Устройства управления и сигнализации в металлическом корпусе

Устройства сигнализации и управления SystemeSig SB разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.

Устройства управления и сигнализации в металлическом корпусе SystemeSig SB4

Описание

SystemeSig SB4 - модульные устройства управления и сигнализации в сборе, в металлическом корпусе - кнопки с/без подсветки, переключатели с ключом, удлиненной ручкой, сигнальные лампы, двойные кнопки, кнопки с грибовидной головкой и кнопки аварийного останова.

Преимущества

Широкие возможности расширения благодаря модульной конструкции

Повышенная ударопрочность, решение для тяжелых применений

Высокая степень защиты IP66

Высокий ресурс механической износостойкости – более 10 млн циклов

Электрический ресурс – свыше 1 млн. срабатываний

Широкий диапазон рабочих температур: от -55 до +70°C

Применение

Промышленные предприятия
Объекты инфраструктуры
Гражданское строительство
Технологическое оборудование и машины
Шкафы распределения и управления
SB4AS145
SB4BA21
SB4BG21
SB4BJ41
SB4BS8442
SB4BVB5
SB4BW34B2
SB4BW73731B5

Документы

Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Серии устройств сигнализации и управления SystemeSig разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования легкость установки.
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Руководство по эксплуатации выключатели (переключатели) кнопочные, поворотные, аварийного останова торговой марки Systeme Electric, серии SystemeSig, типов: SB4, SB5

Серия модульных устройств управления и сигнализации в металлическом корпусе SystemeSig SB4 – это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики и полную совместимость с устройствами серии Harmony XB4 от Schneider Electric*. 
*Идентичные тех характеристики по след параметрам:

  • Идентичная конструкция и полная совместимость с устройствами серии Harmony
  • Степень защиты IP66
  • Электрический и механический ресурсы
  • Температура эксплуатации
