ИБП серии Uniprom 3S — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 40 кВА, которые идеально подходят для малых трехфазных нагрузок.
Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП, бесперебойники) Uniprom 3S
Описание
ИБП серии Uniprom 3S предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых или промышленных помещениях. Данное решение имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готово к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.
Все это делает ИБП серии Uniprom 3S прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.
Преимущества
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП
Комплектация с внешними и внутренними модульными АКБ
Высокий КПД: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485)
Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Возможность работы в режиме 3:1 фазы (10-30 кВА) и 3:3 фазы (10-40 кВА)
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены
Применение
Конфигуратор
Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки.
Конфигуратор позволяет рассчитывать только однофазные ИБП до 10кВА и трехфазные ИБП Uniprom 3S и 3M с модульными батареями.
Максимальная конфигурация ИБП, доступная в этом конфигураторе, составляет 80 кВт 5 минут автономии. Если необходимая конфигурация ИБП превышает данные параметры, пожалуйста, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов Систэм Электрик по адресу support@systeme.ru или по телефону +7 495 777 99 88.