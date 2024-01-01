Устройства SystemeStart отвечают за контроль ускорения или замедления простых и сложных машин
Низковольтные преобразователи частоты SystemeVar отвечают всем техническим требованиям: отраслевые функции, протоколы связи, количество входов/выходов, возможность работать в векторном режиме с обратной связью по скорости, а также различные варианты питающего напряжения (1Ф 220В, 3Ф 380В и 3Ф 690В).
Семейство низковольтной приводной техники Систэм Электрик на данный момент представлено следующими вариантами исполнения:
SystemeVar 630 (STV630) — новые отраслевые преобразователи частоты для объектов инфраструктуры и различных промышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 630 кВт и перегрузочной способностью 120% в течение 60 с:
- 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт
SystemeVar 320 (STV320) —компактные
преобразователи частоты для
общепромышленных применений номинальной мощностью от 0,4 до 110 кВт
и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:
- 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 110 кВт
SystemeVar 600 (STV600) — отраслевые
преобразователи частоты специально разработаны для насосных и вентиляторных применений с номинальной мощностью от 1,5 до 500 кВт и перегрузочной способностью 110% в течение 60 с:
- 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 500 кВт
SystemeVar 900 (STV900) — преобразователи
частоты для общепромышленных и специальных задач номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:
- 3Ф 380 – 440В / от 1,5 до 3 МВт
- 3Ф 520 – 690В / от 22 до 3 МВт
- Варианты исполнения: IP20 и IP55
SystemeVar 900 Hoist (STV900H) — отраслевые
преобразователи частоты для подъемных механизмов и крановых применений номинальной мощностью от 1,5 до 630 кВт и перегрузочной способностью 150% в течение 60 с:
- 3Ф 380В: от 1,5 до 500 кВт
- 3Ф 690В: от 22 до 630 кВт
Изделия серии STV1200 – это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых нашей компанией с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция), которые характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе. К прочим преимуществам преобразователей частоты этой серии можно отнести высокую точность управления, быструю реакцию на изменения нагрузки, большой крутящий момент при низкой частоте на выходе, быстродействующее двухчастотное торможение и возможность технического обслуживания преобразователя частоты при доступе как с обеих боковых сторон, так и со стороны фронтальной панели.
- Стандарт
- Компакт
- 2-х квадрантное управление
- 4-х квадрантное управление
- Секция ручного байпаса
- Секция автоматического байпаса
- Секция предзаряда
- Синхронизация с сетью
- Байпас силовых ячеек
- Шкаф дистанционного управления
- Карты интерфейса – Profibus, Profinet
- Карты энкодера
- Изоляция аналоговых сигналов
- IP41, IP42
- Контроль температуры двигателя и подшипников
- Ввод кабелей сверху
- Резервирование вентиляторов охлаждения
- Обогрев шкафа
- Питание вентиляторов от трансформатора
- Нестандартная окраска
- N+1, N+2
- Другие опции
Устройства плавного спуска без встроенного байпасного контактора.
Могут применяться везде, где требуется безударный
пуск и торможение:
- 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
Устройства плавного спуска со встроенным байпасным контактором.
Могут применяться везде, где требуется безударный
пуск и торможение:
- 3Ф 380 - 440В / от 22 до 600 кВт
SystemeSig SB — устройства управления и сигнализации
Металлические модульные устройства управления в сборе
- кнопки с маркировкой
- кнопки с подсветкой и без
- переключатели с подсветкой и без
- сигнальные лампы
- кнопки с грибовидной головкой
- переключатели и кнопки с ключом
Напряжение питания устройств с подсветкой —
24В DC или 220В AC.
Пластиковые модульные устройства управления в сборе
- кнопки с подсветкой и без
- переключатели с подсветкой и без
- сигнальные лампы
- кнопки с грибовидной головкой
- кнопки аварийного останов
- переключатели и кнопки с ключом
Напряжение питания устройств с подсветкой —
24В DC или 220В AC.
Моноблочные сигнальные лампы и зуммеры с подсветкой и без
Напряжение устройств с подсветкой — напряжение
24В DC и 220 В AC
24В DC или 220В AC
и могут поставляться в качестве ЗИПа
SystemeSig EMR — электромеханические реле
Миниатюрные и интерфейсные электромеханические реле 13 и 21 мм.
- Реле без доп. опций
- Реле с механической тест-кнопкой и светодиодным индикатором
- Розетки
- Диодные и варисторные модули
- Дополнительные аксессуары
Напряжение питания - 24В DC и 220В AC
ПЛК и распределенные системы ввода/вывода используются в качестве средств сбора, передачи и обработки данных для контроля и управления технологическими процессами.
Семейство ПЛК для высокопроизводительных машин
с функциями контроля скорости и положения.
- Возможность создать пользовательские приложения с бесплатной средой разработки CODESYS 3.5
- Максимальное количество входов/выходов может достигать 4096DI/DQ и 1024AI/AQ
Cистема распределенного ввода/вывода для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети
Один остров IO200 поддерживает:
- До 32 модулей ввода/вывода
- До 1024 сигналов ввода/вывода
- Дополнительный модуль связи Modbus RTU Master для управления периферийными устройствами
Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU являются современным средством человеко-машинного интерфейса. Они используются для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.
- Часы реального времени (RTC)
- Поддержка скриптов
- Удаленный доступ
- Журнал событий и аварий
носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или
приложений
(в зависимости от модели)