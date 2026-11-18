SystemeStart STS01 – являются самыми компактными устройствами плавного пуска Систэм Электрик, поэтому идеально подходят для установки в местах с ограниченным пространством. Широко применяется для плавного пуска и останова вентиляторов, насосов, конвейеров, компрессоров.

Могут работать с однофазными и трёхфазными асинхронными двигателями номинальной мощностью от 0,37 до 11 кВт.

Устройства плавного пуска SystemeStart STS01