Низковольтные преобразователи частоты для объектов инфраструктуры и различных промышленных применений

Низковольтные преобразователи частоты SystemeVar STV630

Электронный каталог

Описание

Инновационные преобразователи частоты специально разработаны для применения на объектах инфраструктуры и в промышленности.

Компактные размеры, продуманный дизайн и широкий спектр специализированных функций предоставляют доступ для реализации самых сложных решений, требующих максимальной производительности и надежности.

SystemeVar STV630 mini – это компактная версия, с оптимальным количеством входов/выходов и поддержкой Modbus TCP.

  • 1Ф 230В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 400В / от 0,75 до 4 кВт

SystemeVar STV630 Easy – это “облегченная” версия SystemeVar STV630, со всеми преимуществами, но без встроенного DC-реактора и LED панелью оператора вместо (LCD).

  • 3Ф 400В / от 4 до 315 кВт

SystemeVar STV630 – это полная версия SystemeVar STV630, со всеми преимуществами, включая встроенный DC-реактора и LСD панелью оператора.

  • 3Ф 400В / от 4 до 630 кВт

Преимущества

Преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют ряд специализированных функций для насосных и вентиляторных применений. Такая функциональность позволяет оптимизировать работу механизмов и защитить их в зависимости от специфики применения.

Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.

Диапазон питающих напряжений/мощностей:

  • 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
  • 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт

Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют:

Встроенный протокол связи Modbus RTU и опционально Modbus TCP

Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3

Покрытие плат Класса 3С3

Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)

SystemeVar STV630 имеют:

Уникальные возможности по расширению коммуникаций (доступны Modbus TCP, BACnet MS/TP и PROFINET)

Встроенный DC-реактор

LCD панель на русском языке

Светодиодная индикация состояния

Возможность подключения PTC датчика температуры

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar STV630 могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие плат Класса 3С3 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar STV630 в тяжёлых условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.

Встроенный DC-реактор ограничивает скорость нарастания тока, тем самым уменьшая гармоники и защищая преобразователь от скачков напряжения и переходных процессов в энергосистеме. Исполнение с встроенным DC-реактором исключает использование внешних сетевых реакторов (дросселей).

Преобразователи частоты SystemeVar STV630 и SystemeVar STV630 Easy имеют встроенный светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от состояния:

  • Белый – Включение (заряд конденсаторов звена постоянного тока)
  • Голубой – Готов к работе
  • Зелёный – Работа
  • Красный – Авария

Применение

Системы жизнеобеспечения зданий и сооружений
Объекты водоподготовки и водоотведения

Программное обеспечение

Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.

Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:

  • Ввод и копирование параметров
  • Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
  • Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
  • Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
  • Регистрация неисправностей и диагностика
Узнайте больше о преобразователях частоты SystemeVar STV630 на нашем YouTube канале!

Смотреть все видео

Документы

Каталог SystemeVar STV630
Преобразователи частоты SystemeVar 630 решения для промышленности и объектов инфраструктуры
Каскадное управление насосами STV630
Насосная станция каскадного управления насосами ПЧ STV630 (руководство по применению)
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
Параллельное подключение двигателей_SystemeVar (STV900, STV600, STV320, STV630, STV050)
В данном документе приведены рекомендации по выбору и настройке преобразователей частоты (далее ПЧ) торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar, типов STV900, STV600, STV320, STV630, STV050 при параллельном подключении электродвигателей
Работа с однофазным двигателем_SystemeVar (STV050_STV630_STV320)
В данном документе приведены рекомендации по настройке ПЧ STV050..М2, STV630..М2, STV320..М2 (входное напряжение 1Ф 230В 50Гц) при подключении однофазного конденсаторного асинхронного двигателя с рабочим конденсатором.
ПО SystemeVAR Tool
Программное обеспечение SystemeVAR Tool
Скомпилированный файл проекта для панели оператора SystemeHMI SGU с дисплеем с размером 7″
Файл содержит скомпилированный файл проекта для панели оператора SystemeHMI SGU с дисплеем с размером 7″ (референсы: HMISGU70P, HMISGU70PE, HMISGU70PEA), который позволяет использовать панель совместно с преобразователями частоты серии SystemeVar, типа STV630 (не подходит для других ПЧ).

Руководства по эксплуатации

Руководство пользователя преобразователи частоты SystemeVar 630
Данное руководство пользователя содержит информацию, необходимую для подключения и настройки ПЧ SystemeVar STV630: описание силовых и контрольных клеммников, типовые схемы подключения, описание LED и LCD панелей оператора. Приведены структура меню и детальное описание параметров и специальных функций. Также прилагается краткий перечень параметров.
Руководство по эксплуатации SystemeVar 630
Руководство по эксплуатации преобразователей частоты SystemeVar 630
Руководство по эксплуатации LED панель оператора SystemeVar SEOP-1220
Информация, представленная в настоящем документе, содержит общее описание и технические характеристики LED панели оператора SEOP-1220 торговой марки Systeme Electriс серии SystemeVar options для STV630. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений.
Руководство по эксплуатации SEOP-1221
Руководство по эксплуатации LED панель оператора SystemeVar SEOP-1221
Руководство по эксплуатации SEOP-1222
Руководство по эксплуатации LCD панель оператора SystemeVar SEOP-1222
Руководство по эксплуатации SEOP-1223
Руководство по эксплуатации монтажной рамки для LED/LСD панели оператора SEOP-1223
SystemeVar SEOP-1224 руководство
Руководство по эксплуатации LED панель оператора SystemeVar SEOP-1224
SystemeVar SEOP-1225 руководство
Руководство по эксплуатации LCD панель оператора SystemeVar SEOP-1225
Руководство по эксплуатации SEOP-1313
Руководство по эксплуатации коммуникационной карты SEOP-1313
Руководство по эксплуатации коммуникационная карта серии SystemeVar SEOP-1314
Информация, представленная в настоящем документе, содержит общее описание и технические характеристики коммуникационной карты торговой марки Systeme Electriс серии SystemeVar options типа SEOP-13 для STV630. Настоящая документация не предназначена для замены и не должна использоваться для определения пригодности или надежности продуктов для конкретных пользовательских применений.
SystemeVar SEOP-1315 руководство
Руководство по эксплуатации коммуникационная карта серии SystemeVar options типа SEOP-1315
SystemeVar SEOP-1316 руководство
Руководство по эксплуатации коммуникационная карта серии SystemeVar options типа SEOP-1316
Руководство по эксплуатации SEOP-1627
Руководство по эксплуатации карты входов/выходов SEOP-1627
Руководство по применению панели оператора SystemeHMI SGU для работы с ПЧ STV630
Адаптация панели оператора SystemeHMI SGU для работы с преобразователями частоты SystemeVar STV630
