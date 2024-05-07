Система распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200 позволяет осуществлять сбор, обработку и передачу сигналов контроллеру для управления технологическим процессом. Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также функциональные модули (при необходимости). Сбор и передача информации контроллеру верхнего уровня осуществляется с помощью аналоговых и дискретных модулей

ввода/вывода по одной из коммуникационных сетей в зависимости от типа коммуникационного модуля каждого острова.

SystemePLC IO200 обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя.