Панели оператора SystemeHMI SGU имеют дисплеи с размерами от 4.3″ до 15.6″ с высоким разрешением и красочную графику с более чем 16 миллионами цветов, тем самым удовлетворяя потребности практически любой задачи.

Возможность удаленного доступа позволяет осуществлять удаленный мониторинг и анализ состояния системы, а наличие встроенных коммуникационных портов Ethernet и Modbus RTU помогает взаимодействовать с широким кругом устройств.

SystemeHMI SGU — простые в использовании панели оператора с высоким уровнем качества.