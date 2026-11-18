SystemeStart STS20 – это сбалансированная серия устройств плавного пуска для насосных применений. STS20 может ограничивать пусковой ток, обеспечивать защиту от недогрузки/перегрузки, неверного чередования фаз и контролировать обрыв входящей и отходящий фазы асинхронного двигателя. Управление по трем фазам. Встроенный байпас. Кроме того, устройство поддерживает опцию SEOP2212 – выносную LCD панель с удобными силиконовыми кнопками.