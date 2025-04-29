Низковольтные преобразователи частоты SystemeVar STV630
Описание
Инновационные преобразователи частоты специально разработаны для применения на объектах инфраструктуры и в промышленности.
Компактные размеры, продуманный дизайн и широкий спектр специализированных функций предоставляют доступ для реализации самых сложных решений, требующих максимальной производительности и надежности.
SystemeVar STV630 mini – это компактная версия, с оптимальным количеством входов/выходов и поддержкой Modbus TCP.
- 1Ф 230В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 400В / от 0,75 до 4 кВт
SystemeVar STV630 Easy – это “облегченная” версия SystemeVar STV630, со всеми преимуществами, но без встроенного DC-реактора и LED панелью оператора вместо (LCD).
- 3Ф 400В / от 4 до 315 кВт
SystemeVar STV630 – это полная версия SystemeVar STV630, со всеми преимуществами, включая встроенный DC-реактора и LСD панелью оператора.
- 3Ф 400В / от 4 до 630 кВт
Преимущества
Преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют ряд специализированных функций для насосных и вентиляторных применений. Такая функциональность позволяет оптимизировать работу механизмов и защитить их в зависимости от специфики применения.
Помимо вышеуказанной функциональности, преобразователи имеют специализированный Пожарный режим работы с функцией проверки кабеля двигателя.
Диапазон питающих напряжений/мощностей:
- 1Ф 220 – 240В / от 0,4 до 2,2 кВт
- 3Ф 380 – 440В / от 0,75 до 630 кВт
Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют:
Встроенный протокол связи Modbus RTU и опционально Modbus TCP
Встроенный ЭМС-фильтр Класса С3
Покрытие плат Класса 3С3
Расширенный температурный диапазон от -20 до +50 °C (до +40 °C без ухудшения рабочих характеристик)
SystemeVar STV630 имеют:
Уникальные возможности по расширению коммуникаций (доступны Modbus TCP, BACnet MS/TP и PROFINET)
Встроенный DC-реактор
LCD панель на русском языке
Светодиодная индикация состояния
Возможность подключения PTC датчика температуры
Благодаря наличию встроенного протокола связи Modbus RTU преобразователи частоты SystemeVar STV630 могут быть легко интегрированы в уже действующие системы управления.
Наличие встроенного ЭМС-фильтра Класса C3 обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость, за счёт уменьшения высокочастотных обратных воздействий на сеть.
Покрытие плат Класса 3С3 позволяет увеличить срок службы печатных плат, а также позволяет эксплуатировать преобразователи частоты SystemeVar STV630 в тяжёлых условиях.
Расширенный рабочий диапазон температур позволяет повысить надёжность и снизить вероятность отказа оборудования в процессе эксплуатации при низких/высоких температурах.
Встроенный DC-реактор ограничивает скорость нарастания тока, тем самым уменьшая гармоники и защищая преобразователь от скачков напряжения и переходных процессов в энергосистеме. Исполнение с встроенным DC-реактором исключает использование внешних сетевых реакторов (дросселей).
Преобразователи частоты SystemeVar STV630 и SystemeVar STV630 Easy имеют встроенный светодиод, который меняет свой цвет в зависимости от состояния:
- Белый – Включение (заряд конденсаторов звена постоянного тока)
- Голубой – Готов к работе
- Зелёный – Работа
- Красный – Авария
Применение
Программное обеспечение
Все преобразователи частоты SystemeVar STV630 имеют бесплатное программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики.
Программное обеспечение SystemeVAR Tool выполняет следующие функции:
- Ввод и копирование параметров
- Функции мониторинга, показывающие статус работы преобразователя частоты
- Функции мониторинга контрольных клеммников, позволяющие тестировать их в режиме симуляции
- Режим контрольной панели (отладка и пробных пуск)
- Регистрация неисправностей и диагностика