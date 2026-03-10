Преобразователи частоты с высокой степенью защиты SystemeVar STV900L

В преобразователях STV900Lift существует возможность при пропадании сетевого питания продолжать работу с резервным питанием эвакуации. Это позволяет довести кабину лифта до ближайшего этажа, если она была заблокирована между этажами из-за обрыва питания. При активизации данной функции ПЧ может работать при питании от вспомогательного источника бесперебойного питания. Минимальное напряжение 220 В переменного тока или 310 В пост. тока.