Cертифицированные запасные части от производителя SystemeVar parts

Преобразователь частоты SystemeVar как правило содержит следующие элементы – диодный выпрямитель, конденсаторы звена постоянного тока, инвертор на базе IGBT-транзисторов, блок управления, блок питания, цепь предзаряда, ЭМС-фильтр, драйверы IGBT-транзисторов, выходные датчики тока. Так же дополнительно могут присутствовать тормозной блок, DC-реактор или AC-реактор.

Для компактности для небольших мощностей преобразователя частоты блок питания, цепь предзаряда, ЭМС-фильтр, драйверы IGBT-тразисторов, выходные датчики тока могут размещаться на одной силовой плате, а диодный выпрямитель и IGBT-транзисторы имеют компактную структуру. Для больших мощностей данные компоненты могут располагаться на отдельных платах, а силовые модули в отдельных корпусах.