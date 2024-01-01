Преобразователи частоты среднего напряжения

Изделия серии STV1200 – это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых нашей компанией с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция), которые характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе. К прочим преимуществам преобразователей частоты этой серии можно отнести высокую точность управления, быструю реакцию на изменения нагрузки, большой крутящий момент при низкой частоте на выходе, быстродействующее двухчастотное торможение и возможность технического обслуживания преобразователя частоты при доступе как с обеих боковых сторон, так и со стороны фронтальной панели.