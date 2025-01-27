Панели оператора

Линейка сенсорных панелей оператора SystemeHMI SGU является современным средством человеко-машинного интерфейса. Она разработана для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.

Панели оператора SystemeHMI SGU

Описание

Панели оператора SystemeHMI SGU имеют дисплеи с размерами от 4.3″ до 15.6″ с высоким разрешением и красочную графику с более чем 16 миллионами цветов, тем самым удовлетворяя потребности практически любой задачи.

Возможность удаленного доступа позволяет осуществлять удаленный мониторинг и анализ состояния системы, а наличие встроенных коммуникационных портов Ethernet и Modbus RTU помогает взаимодействовать с широким кругом устройств.

SystemeHMI SGU — простые в использовании панели оператора с высоким уровнем качества.

Преимущества
Возможности

Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU имеют следующие основные характеристики и включают в себя:

  • Расширенные коммутационные возможности: различные порты последовательной передачи данных (COM), поддержка сети Ethernet (в зависимости от модели)
  • Возможность записи данных для хранения на внешнем носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или приложений
  • Управление периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов
  • Модели на расширенный рабочий температурный диапазон от -10 до +60 ℃
  • Усовершенствованные модели с дополнительными функциями программного обеспечения

Панели SystemeHMI SGU обладают высокими техническими характеристиками и специально разработаны для промышленных машин и установок.

Общие функции

Панели оператора SystemeHMI SGU поддерживают основные функции, такие как:

  • Часы реального времени (RTC)
  • Поддержка скриптов
  • Удаленный доступ
  • Журнал событий и аварий
Применение
  • Технологическое оборудование и машины
  • Промышленные предприятия
  • Гражданское строительство
  • Энергетика
SystemeHMI SGU
HMISGU101ME, HMISGU101MEA
HMISGU156ME
HMISGU101P, HMISGU101PE
HMISGU70P, HMISGU70PE, HMISGU70PEA
HMISGU43P
Документы
Все материалы линейки SystemeHMI SGU
Все материалы по продукту в облачном хранилище
Каталог SystemeHMI SGU
Каталог устройств серии SystemeHMI SGU
Руководство по эксплуатации SystemeHMI SGU
Руководство по эксплуатации панелей оператора серии SystemeHMI типа HMISGU
Чертежи CAD
Чертежи CAD 2D и 3D
Программное обеспечение SystemeHMI Studio
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
Руководство по применению панели оператора SystemeHMI SGU для работы с ПЧ STV630
Адаптация панели оператора SystemeHMI SGU для работы с преобразователями частоты SystemeVar STV630
Скомпилированный файл проекта для панели оператора SystemeHMI SGU с дисплеем с размером 7″
Файл содержит скомпилированный файл проекта для панели оператора SystemeHMI SGU с дисплеем с размером 7″ (референсы: HMISGU70P, HMISGU70PE, HMISGU70PEA), который позволяет использовать панель совместно с преобразователями частоты серии SystemeVar, типа STV630 (не подходит для других ПЧ).

3D модели

3D модель HMISGU101ME
3D модель HMISGU101ME
3D модель HMISGU70PE
3D модель HMISGU70PE
3D модель HMISGU43P
3D модель HMISGU43P
3D модель HMISGU101PE
3D модель HMISGU101PE
3D модель HMISGU156ME
3D модель HMISGU156ME

Серия SystemeHMI SGU – это система распределенного ввода/вывода компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейками Harmony HMISTOx, HMIGXUx, HMISTx, HMIGTOx от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Сенсорный экран с различными размерами от 4,3” до 15,6”
  • Коммуникационные возможности с поддержкой протоколов Modbus RTU и Modbus TCP
  • Поддержка основных функций, таких как журнал событий, удаленные доступ и др.
