Устройства сигнализации и управления SystemeSig SB разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.
Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB7
Описание
SystemeSig SB7 - моноблочные устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе - кнопки, переключатели, кнопки аварийного останова, сигнальные лампы и зуммеры с/без подсветки.
Преимущества
Устройства закрывают все базовые функции, которые необходимы в промышленности
Высокий ресурс электрической и механической износостойкости – 1 млн. циклов
Высокая степень защиты IP65
Долгий срок службы светодиодов
Зуммеры с подсветкой и без, с различными режимами звучания
Широкий диапазон рабочих температур от -25 до 55°C
Применение
Серия моноблочных устройств управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB7 - это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики с устройствами серии Harmony XB7 от Schneider Electric*.
*Идентичные тех характеристики по след параметрам:
- Идентичная конструкция и полная совместимость с устройствами серии Harmony
- Степень защиты IP65
- Электрический и механический ресурсы
- Температура эксплуатации