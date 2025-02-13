ИБП серии Uniprom 3M — это компактные модульные ИБП. Простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 60 до 200 кВА, которые идеально подходят для трехфазных нагрузок в среднем диапазоне мощностей.
Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП) Uniprom 3M
Описание
ИБП серии Uniprom 3M предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых, промышленных и ИТ помещениях. Данное решение имеет встроенное резервирование при неполной нагрузке и обладает мощным зарядным устройством.
К дополнительным особенностям относится широкий температурный диапазон, надежная защита от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовность к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.
Все это делает ИБП серии Uniprom 3M прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.
Преимущества
Фронтальный доступ для обслуживания
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП
Комплектация с внешними и внутренними модульными АКБ
Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно
Высокий КПД: до 95,8% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)
Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены
Применение
Конфигуратор
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки.
Конфигуратор позволяет рассчитывать только однофазные ИБП до 10кВА и трехфазные ИБП Uniprom 3S и 3M с модульными батареями.
Максимальная конфигурация ИБП, доступная в этом конфигураторе, составляет 80 кВт 5 минут автономии. Если необходимая конфигурация ИБП превышает данные параметры, пожалуйста, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов Систэм Электрик по адресу support@systeme.ru или по телефону +7 495 777 99 88.