Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП) Uniprom 3M

ИБП серии Uniprom 3M предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых, промышленных и ИТ помещениях. Данное решение имеет встроенное резервирование при неполной нагрузке и обладает мощным зарядным устройством.

К дополнительным особенностям относится широкий температурный диапазон, надежная защита от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовность к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.

Все это делает ИБП серии Uniprom 3M прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.