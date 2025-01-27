Линейка сенсорных панелей оператора SystemeHMI SGU является современным средством человеко-машинного интерфейса. Она разработана для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.
Панели оператора SystemeHMI SGU
Панели оператора SystemeHMI SGU имеют дисплеи с размерами от 4.3″ до 15.6″ с высоким разрешением и красочную графику с более чем 16 миллионами цветов, тем самым удовлетворяя потребности практически любой задачи.
Возможность удаленного доступа позволяет осуществлять удаленный мониторинг и анализ состояния системы, а наличие встроенных коммуникационных портов Ethernet и Modbus RTU помогает взаимодействовать с широким кругом устройств.
SystemeHMI SGU — простые в использовании панели оператора с высоким уровнем качества.
Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU имеют следующие основные характеристики и включают в себя:
- Расширенные коммутационные возможности: различные порты последовательной передачи данных (COM), поддержка сети Ethernet (в зависимости от модели)
- Возможность записи данных для хранения на внешнем носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или приложений
- Управление периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов
- Модели на расширенный рабочий температурный диапазон от -10 до +60 ℃
- Усовершенствованные модели с дополнительными функциями программного обеспечения
Панели SystemeHMI SGU обладают высокими техническими характеристиками и специально разработаны для промышленных машин и установок.
Панели оператора SystemeHMI SGU поддерживают основные функции, такие как:
- Часы реального времени (RTC)
- Поддержка скриптов
- Удаленный доступ
- Журнал событий и аварий
- Технологическое оборудование и машины
- Промышленные предприятия
- Гражданское строительство
- Энергетика
3D модели
Серия SystemeHMI SGU – это система распределенного ввода/вывода компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейками Harmony HMISTOx, HMIGXUx, HMISTx, HMIGTOx от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Сенсорный экран с различными размерами от 4,3” до 15,6”
- Коммуникационные возможности с поддержкой протоколов Modbus RTU и Modbus TCP
- Поддержка основных функций, таких как журнал событий, удаленные доступ и др.