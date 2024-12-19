SystemeVar 1200 – это новое поколение высоковольтных преобразователей частоты, производимых компанией Systeme Electric.
Высоковольтные преобразователи частоты SystemeVar STV1200
Описание
Высоковольтные преобразователи частоты STV1200 выполнены с применением оптимизированного режима высокоэффективного векторного управления, совместимого с режимом SVPWM (пространственно-векторная широтно-импульсная модуляция), которые характеризуются высоким качеством входного питания, высоким значением коэффициента мощности и превосходными параметрами сигнала на силовом выходе.
Имеется два варианта исполнения:
- Стандарт
- Компакт
Преимущества
2-х квадрантное управление (версия “Стандарт”):
- 3 кВ / от 220 до 2800 кВт
- 3,3 кВ / от 220 до 3150 кВт
- 4,16 кВ / от 250 до 4000 кВт
- 6 кВ / от 315 до 6000 кВт
- 6,6 кВ / от 400 до 6300 кВт
- 10 кВ / от 400 до 10000 кВт
- 11 кВ / от 400 до 10800 кВт
2-х квадрантное управление (версия “Компакт”):
- 3 кВ / от 220 до 560 кВт
- 3,3 кВ / от 220 до 630 кВт
- 4,16 кВ / от 250 до 800 кВт
- 6 кВ / от 315 до 1120 кВт
- 6,6 кВ / от 400 до 1250 кВт
- 10 кВ / от 400 до 2000 кВт
4-х квадрантное управление:
- 6 кВ / от 250 до 2000 кВт
- 10 кВ / от 250 до 2000 кВт
- 120% в течение 120с
- 150% в течение 5с
- 200% - мгновенное отключение
Modbus RTU
IP30
Снизу
- от -5 до +40°C – работа без ухудшения номинальных характеристик
- от +40 до +50°C – требуется дерейтинг (снижение выходных характеристик), а именно уменьшение мощности на 1,5% при превышении 40 °С на каждый 1 °С
Возможна работа на холостом ходу при 60 °С
- Секция ручного байпаса
- Секция автоматического байпаса
- Синхронизация с сетью
- Байпас силовых ячеек
- Карты интерфейса (PROFIBUS DP, PROFINET)
- Карты энкодера
- Изоляция аналоговых сигналов
- Увеличение степени защиты (IP31, IP41, IP42)
- Контроль температуры обмоток и подшипников двигателя
- Ввод кабелей (ввод/вывод сверху; ввод сверху/вывод снизу; ввод снизу/вывод сверху)
- Обогрев шкафа
- Питание вентиляторов от трансформатора
- Нестандартная окраска
- Резервирование силовых ячеек инвертора
Преобразователи частоты SystemeVar 1200 имеют возможность осуществлять:
- Симметричный
- Не симметричный
Точное отслеживание текущей скорости и направления вращения
После кратковременного перерыва питания (до 5 с)
Многодвигательная система привода реализует управление координацией нескольких двигателей и осуществляет баланс мощности
Доступны различные способы остановки для удовлетворения различных требований:
- Выбег (неконтролируемое торможение)
- Торможение постоянным током
- Двухчастотное торможение
Дают возможность вывода преобразователя в ремонт и запуска электродвигателя прямым пуском:
- Шкаф ручного байпаса
- Шкаф автоматического байпаса
Функция плавного перевода двигателя на работу от сети:
- Использование преобразователя частоты как плавного пуска
- Каскадный пуск до 8 двигателей
- Безударный перевод на сеть
Программное обеспечение
SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.
Основные функции:
- Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
- Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
- Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
- Выбор необходимых параметров в качестве приоритетных и настройка функций поиска параметров
- Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
- Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
- Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
- Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
- Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши)
- Поддержка изменения скина интерфейса
SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:
- STV1200
- STV320
- STV600
- STV900
- STV900-IP55
- STV900H
- STV900L
- STV990
Технические требования:
Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).