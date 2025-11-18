Активные фильтры гармоник

Активные фильтры гармоник (АФГ) являются статическими электронными устройствами на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Данные устройства предназначены для динамической фильтрации токов высших гармоник, компенсации реактивной мощности, а также симметрирования фазных токов.

Активные фильтры гармоник SystemeSine AHF

Описание

Внимание конечных потребителей к проблемам качества поставляемой электроэнергии возрастает с каждым днём. При эксплуатации силовых электроустановок всё чаще возникают трудности, связанные с низким качеством электроэнергии. По статистике в большинстве случаев проблемы появляются из-за электрооборудования, установленного на стороне потребителя, и вызваны нелинейными нагрузками. Например, на промышленных предприятиях помехи могут возникнуть из-за работы сварочных аппаратов и преобразователей частоты. В административных и коммерческих зданиях источником помех может быть светодиодное или люминесцентное освещение и электронное оборудование, например, компьютеры, ИБП и серверы.

Количество применяемых нелинейных нагрузок непрерывно растёт, а динамика роста увеличивается с каждым годом. Подобный лавинообразный рост тесно связан с технологической трансформацией (автоматизацией и цифровизацией) различных секторов экономики, в частности промышленности. Но у данного явления есть и обратная сторона медали. Платой за технологический прогресс становится сильное гармоническое загрязнение сетей. Высшие гармонические токи становятся причиной уменьшения срока службы дорогостоящего оборудования, быстрого износа систем энергоснабжения и необходимости их ремонта, увеличения риска возникновения аварий и пожаров. Возникает вполне закономерный вопрос: можно ли каким-то образом нивелировать негативное влияние нелинейных нагрузок?

У компании Systeme Electric есть простое и эффективное решение – активный фильтр гармоник серии SystemeSine!

Активный фильтр гармоник (АФГ) является статическим электронным устройством на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Устройство предназначено для компенсации гармонического тока в сети, вызываемого нелинейными нагрузками. АФГ относится к устройствам поперечной компенсации и подключается параллельно нагрузке (группе нагрузок). Для измерения тока и определения состава гармоник в сети используются внешние измерительные трансформаторы тока, которые могут быть установлены со стороны нагрузки или источника. Полученная с трансформаторов тока информация обрабатывается при помощи микропроцессора и алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ). Далее происходит вычисление параметров сигнала на выходе активного фильтра для компенсации тока нагрузки. Вследствие компенсации гармоники тока сети значительно снижаются, что приводит к снижению эффекта нагрева гармоническими токами и уменьшению искажения напряжения.

Кроме того, активные фильтры гармоник способны осуществлять динамическую коррекцию коэффициента мощности и симметрирование фазных токов. Коррекция коэффициента мощности может выполняться как для емкостных (с опережающим по фазе током), так и для индуктивных (с отстающим по фазе током) нагрузок. Симметрирование фазных токов достигается путём измерения тока обратной последовательности и формирования противоположного тока обратной последовательности с целью выравнивания токов в сети.

Преимущества

Эффективность и быстродействие

Благодаря мгновенному времени отклика и продвинутому алгоритму быстрого преобразования Фурье (БПФ) активные фильтры SystemeSine обеспечивают эффективную и быструю фильтрацию гармоник.

  • Топология трёхуровнего инвертора
  • Адаптивный алгоритм БПФ
  • Время отклика управления <50мкс
  • Время на компенсацию гармоник ≤ 5мс
  • Низкие потери, эффективность  ≥97%
  • THDI ≤ 5%

Соответствие стандартам по ЭМС

АФГ оборудованы дополнительным встроенным блоком ЭМС для фильтрации паразитных частот и обеспечения помехоустойчивости и соответствуют ГОСТ IEC 61000-6-2 и 61000-6-4 (класс А). Благодаря чему оборудование может применяться в промышленной зоне. Заявленные характеристики подтверждаются протоколами локальных испытаний.

Безопасность и надёжность

Благодаря встроенным в АФГ функциям защиты осуществляется безопасная и надёжная работа устройства.

В АФГ реализован следующий набор защит:

  • система воздушного охлаждения
  • тепловая защита
  • защита от обрыва фаз
  • защита от КЗ внутренних цепей
  • определение неисправности в работе моста инвертора с соответствующей индикацией
  • защита от резонанса

Многофункциональность и адаптивность

АФГ предназначены для решения широкого спектра задач по повышению качества электроэнергии. АФГ полностью адаптируются под нагрузку и могут работать в нескольких режимах (как раздельно, так и одновременно):

  • пофазная фильтрация гармоник тока
  • фильтрация гармоник в нейтрали
  • бесступенчатая (динамическая) компенсация реактивной мощности
  • симметрирование фазных токов
  • устойчивость к сильным гармоническим искажениями напряжения сети THDU ≤15%
  • устойчивость к сильным просадкам напряжения (диапазон рабочего напряжения: 228-456 В)

Вариативность модельного ряда

Существует три способа монтажа АФГ: монтаж в стойку, настенный и напольный монтаж.

  • Модули IP20 стоечного исполнения: 50А, 100А, 150А
  • Модули IP20 и IP31 навесного исполнения: 50А, 100А, 150А
  • Шкафы IP31 и IP54 напольного исполнения: 50 – 1200А

Масштабируемость

  • Возможна параллельная работа до 8 модулей АФГ различной мощности с одним комплектом трансформаторов тока
  • Максимальный суммарный ток системы 1200А

Функция передачи данных по Modbus

Встроенная функция передачи данных обеспечивает удалённый мониторинг и управление

Локализованное ПО и документация

Интуитивно понятный, русифицированный интерфейс панелей оператора АФГ с текстовым выводом информации максимально упрощает эксплуатационный процесс. В комплекте идёт полный набор подробной русифицированной документации.

Локальное производство шкафов АФГ

Шкафы активных фильтров гармоник SystemeSine разработаны и производятся в России на площадке НТЦ Механотроника

Применение

Области применения активных фильтров гармоник серии SystemeSine:

Обрабатывающая промышленность
Медицинские учреждения
Центры обработки данных
Административные и коммерческие здания
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Нефтехимия и газопереработка
Объекты критической инфраструктуры
Морские суда и платформы
Шкаф активного фильтра гармоник SystemeSine AHF
Шкаф активного фильтра гармоник SystemeSine AHF
АФГ SystemeSine AHF модульного исполнения
АФГ SystemeSine AHF модульного исполнения
Принцип работы АФГ
Принцип работы АФГ
Внутренняя компоновка модуля АФГ
Внутренняя компоновка модуля АФГ

Документы

Каталог SystemeSine AHF & SVG
Решения по улучшению качества электроэнергии. Активные фильтры гармоник AHF. Статические генераторы реактивной мощности SVG.
Брошюра по активным фильтрам гармоник SystemeSine AHF
Активные фильтры гармоник SystemeSine AHF идеально подходят как для коммерческих зданий, так и для промышленных предприятий
Руководство по монтажу SystemeSine AHF (исполнение M)
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на активные фильтры гармоник торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа AHF. Храните данное руководство поблизости от устройства, чтобы содержащаяся в нём информация находилась в свободном доступе для обслуживающего персонала.
