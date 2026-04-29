ИБП серии Smart-Save SMT Tower — это надежная система защиты питания, ориентированная на оборудование базового уровня. Отлично подойдет как для малого и среднего бизнеса, так и для частного сектора, где требуется надежная защита от скачков напряжения и кратковременных сбоев электроснабжения.
Описание
Линейно-интерактивный источник бесперебойного питания нового поколения G2 в напольном исполнении (Tower). Диапазон мощности составляет от 1000 до 3000 ВА. Выходной коэффициент мощности равен 0,8. Модель предназначена для защиты электронного и бытового оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы.
ИБП функционирует в широком диапазоне входных напряжений без перехода на батареи, экономя ресурс АКБ. Серия SMT имеет конфигурацию встроенных аккумуляторов, напряжение которых рассчитано на 24/48 В. Для мониторинга и управления предусмотрены:
- USB-порт
- Последовательный порт
- Слот для опциональных коммуникационных карт (SNMP, сухие контакты, Modbus)
Также Smart-Save SMT Tower имеет обновленный русифицированный LCD-дисплей, который делает управление и мониторинг работы ИБП более удобным.
Преимущества
Единый монолитный корпус со встроенными аккумуляторами 9Ач
Линейно-интерактивная топология со встроенным стабилизатором
Синусоидальная форма выходного напряжения, необходимая для работы чувствительной нагрузки
Выходные разъемы доступны в двух вариациях: 3 Schuko или 6 С13
Флагманский символ компании «е», как наглядный индикатор режимов работы
Опциональная сетевая SNMP карта
- Гарантии на ИБП - 3 года (но не более 39 месяцев с даты производства)
- Гарантия на АКБ - 2 года (но не более 27 месяцев с даты производства)