Активные фильтры гармоник (АФГ) являются статическими электронными устройствами на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Данные устройства предназначены для динамической фильтрации токов высших гармоник, компенсации реактивной мощности, а также симметрирования фазных токов.
Активные фильтры гармоник SystemeSine AHF
Описание
Внимание конечных потребителей к проблемам качества поставляемой электроэнергии возрастает с каждым днём. При эксплуатации силовых электроустановок всё чаще возникают трудности, связанные с низким качеством электроэнергии. По статистике в большинстве случаев проблемы появляются из-за электрооборудования, установленного на стороне потребителя, и вызваны нелинейными нагрузками. Например, на промышленных предприятиях помехи могут возникнуть из-за работы сварочных аппаратов и преобразователей частоты. В административных и коммерческих зданиях источником помех может быть светодиодное или люминесцентное освещение и электронное оборудование, например, компьютеры, ИБП и серверы.
Количество применяемых нелинейных нагрузок непрерывно растёт, а динамика роста увеличивается с каждым годом. Подобный лавинообразный рост тесно связан с технологической трансформацией (автоматизацией и цифровизацией) различных секторов экономики, в частности промышленности. Но у данного явления есть и обратная сторона медали. Платой за технологический прогресс становится сильное гармоническое загрязнение сетей. Высшие гармонические токи становятся причиной уменьшения срока службы дорогостоящего оборудования, быстрого износа систем энергоснабжения и необходимости их ремонта, увеличения риска возникновения аварий и пожаров. Возникает вполне закономерный вопрос: можно ли каким-то образом нивелировать негативное влияние нелинейных нагрузок?
У компании Systeme Electric есть простое и эффективное решение – активный фильтр гармоник серии SystemeSine!
Активный фильтр гармоник (АФГ) является статическим электронным устройством на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Устройство предназначено для компенсации гармонического тока в сети, вызываемого нелинейными нагрузками. АФГ относится к устройствам поперечной компенсации и подключается параллельно нагрузке (группе нагрузок). Для измерения тока и определения состава гармоник в сети используются внешние измерительные трансформаторы тока, которые могут быть установлены со стороны нагрузки или источника. Полученная с трансформаторов тока информация обрабатывается при помощи микропроцессора и алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). Далее происходит вычисление параметров сигнала на выходе активного фильтра для компенсации тока нагрузки. Вследствие компенсации гармоники тока сети значительно снижаются, что приводит к снижению эффекта нагрева гармоническими токами и уменьшению искажения напряжения.
Кроме того, активные фильтры гармоник способны осуществлять динамическую коррекцию коэффициента мощности и симметрирование фазных токов. Коррекция коэффициента мощности может выполняться как для емкостных (с опережающим по фазе током), так и для индуктивных (с отстающим по фазе током) нагрузок. Симметрирование фазных токов достигается путём измерения тока обратной последовательности и формирования противоположного тока обратной последовательности с целью выравнивания токов в сети.
Преимущества
Эффективность и быстродействие
Благодаря мгновенному времени отклика и продвинутому алгоритму быстрого преобразования Фурье (БПФ) активные фильтры SystemeSine обеспечивают эффективную и быструю фильтрацию гармоник.
- Топология трёхуровнего инвертора
- Адаптивный алгоритм БПФ
- Время отклика управления <50мкс
- Время на компенсацию гармоник ≤ 5мс
- Низкие потери, эффективность ≥97%
- THDI ≤ 5%
Соответствие стандартам по ЭМС
АФГ оборудованы дополнительным встроенным блоком ЭМС для фильтрации паразитных частот и обеспечения помехоустойчивости и соответствуют ГОСТ IEC 61000-6-2 и 61000-6-4 (класс А). Благодаря чему оборудование может применяться в промышленной зоне. Заявленные характеристики подтверждаются протоколами локальных испытаний.
Безопасность и надёжность
Благодаря встроенным в АФГ функциям защиты осуществляется безопасная и надёжная работа устройства.
В АФГ реализован следующий набор защит:
- система воздушного охлаждения
- тепловая защита
- защита от обрыва фаз
- защита от КЗ внутренних цепей
- определение неисправности в работе моста инвертора с соответствующей индикацией
- защита от резонанса
Многофункциональность и адаптивность
АФГ предназначены для решения широкого спектра задач по повышению качества электроэнергии. АФГ полностью адаптируются под нагрузку и могут работать в нескольких режимах (как раздельно, так и одновременно):
- пофазная фильтрация гармоник тока
- фильтрация гармоник в нейтрали
- бесступенчатая (динамическая) компенсация реактивной мощности
- симметрирование фазных токов
- устойчивость к сильным гармоническим искажениями напряжения сети THDU ≤15%
- устойчивость к сильным просадкам напряжения (диапазон рабочего напряжения: 228-456 В)
Вариативность модельного ряда
Существует три способа монтажа АФГ: монтаж в стойку, настенный и напольный монтаж.
- Модули IP20 стоечного исполнения: 50А, 100А, 150А
- Модули IP20 и IP31 навесного исполнения: 50А, 100А, 150А
- Шкафы IP31 и IP54 напольного исполнения: 50 – 1200А
Масштабируемость
- Возможна параллельная работа до 8 модулей АФГ различной мощности с одним комплектом трансформаторов тока
- Максимальный суммарный ток системы 1200А
Функция передачи данных по Modbus
Встроенная функция передачи данных обеспечивает удалённый мониторинг и управление
Локализованное ПО и документация
Интуитивно понятный, русифицированный интерфейс панелей оператора АФГ с текстовым выводом информации максимально упрощает эксплуатационный процесс. В комплекте идёт полный набор подробной русифицированной документации.
Локальное производство шкафов АФГ
Шкафы активных фильтров гармоник SystemeSine разработаны и производятся в России на площадке НТЦ Механотроника