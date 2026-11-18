SystemeStart STS01 – являются самыми компактными устройствами плавного пуска Систэм Электрик, поэтому идеально подходят для установки в местах с ограниченным пространством. Широко применяется для плавного пуска и останова вентиляторов, насосов, конвейеров, компрессоров.
Могут работать с однофазными и трёхфазными асинхронными двигателями номинальной мощностью от 0,37 до 11 кВт.
Устройства плавного пуска SystemeStart STS01
Описание
Основные характеристики:
1Ф 230В: от 0,37 до 3,7 кВт;
3Ф 400В: от 0,75 до 11 кВт;
Питание цепей управления 24 В DC / Внутренний источник;
Входы: 3DI (ПУСК, СТОП, Форсировка);
Выходы: 1RO «Работа», 1DO (24 В DC -выход на полную скорость).
Преимущества
Компактный корпус с установкой на DIN-рейку. Двухфазное управление уменьшает габаритные размеры (ширина корпуса всего 48 мм) и стоимость устройства.
Встроенный байпас уменьшает тепловые потери, повышает энергоэффективность решения.
Простая настройка. Защита двигателя обеспечивается автоматическим выключателем для защиты двигателя.
Настройка УПП осуществляется при помощи трех поворотных регуляторов:
- Время пуска 1-10 с;
- Начальное напряжение 30-80% Uн;
- Время останова 0-10 с.
Форсировка позволяет преодолеть силу трения при старте.
Надежность и безопасность. Автоматическое размыкание прямой фазы после остановки обеспечивает дополнительную изоляцию двигателя и защиту персонала.
2 проводное или 3-проводное управление без вспомогательного реле.
Универсальность. Нет ограничения 20% от номинальной мощности. Например, STS01 на 11 кВт может управлять двигателем <100 Вт.
Разъем подключения цепей управления упрощает монтаж, повышает удобство подключения.
Универсальность решения
Серия STS01 с внутренним питанием позволяет не использовать внешний источник питания цепей управления.
Серия STS01-E с внешним питанием 24В DC позволяет контролировать состояние при отключении силового питания.
Серия STS01-M2 однофазных применений позволит осуществить легкий пуск насоса водоснабжения при работе от однофазного инверторного генератора.
Преимущества для промышленного применения:
Преимущества для частного сектора:
Применение
Нефтегазовая: аппарат воздушного охлаждения сжиженного газа
Общепромышленное оборудование: компрессор, насос, декантер
Горнодобывающая: конвейер, центрифуга
Деревообрабатывающая: циркулярная пила
Пожаротушение: насосная станция пожаротушения, дымоудаление
Частный сектор: насос водоснабжения, малогабаритное станочное оборудование
ОВИК и ЖКХ: вентиляция помещений, компрессор холодильной установки, насосное оборудование КНС