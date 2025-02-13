Трехфазный источник бесперебойного питания

ИБП серии Uniprom 3M — это компактные модульные ИБП. Простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 60 до 200 кВА, которые идеально подходят для трехфазных нагрузок в среднем диапазоне мощностей.

Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП) Uniprom 3M

Описание

ИБП серии Uniprom 3M предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых, промышленных и ИТ помещениях. Данное решение имеет встроенное резервирование при неполной нагрузке и обладает мощным зарядным устройством.

К дополнительным особенностям относится широкий температурный диапазон, надежная защита от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готовность к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.

Все это делает ИБП серии Uniprom 3M прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании. 

Преимущества

Фронтальный доступ для обслуживания

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП 

Комплектация с внешними и внутренними модульными АКБ

Возможность параллельной работы до 6-и ИБП одновременно

Высокий КПД: до 95,8% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS485 и USB)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

Применение

Гражданское строительство
Коммерческие здания
Производственные объекты
Здравоохранение
Центры обработки данных и серверные комнаты
Телекоммуникации

Конфигуратор

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки.
Конфигуратор позволяет рассчитывать только однофазные ИБП до 10кВА и трехфазные ИБП Uniprom 3S и 3M с модульными батареями.

Максимальная конфигурация ИБП, доступная в этом конфигураторе, составляет 80 кВт 5 минут автономии. Если необходимая конфигурация ИБП превышает данные параметры, пожалуйста, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов Систэм Электрик по адресу support@systeme.ru или по телефону +7 495 777 99 88.

Оборудование для IT-инфраструктуры
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт
Руководство по эксплуатации ИБП Uniprom 3M 60-200 кВА
В данном документе подробно представлены технические характеристики ИБП серии Uniprom 3M для расчета оборудования в проект
Руководство по установке ИБП Uniprom 3M 60-100 кВА
В данном документе подробно представлены технические характеристики ИБП серии Uniprom 3M для расчета оборудования в проект
