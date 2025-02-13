Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП, бесперебойники) Uniprom 3S

ИБП серии Uniprom 3S предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых или промышленных помещениях. Данное решение имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готово к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.

Все это делает ИБП серии Uniprom 3S прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании.