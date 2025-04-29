Низковольтные преобразователи частоты SystemeVar STV630

Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar STV630 могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.

Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.

Покрытие плат Класса 3С3 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar STV630 в тяжёлых условиях.

Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.

Встроенный DC-реактор ограничивает скорость нарастания тока, тем самым уменьшая гармоники и защищая преобразователь от скачков напряжения и переходных процессов в энергосистеме. Исполнение с встроенным DC-реактором исключает использование внешних сетевых реакторов (дросселей).

Преобразователи частоты SystemeVar STV630 и SystemeVar STV630 Easy имеют встроенный светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от состояния: