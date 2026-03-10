Высокопроизводительные преобразователи частоты для лифтового применения 3Ф 400В, номинальной мощностью от 4 до 110 кВт, защищённые от воздействия пыли и влаги.
Преобразователи частоты с высокой степенью защиты SystemeVar STV900L
Описание
STV900L - одна из основных серий преобразователей частоты семейства SystemeVar для лифтового применения с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.
Преимущества
Совместим с асинхронными и синхронными двигателями в разомкнутом и замкнутом контуре.
Управление выходным контактором
Реле, назначенное на данную функцию, включает и отключает выходной контактор по заданному алгоритму.
Управление тормозом
Реле, назначенное на данную функцию, снимает и накладывает тормоз.
Обратная связь включения выходного контактора
Если при подаче команды ПУСК на дискретный вход, назначенный на данную функцию, не приходит команда обратной связи, то преобразователь частоты отключается по ошибке.
Обратная связь включения тормоза
Если на дискретный вход, назначенный на данную функцию, в процессе работы не приходит команда обратной связи, то преобразователь частоты отключается по ошибке.
Поэтажный разъезд
Время цикла при поездке между соседними этажами в некоторых случаях может быть слишком большим, поскольку лифт не успевает достичь полной скорости до подхода к путевому выключателю замедления. Поэтому период движения на малой скорости оказывается слишком затянутым. Функция поэтажного разъезда используется для компенсации этого затягивания.
Функция эвакуации
В преобразователях STV900Lift существует возможность при пропадании сетевого питания продолжать работу с резервным питанием эвакуации. Это позволяет довести кабину лифта до ближайшего этажа, если она была заблокирована между этажами из-за обрыва питания. При активизации данной функции ПЧ может работать при питании от вспомогательного источника бесперебойного питания. Минимальное напряжение 220 В переменного тока или 310 В пост. тока.
Оптимизация ASR (Auto Speed Regulation)
ASR использует переменную пропорционального и интегрального усиления для повышения комфортности в кабине лифта во время начала движения лифта и при остановке, а также во время постоянной скорости.
Функция безопасности STO (дополнительная опция)
Назначение STO — обеспечение безопасности рабочего персонала и предотвращение повреждения оборудования. В промышленных условиях немедленная остановка может предотвратить травмы и аварии.
Функция фиксированных скоростей
С помощью данной функции настраиваются скорость ревизии, скорость дотягивания (подхода к этажу) и номинальная скорость лифта.
Определение начального угла ротора синхронных двигателей под нагрузкой:
Упрощает процесс ввода лифта в эксплуатацию.
Программное обеспечение
SystemeVAR Studio
SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.
Основные функции:
- Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
- Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
- Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
- Выбор необходимые параметры в качестве приоритетных и настраивать функций поиска параметров
- Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
- Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
- Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
- Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
- Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши)
- Поддержка изменения скина интерфейса
SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:
- STV900H IP55
- STV320
- STV600
- STV900
- STV900-IP55
- STV900H
- STV900H IP55
- STV900L
- STV990
- STV1200
Технические требования:
Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).