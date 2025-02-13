Трехфазный источник бесперебойного питания

ИБП серии Uniprom 3S — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 40 кВА, которые идеально подходят для малых трехфазных нагрузок.

Трехфазный источник бесперебойного питания (ИБП, бесперебойники) Uniprom 3S

Электронный каталог

Описание

ИБП серии Uniprom 3S предназначен для быстрой и простой установки в электрощитовых или промышленных помещениях. Данное решение имеет широкий температурный диапазон, надежную защиту от перегрузок, небольшой вес и компактный размер, а также готово к использованию с различными системами дистанционного мониторинга.

Все это делает ИБП серии Uniprom 3S прекрасным выбором для обеспечения непрерывности сервисов вашей компании. 

Преимущества

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП 

Комплектация с внешними и внутренними модульными АКБ

Высокий КПД: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Возможность работы в режиме 3:1 фазы (10-30 кВА) и 3:3 фазы (10-40 кВА)

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

Применение

Коммерческие здания
Гражданское строительство
Производственные объекты
Центры обработки данных и серверные комнаты
Здравоохранение
Телекоммуникации

Конфигуратор

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки.
Конфигуратор позволяет рассчитывать только однофазные ИБП до 10кВА и трехфазные ИБП Uniprom 3S и 3M с модульными батареями.

Максимальная конфигурация ИБП, доступная в этом конфигураторе, составляет 80 кВт 5 минут автономии. Если необходимая конфигурация ИБП превышает данные параметры, пожалуйста, обратитесь в Центр Поддержки Клиентов Систэм Электрик по адресу support@systeme.ru или по телефону +7 495 777 99 88.

ИБП Uniprom 3S 10-20 кВА (внутренние АКБ)
ИБП Uniprom 3S 30-40 кВА (внутренние АКБ)
ИБП Uniprom 3S 10-20 кВА (внешние АКБ)
ИБП Uniprom 3S 30-40 кВА (внешние АКБ)
Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры
Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт
Руководство по эксплуатации ИБП Uniprom 3S 10-40 кВА
В данном документе подробно представлены технические характеристики ИБП серии Uniprom 3S для расчета оборудования в проект
Руководство по установке ИБП Uniprom 3S 10-40 кВА
В данном документе подробно представлены технические характеристики ИБП серии Uniprom 3S для расчета оборудования в проект
Технические характеристики Uniprom 3S
Для внутренних и внешних батарей 10–40 кВА, 400 В и 10–20 кВА 10–30 кВА, 400 В 3:1
