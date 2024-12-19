Высоковольтные преобразователи частоты SystemeVar STV1200

Высоковольтные преобразователи частоты SystemeVar 1200

SystemeVar 1200 – это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых компанией Systeme Electric.

Описание

Высоковольтные преобразователи частоты STV1200 выполнены с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция), которые характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе.

Имеется два варианта исполнения:

  • Стандарт
  • Компакт

Преимущества

Диапазон питающих напряжений:

2-х квадрантное управление (версия “Стандарт”):

  • 3 кВ / от 220 до 2800 кВт
  • 3,3 кВ / от 220 до 3150 кВт
  • 4,16 кВ / от 250 до 4000 кВт
  • 6 кВ / от 315 до 6000 кВт
  • 6,6 кВ / от 400 до 6300 кВт
  • 10 кВ / от 400 до 10000 кВт
  • 11 кВ / от 400 до 10800 кВт

2-х квадрантное управление (версия “Компакт”):

  • 3 кВ / от 220 до 560 кВт
  • 3,3 кВ / от 220 до 630 кВт
  • 4,16 кВ / от 250 до 800 кВт
  • 6 кВ / от 315 до 1120 кВт
  • 6,6 кВ / от 400 до 1250 кВт
  • 10 кВ / от 400 до 2000 кВт

4-х квадрантное управление:

  • 6 кВ / от 250 до 2000 кВт
  • 10 кВ / от 250 до 2000 кВт
Перегрузочная способность:
  • 120% в течение 120с
  • 150% в течение 5с
  • 200% - мгновенное отключение
Протокол связи:

Modbus RTU

Степень защиты:

IP30

Ввод кабелей:

Снизу

Расширенный диапазон рабочих температур
  • от -5 до +40°C – работа без ухудшения номинальных характеристик
  • от +40 до +50°C – требуется дерейтинг (снижение выходных характеристик), а именно уменьшение мощности на 1,5% при превышении 40 °С на каждый 1 °С

Возможна работа на холостом ходу при 60 °С

Расширение функциональности (опционально)
  • Секция ручного байпаса
  • Секция автоматического байпаса
  • Синхронизация с сетью
  • Байпас силовых ячеек
  • Карты интерфейса (PROFIBUS DP, PROFINET)
  • Карты энкодера
  • Изоляция аналоговых сигналов
  • Увеличение степени защиты (IP31, IP41, IP42)
  • Контроль температуры обмоток и подшипников двигателя
  • Ввод кабелей (ввод/вывод сверху; ввод сверху/вывод снизу; ввод снизу/вывод сверху)
  • Обогрев шкафа
  • Питание вентиляторов от трансформатора
  • Нестандартная окраска
  • Резервирование силовых ячеек инвертора

Преобразователи частоты SystemeVar 1200 имеют возможность осуществлять:

Байпас силовых ячеек
  • Симметричный
  • Не симметричный
Подхват на ходу

Точное отслеживание текущей скорости и направления вращения

Автоматический перезапуск

После кратковременного перерыва питания (до 5 с)

Режим “Ведущий/ведомый”

Многодвигательная система привода реализует управление координацией нескольких двигателей и осуществляет баланс мощности

Торможение

Доступны различные способы остановки для удовлетворения различных требований:

  • Выбег (неконтролируемое торможение)
  • Торможение постоянным током
  • Двухчастотное торможение
Шкафы байпаса

Дают возможность вывода преобразователя в ремонт и запуска электродвигателя прямым пуском:

  • Шкаф ручного байпаса
  • Шкаф автоматического байпаса
Синхронизация с сетью

Функция плавного перевода двигателя на работу от сети:

  • Использование преобразователя частоты как плавного пуска
  • Каскадный пуск до 8 двигателей
  • Безударный перевод на сеть

Программное обеспечение

SystemeVAR Studio

SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.

Скачать программное обеспечение

Основные функции:

  • Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
  • Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
  • Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
  • Выбор необходимых параметров в качестве приоритетных и настройка функций поиска параметров
  • Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
  • Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
  • Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
  • Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
  • Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши) 
  • Поддержка изменения скина интерфейса 

SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:

  • STV1200
  • STV320
  • STV600
  • STV900
  • STV900-IP55
  • STV900H
  • STV900L
  • STV990

Технические требования:

Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).

Применение

Нефтегазовая промышленность
Водоподготовка/водоотведение
Чёрная и цветная металлургия
Горнодобывающая промышленность
Целлюлозно-бумажная промышленность
Генерация электроэнергии
Документы

Каталог SystemeVar STV1200
STV1200 это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция). Характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе.
STV1200_руководство по эксплуатации
Преобразователи частоты серии STV1200 руководство по эксплуатации
ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.77373_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Отказное письмо оптоволоконные кабели_STV990-OF_STV1200-OF
Отказное письмо на проведение обязательной сертификации продукции - оптоволоконные кабели_STV990-OF_STV1200-OF
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
