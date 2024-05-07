Система распределенного ввода/вывода

Система распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 предназначена для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети. SystemePLC IO200 – это масштабируемая система, которая позволяет гибко подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим процессом и системами автоматизации.

Описание

Система распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 позволяет осуществлять сбор, обработку и передачу сигналов контроллеру для управления технологическим процессом. Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также функциональные модули (при необходимости). Сбор и передача информации контроллеру верхнего уровня осуществляется с помощью аналоговых и дискретных модулей
ввода/вывода по одной из коммуникационных сетей в зависимости от типа коммуникационного модуля каждого острова.

SystemePLC IO200 обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя. 

Преимущества
Возможности
  • Один остров системы распределенного ввода/вывода можно расширить до максимальной конфигурации из 32 дискретных 32-канальных модулей ввода/вывода (до 1024 сигналов)
  • Модули ввода/вывода можно свободно комбинировать в зависимости от требуемой конфигурации для осуществления функций управления
  • Для повышения вибростойкости всей системы модули собранного острова ввода/вывода устанавливаются на стандартную DIN-рейку (DIN35)
  • Широкий выбор модулей ввода/вывода, которые обладают компактными размерами, быстрозажимным клеммником и удобны в установке и последующей эксплуатации
  • Дополнительный модуль связи Modbus RTU Master позволяет управлять дополнительными периферийными устройствами
Общие функции

Остров системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 обеспечивает выполнение следующих функций:

  • Сбор сигналов от датчиков системы управляющему контроллеру
  • Передача команд управления исполнительным механизмам
  • Обмен данными системы с управляющим контроллером по коммуникационной сети
Типы модулей

Коммуникационные

  • Profinet
  • Profibus DP
  • Modbus RTU
  • EtherCAT
  • Ethernet IP
  • CANopen
  • Modbus TCP 

Дискретные

  • 8, 16, 32 входа
  • 8, 16, 32 транзисторных выходов
  • 8 релейных выходов

Аналоговые

  • 4, 8 входов по напряжению (0-10 В, ±10В)
  • 4, 8 входов по току (0-20 мА, 4-20 мА)
  • 4, 8 выходов по напряжению (0-10 В, ±10В)
  • 4, 8 выходов по току (0-20 мА, 4-20 мА)

Температурные

  • Термопары, 4 входа, (K, S, J, N)
  • Термометры сопротивления (PT100, PT1000, измерение сопротивления)

Счетные

  • 1 вход (NPN энкодер, PNP энкодер, дифференциальный энкодер)

Модуль связи

  • Modbus RTU Master

Вспомогательные

  • Модуль питания для распределенного ввода/вывода
  • Терминальный модуль
Применение
Энергетика
Металлургия и добыча полезных ископаемых
Водоподготовка и обработка сточных вод
Нефть и газ
Машиностроение и технологическое оборудование
Химическая промышленность
Фармацевтическая и пищевая промышленность
Документы
Все материалы линейки SystemePLC IO200
Все материалы по продукту в облачном хранилище
Каталог устройств серии SystemePLC IO200
Каталог представляет систему распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200. Система распределенного ввода/вывода позволяет гибко подбирать необходимое количество и типы сигналов для управления технологическим процессом и системами автоматизации
Руководство по эксплуатации системы распределенного ввода/вывода серии SystemePLC IO200
Руководство по эксплуатации системы распределенного ввода/вывода торговой марки Systeme Electric серии SystemePLC IO200
Чертежи CAD
Чертежи CAD 2D и 3D
Программное обеспечение Systeme IOConfig Tool
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации

Серия SystemePLC IO200 – это система распределенного ввода/вывода компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой Modicon STB от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Модульная архитектура построения острова распределенного ввода/вывода
  • Поддержка разных типов коммуникационных модулей для интеграции с ПЛК сторонних производителей
  • Большой выбор различных модулей ввода/вывода 
