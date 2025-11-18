Активные фильтры гармоник SystemeSine AHF

Внимание конечных потребителей к проблемам качества поставляемой электроэнергии возрастает с каждым днём. При эксплуатации силовых электроустановок всё чаще возникают трудности, связанные с низким качеством электроэнергии. По статистике в большинстве случаев проблемы появляются из-за электрооборудования, установленного на стороне потребителя, и вызваны нелинейными нагрузками. Например, на промышленных предприятиях помехи могут возникнуть из-за работы сварочных аппаратов и преобразователей частоты. В административных и коммерческих зданиях источником помех может быть светодиодное или люминесцентное освещение и электронное оборудование, например, компьютеры, ИБП и серверы.

Количество применяемых нелинейных нагрузок непрерывно растёт, а динамика роста увеличивается с каждым годом. Подобный лавинообразный рост тесно связан с технологической трансформацией (автоматизацией и цифровизацией) различных секторов экономики, в частности промышленности. Но у данного явления есть и обратная сторона медали. Платой за технологический прогресс становится сильное гармоническое загрязнение сетей. Высшие гармонические токи становятся причиной уменьшения срока службы дорогостоящего оборудования, быстрого износа систем энергоснабжения и необходимости их ремонта, увеличения риска возникновения аварий и пожаров. Возникает вполне закономерный вопрос: можно ли каким-то образом нивелировать негативное влияние нелинейных нагрузок?