя ресурс АКБ. Серия SMT имеет конфигурацию встроенных аккумуляторов, напряжение которых рассчитано на 24/48 В.  Для мониторинга и управления предусмотрены:

  • USB-порт
  • Последовательный порт
  • Слот для опциональных коммуникационных карт (SNMP, сухие контакты, Modbus)

Также Smart-Save SMT Tower имеет обновленный русифицированный LCD-дисплей, который делает управление и мониторинг работы ИБП более удобным.

Преимущества

Единый монолитный корпус со встроенными аккумуляторами 9Ач

Линейно-интерактивная топология со встроенным стабилизатором

Синусоидальная форма выходного напряжения, необходимая для работы чувствительной нагрузки

Выходные разъемы доступны в двух вариациях: 3 Schuko или 6 С13

Флагманский символ компании «е», как наглядный индикатор режимов работы 

Опциональная сетевая SNMP карта

  • Гарантии на ИБП - 3 года (но не более 39 месяцев с даты производства)
  • Гарантия на АКБ - 2 года (но не более 27 месяцев с даты производства)
Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric
Smart-Save SMT Tower 1-3 ВА
Программное обеспечение для однофазных ИБП
