SystemeVar parts – это сертифицированные запасные части от производителя, что гарантирует 100% совместимость и возможность полностью восстановить работоспособное состояние вышедшего из строя низковольтных преобразователя частоты торговой марки Systeme Electric, серий STV320, STV600, STV900 и STV990.
Cертифицированные запасные части от производителя SystemeVar parts
Описание
Преобразователь частоты SystemeVar как правило содержит следующие элементы – диодный выпрямитель, конденсаторы звена постоянного тока, инвертор на базе IGBT-транзисторов, блок управления, блок питания, цепь предзаряда, ЭМС-фильтр, драйверы IGBT-транзисторов, выходные датчики тока. Так же дополнительно могут присутствовать тормозной блок, DC-реактор или AC-реактор.
Для компактности для небольших мощностей преобразователя частоты блок питания, цепь предзаряда, ЭМС-фильтр, драйверы IGBT-тразисторов, выходные датчики тока могут размещаться на одной силовой плате, а диодный выпрямитель и IGBT-транзисторы имеют компактную структуру. Для больших мощностей данные компоненты могут располагаться на отдельных платах, а силовые модули в отдельных корпусах.
Типы плат
|B03
|Плата конденсаторов
|Buffer
|BR1
|Плата тормозного модуля
|Braking
|CP1
|Плата конденсаторов
|Capacitor
|CP2
|Плата реле
|Relay board
|CT1-CT3
|Плата управления
|Control board
|CV1-CV3
|Соединительная плата
|Shorting board
|DR-DR9
|Плата привода
|Drive board
|DT1
|Плата обнаружения сигнала
|Signal detection board
|EM1-EM2
|Плата фильтра
|Filter board
|F03
|Плата индикации питания
|Power indicator board
|G
|Плата драйвера
|Gate plate
|KY1
|Панель управления
|Keypad
|LT1-LT3
|Плата грозозащиты
|Lightning protection board
|MJ
|Плата драйвера
|Gate plate
|PW1-PW2
|Плата питания (силовая плата)
|Power board
|ST-ST1
|Плата реле
|Relay board
|TF-TF3
|Плата драйвера (бывает плата расширения)
|Gate plate
|ZQ
|Плата привода
|Drive board