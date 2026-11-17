Устройства плавного пуска для контролируемого ускорения или замедления простых и сложных машин.
Устройства плавного пуска SystemeStart
Устройства плавного пуска, предназначенные для работы с двигателями широкого диапазона мощности от 11 до 600 кВт. Данное семейство представлено двумя сериями STS22X и STS22, отличие между которыми заключается в наличии или отсутствии встроенного байпасного контактора. Обладает всеми необходимыми защитными функциями, широким набором параметров и коммуникационным протоколом связи Modbus RTU.
Основная задача — это контролируемое ускорение или замедление простых и сложных механизмов или машин.
- Плавный пуск с ограничением тока
- Плавный пуск с линейно изменяющимся напряжением
- Плавный пуск с линейно изменяющимся напряжением и ограничением тока
- Лучшая электромагнитная невосприимчивость к сигнальным шумам
- Поддерживает более длинные соединительные кабели
- Уникальное компактное исполнение с двухслойной оболочкой, состоящей из верхнего слоя пластика и нижнего слоя металла, делает его прочным и красивым
- Перегрузка по току, защита от перегрузки
- Защита от обрыва фазы
- Защита от перегрева
- Защита от дисбаланса фаз (по 3-м фазам)
- Легкая настройка
- Круглосуточный мониторинг
- Быстрая диагностика
Все устройства плавного пуска имеют встраиваемое исполнение, что подразумевает монтаж в оболочку (шкаф управления).
- Расположение: на монтажной панели
- Подвод сетевого питания: сверху
- Питание двигателя: снизу
- Степень защиты: IP20 или IP00 (в зависимости от конкретного заказного кода)
- Центробежные насосы
- Вентиляторы
- Компрессоры (поршневые, центробежные)
- Конвейеры
- Смесители
- Шаровые мельницы
- Дробилки
Примечание о правах на контент
Все фотографии, изображения в данных документах защищены авторским правом. АО «Систэм Электрик» обладает лицензией на их использование исключительно для своих маркетинговых материалов. Передача документов третьим лицам не предоставляет им права копировать, воспроизводить или публиковать эти фотографии на своих ресурсах. Любое использование фотографий без письменного разрешения АО «СЭ» и/или правообладателя является нарушением закона. Если вы получили эти документы, вы обязуетесь не извлекать и не распространять изображения из них.