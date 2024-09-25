Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе

Устройства сигнализации и управления SystemeSig SB разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.

Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB7

Описание

SystemeSig SB7 - моноблочные устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе - кнопки, переключатели, кнопки аварийного останова, сигнальные лампы и зуммеры с/без подсветки.

Преимущества

Устройства закрывают все базовые функции, которые необходимы в промышленности

Высокий ресурс электрической и механической износостойкости – 1 млн. циклов

Высокая степень защиты IP65

Долгий срок службы светодиодов

Зуммеры с подсветкой и без, с различными режимами звучания

Широкий диапазон рабочих температур от -25 до 55°C

Применение

Промышленные предприятия
Объекты инфраструктуры
Гражданское строительство
Технологическое оборудование и машины
Шкафы распределения и управления
SB7EA21
SB7EA31
SB7ED21
SB7ES542P
SB7EV03BP
SB7EV04BP
SB7EV07BP
SB7KS2M4C
Документы

Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Серии устройств сигнализации и управления SystemeSig разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования легкость установки.

Серия моноблочных устройств управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB7 - это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики с устройствами серии Harmony XB7 от Schneider Electric*. 
*Идентичные тех характеристики по след параметрам:

  • Идентичная конструкция и полная совместимость с устройствами серии Harmony
  • Степень защиты IP65
  • Электрический и механический ресурсы
  • Температура эксплуатации
