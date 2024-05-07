Система распределенного ввода/вывода
Система распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 предназначена для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети. SystemePLC IO200 – это масштабируемая система, которая позволяет гибко подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим процессом и системами автоматизации.
Система распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 позволяет осуществлять сбор, обработку и
передачу сигналов контроллеру для управления технологическим процессом. Система SystemePLC IO200 состоит из
соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные
модули ввода/вывода, а также функциональные модули (при необходимости). Сбор и передача информации контроллеру
верхнего уровня осуществляется с помощью аналоговых и дискретных модулей
ввода/вывода по одной из коммуникационных сетей в зависимости от типа коммуникационного модуля каждого острова.
SystemePLC IO200 обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя.
- Один остров системы распределенного ввода/вывода можно расширить до максимальной конфигурации из 32 дискретных 32-канальных модулей ввода/вывода (до 1024 сигналов)
- Модули ввода/вывода можно свободно комбинировать в зависимости от требуемой конфигурации для осуществления функций управления
- Для повышения вибростойкости всей системы модули собранного острова ввода/вывода устанавливаются на стандартную DIN-рейку (DIN35)
- Широкий выбор модулей ввода/вывода, которые обладают компактными размерами, быстрозажимным клеммником и удобны в установке и последующей эксплуатации
- Дополнительный модуль связи Modbus RTU Master позволяет управлять дополнительными периферийными устройствами
Остров системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 обеспечивает выполнение следующих функций:
- Сбор сигналов от датчиков системы управляющему контроллеру
- Передача команд управления исполнительным механизмам
- Обмен данными системы с управляющим контроллером по коммуникационной сети
Коммуникационные
- Profinet
- Profibus DP
- Modbus RTU
- EtherCAT
- Ethernet IP
- CANopen
- Modbus TCP
Дискретные
- 8, 16, 32 входа
- 8, 16, 32 транзисторных выходов
- 8 релейных выходов
Аналоговые
- 4, 8 входов по напряжению (0-10 В, ±10В)
- 4, 8 входов по току (0-20 мА, 4-20 мА)
- 4, 8 выходов по напряжению (0-10 В, ±10В)
- 4, 8 выходов по току (0-20 мА, 4-20 мА)
Температурные
- Термопары, 4 входа, (K, S, J, N)
- Термометры сопротивления (PT100, PT1000, измерение сопротивления)
Счетные
- 1 вход (NPN энкодер, PNP энкодер, дифференциальный энкодер)
Модуль связи
- Modbus RTU Master
Вспомогательные
- Модуль питания для распределенного ввода/вывода
- Терминальный модуль
Серия SystemePLC IO200 – это система распределенного ввода/вывода компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой Modicon STB от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Модульная архитектура построения острова распределенного ввода/вывода
- Поддержка разных типов коммуникационных модулей для интеграции с ПЛК сторонних производителей
- Большой выбор различных модулей ввода/вывода