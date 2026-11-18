Сбалансированная серия устройств плавного пуска для насосных применений со встроенным байпас. Полная защита двигателя. Управление по трем фазам. Русифицированное меню. SEOP2212 - выносная LCD панель с удобными силиконовыми кнопками.
Устройства плавного пуска SystemeStart
Описание
SystemeStart STS20 – это сбалансированная серия устройств плавного пуска для насосных применений. STS20 может ограничивать пусковой ток, обеспечивать защиту от недогрузки/перегрузки, неверного чередования фаз и контролировать обрыв входящей и отходящий фазы асинхронного двигателя. Управление по трем фазам. Встроенный байпас. Кроме того, устройство поддерживает опцию SEOP2212 – выносную LCD панель с удобными силиконовыми кнопками.
Основные характеристики:
3Ф 400В ±10% / от 1,5 до 115 кВт;
1 НО/НЗ, 1 НО с 18,5 кВт (настр.) AO 4-20 мА;
Встроенный байпас;
Modbus RTU;
Внешнее питание цепей управления: 230В АС.
Преимущества
LCD экран для настройки с русифицированным меню
позволяет настроить устройство без использования инструкции.
Встроенный байпас
уменьшает тепловые потери, повышает энергоэффективность решения.
Пожарный режим
для удобного применения с пожарными системами.
Различные способы управления
такие как панель оператора, клеммы ввода/вывода и Modbus.
Внешнее питание оперативных цепей
230В АС позволяет контролировать состояние при отключении силового питания.
Пружинные клеммы и быстросъёмные разъемы
цепей управления с защитой от неверного подключения упрощает монтаж, повышает удобство подключения.
Основные функции защит:
Токоограничение, защита от перегрузки, недогрузки и холостого хода;
Неверное чередование фаз и небаланс токов;
Контроль обрыва входящей и отходящей фазы.