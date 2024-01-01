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Преобразователи частоты низкого напряжения

Низковольтные преобразователи частоты SystemeVar отвечают всем техническим требованиям: отраслевые функции, протоколы связи, количество входов/выходов, возможность работать в векторном режиме с обратной связью по скорости, а также различные варианты питающего напряжения (1Ф 220В, 3Ф 380В и 3Ф 690В).

Семейство низковольтной приводной техники Систэм Электрик на данный момент представлено следующими вариантами исполнения:

SystemeVar 630 (STV630)

SystemeVar 630 (STV630) — новые отраслевые преобразователи частоты для объектов инфраструктуры и различных промышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 630 кВт и перегрузочной способностью 120% в течение 60 с:

  • 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт
SystemeVar 320 (STV320)

SystemeVar 320 (STV320) —компактные
преобразователи частоты для
общепромышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 110 кВт
и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:

  • 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 110 кВт
SystemeVar 600 (STV600)

SystemeVar 600 (STV600) — отраслевые
преобразователи частоты специально разработаны для насосных и вентиляторных применений с номинальной мощностью от 1,5 до 500 кВт и перегрузочной способностью 110% в течение 60 с:

  • 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 500 кВт
SystemeVar 900 (STV900)

SystemeVar 900 (STV900) — преобразователи
частоты для общепромышленных и специальных задач номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:

  • 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 3 МВт
  • 3Ф 520 – 690В / от 22 до 3 МВт
  • Варианты исполнения: IP20 и IP55
SystemeVar 900 Hoist (STV900H)

SystemeVar 900 Hoist (STV900H) — отраслевые
преобразователи частоты для подъемных механизмов и крановых применений номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:

  • 3Ф 380В: от 1,5 до 500 кВт
  • 3Ф 690В: от 22 до 630 кВт
Преобразователи частоты среднего напряжения

Изделия серии STV1200 – это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых нашей компанией с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция), которые характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе. К прочим преимуществам преобразователей частоты этой серии можно отнести высокую точность управления, быструю реакцию на изменения нагрузки, большой крутящий момент при низкой частоте на выходе, быстродействующее двухчастотное торможение и возможность технического обслуживания преобразователя частоты при доступе как с обеих боковых сторон, так и со стороны фронтальной панели.

Имеется два варианта исполнения:
  • Стандарт
  • Компакт
Поддерживается:
  • 2-х квадрантное управление
  • 4-х квадрантное управление
Стандартные опции:
  • Секция ручного байпаса
  • Секция автоматического байпаса
  • Секция предзаряда
  • Синхронизация с сетью
  • Байпас силовых ячеек
  • Шкаф дистанционного управления
  • Карты интерфейса – Profibus, Profinet
  • Карты энкодера
  • Изоляция аналоговых сигналов
Нестандартные опции:
  • IP41, IP42
  • Контроль температуры двигателя и подшипников
  • Ввод кабелей сверху
  • Резервирование вентиляторов охлаждения
  • Обогрев шкафа
  • Питание вентиляторов от трансформатора
  • Нестандартная окраска
  • N+1, N+2
  • Другие опции
Устройства плавного пуска

Устройства SystemeStart отвечают за контроль ускорения или замедления простых и сложных машин

STS22

Устройства плавного спуска без встроенного байпасного контактора.

Характеристики:

Могут применяться везде, где требуется безударный
пуск и торможение:

  • 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
STS22X

Устройства плавного спуска со встроенным байпасным контактором.

Характеристики:

Могут применяться везде, где требуется безударный
пуск и торможение:

  • 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
Светосигнальная аппаратура и реле

SystemeSig SB — устройства управления и сигнализации

SB4

Металлические модульные устройства управления в сборе

  • кнопки с маркировкой
  • кнопки с подсветкой и без
  • переключатели с подсветкой и без
  • сигнальные лампы
  • кнопки с грибовидной головкой
  • переключатели и кнопки с ключом

Напряжение питания устройств с подсветкой —
24В DC или 220В AC.

SB5

Пластиковые модульные устройства управления в сборе

  • кнопки с подсветкой и без
  • переключатели с подсветкой и без
  • сигнальные лампы
  • кнопки с грибовидной головкой
  • кнопки аварийного останов
  • переключатели и кнопки с ключом

Напряжение питания устройств с подсветкой —
24В DC или 220В AC.

SB7

Моноблочные сигнальные лампы и зуммеры с подсветкой и без

Напряжение устройств с подсветкой — напряжение
24В DC и 220 В AC

Преимущества:
Отвечают актуальным потребностям рынка
Модульные устройства поставляются только в сборе
Вариативное напряжение питания устройств с подсветкой —
24В DC или 220В AC
Высокая степень защиты IP65
Доступны дополнительные аксессуары
Высокий механический и электрический ресурс
Блоки и корпуса совместимы с устройствами Schneider Electric
и могут поставляться в качестве ЗИПа

SystemeSig EMR — электромеханические реле

EMR

Миниатюрные и интерфейсные электромеханические реле 13 и 21 мм.

  • Реле без доп. опций
  • Реле с механической тест-кнопкой и светодиодным индикатором
  • Розетки
  • Диодные и варисторные модули
  • Дополнительные аксессуары

Напряжение питания - 24В DC и 220В AC

Преимущества:
Наличие механической тест-кнопки и светодиодной индикации позволяет проверить работоспособность реле
Электромеханический и электрический ресурс реле до 10 млн. циклов срабатываний, обеспечивают исправную работу и долгий срок службы
Быстрый и удобный монтаж, благодаря розеткам с push-in зажимами
Реле, розетки и аксессуары идентичны с устройствами Schneider Electric, что позволяет интегрировать их в существующие системы
Возможность установки в розетки универсальных защитных модулей, обеспечивает надежность работы системы и оптимизацию складских запасов
Промышленные контроллеры

ПЛК и распределенные системы ввода/вывода используются в качестве средств сбора, передачи и обработки данных для контроля и управления технологическими процессами.

SystemePLC S250

Семейство ПЛК для высокопроизводительных машин
с функциями контроля скорости и положения.

  • Возможность создать пользовательские приложения с бесплатной средой разработки CODESYS 3.5
  • Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ
SystemePLC IO200

Cистема распределенного ввода/вывода для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети

Один остров IO200 поддерживает:

  • До 32 модулей ввода/вывода
  • До 1024 сигналов ввода/вывода
  • Дополнительный модуль связи Modbus RTU Master для управления периферийными устройствами
Преимущества:
Легко интегрируются в архитектуры систем управления
Широкие коммуникационные возможности
Поддержка различных модулей расширения, в том числе высокой плотности
Бесплатное программное обеспечения для программирования и конфигурирования
Применение во всех основных отраслях промышленности
Панели оператора

Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU являются современным средством человеко-машинного интерфейса. Они используются для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.

SystemeHMI SGU
Общие функции панелей оператора серии SGU
  • Часы реального времени (RTC)
  • Поддержка скриптов
  • Удаленный доступ
  • Журнал событий и аварий
Преимущества:
Модельный ряд с различными размерами экрана от 4,3” до 15,6” и цветами от 16 до 24 бит
Возможность записи данных для хранения на внешнем
носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или
приложений
Усовершенствованные модели с дополнительными функциями программного обеспечения
Управление периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов
Расширенные коммутационные возможности: различные порты последовательной передачи данных (COM), поддержка сети Ethernet
(в зависимости от модели)