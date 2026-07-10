Сертифицированные запасные части

SystemeVar parts – это сертифицированные запасные части от производителя, что гарантирует 100% совместимость и возможность полностью восстановить работоспособное состояние вышедшего из строя низковольтных преобразователя частоты торговой марки Systeme Electric, серий STV320, STV600, STV900 и STV990.

Cертифицированные запасные части от производителя SystemeVar parts

ОписаниеТипы платСервисДокументыГалерея

Описание

Преобразователь частоты SystemeVar как правило содержит следующие элементы – диодный выпрямитель, конденсаторы звена постоянного тока, инвертор на базе IGBT-транзисторов, блок управления, блок питания, цепь предзаряда, ЭМС-фильтр, драйверы IGBT-транзисторов, выходные датчики тока. Так же дополнительно могут присутствовать тормозной блок, DC-реактор или AC-реактор.

Для компактности для небольших мощностей преобразователя частоты блок питания, цепь предзаряда, ЭМС-фильтр, драйверы IGBT-тразисторов, выходные датчики тока могут размещаться на одной силовой плате, а диодный выпрямитель и IGBT-транзисторы имеют компактную структуру. Для больших мощностей данные компоненты могут располагаться на отдельных платах, а силовые модули в отдельных корпусах.

Типы плат

B03 Плата конденсаторов Buffer
BR1 Плата тормозного модуля Braking
CP1 Плата конденсаторов Capacitor
CP2 Плата реле Relay board
CT1-CT3 Плата управления Control board
CV1-CV3 Соединительная плата Shorting board
DR-DR9 Плата привода Drive board
DT1 Плата обнаружения сигнала Signal detection board
EM1-EM2 Плата фильтра Filter board
F03 Плата индикации питания Power indicator board
G Плата драйвера Gate plate
KY1 Панель управления Keypad
LT1-LT3 Плата грозозащиты Lightning protection board
MJ Плата драйвера Gate plate
PW1-PW2 Плата питания (силовая плата) Power board
ST-ST1 Плата реле Relay board
TF-TF3 Плата драйвера (бывает плата расширения) Gate plate
ZQ Плата привода Drive board

Услуги сервиса по приводной технике компании Systeme Electric

Документы

ПЧ SystemeVar STV900, STV600, STV320. Руководство по анализу неисправностей и их устранению
Сервисная документация по анализу и устранению неисправностей преобразователей частоты серии SystemeVar типа STV320, STV600, STV900. Сервисная документация предназначена для сервисных инженеров. Руководство содержит каталог запасных частей.
Сервисный каталог Systeme Electric
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