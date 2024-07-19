Преобразователи частоты с высокой степенью защиты STV900 IP55

Высокопроизводительные преобразователи частоты 3Ф 400В, номинальной мощностью от 4 до 110 кВт, защищённые от воздействия пыли и влаги.

Преобразователи частоты с высокой степенью защиты SystemeVar STV900 IP55

Электронный каталог

Описание

STV900 IP55 - одна из основных серий преобразователей частоты семейства SystemeVar для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи, широкими коммуникационными возможностями, имеющая исполнение со степенью защиты IP55 и номинальную мощность от 4 до 110 кВт.

Преимущества

Преобразователи частоты SystemeVar STV900 IP55 соответствуют всем основным требованиям к системе электропривода, так как на борту уже есть:

  • Modbus RTU
  • ЭМС-фильтр Класса С3
  • Встроенный тормозной модуль (до 37 кВт включительно)
  • Встроенный DC-реактор (от 18,5 до 110 кВт включительно)
  • LCD панель оператора с поддержкой русского языка, функцией копирования параметров (поддерживает три набора параметров)

Диапазон питающих напряжений:

3Ф 380−440 В (от 4 до 110 кВт)

Перегрузочная способность:

  • G-тип (от 4 до 110 кВт): 150% в течение 60с / 180% в течение 10с / 200% в течение 1с
  • P-тип (от 5,5 до 110 кВт): 120% в течение 60с

Гибкая адаптация под конкретное применение

Работа как с синхронными, так и с асинхронными электродвигателями

Расширение функциональности (опционально)

  • Платы расширения входов/выходов
  • Платы энкодера (PG)
  • Плата ПЛК (PLC)
  • Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)

Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off)

Соответствует Class SIL 2 PLd Cat .3.3:

  • Внутренняя установка
  • Диапазон температур: от 0°C до +40°C
  • Высота над уровнем моря: ниже 2000 м
  • Влажность: ниже 90% относительной влажности

Функция гарантирует что:

  • Момент на валу двигателя будет безопасно отключен
  • Конечная скорость будет равна нулю
  • Преобразователь частоты останется в системе управления и сможет передавать по сети всю необходимую информацию (в т.ч. скорость и ток)
  • Преобразователь частоты сможет, при необходимости, запустить мотор мгновенно

Настенный монтаж

Преобразователь частоты устанавливается в непосредственной близости с рабочим органом и не требует установки в дополнительную оболочку (шкаф управления).

Высокая степень защиты IP55

Пыль: некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта.

Вода: защита от струй воды (сопло 6,3 мм под давлением в 30 кПа) на корпус с любого направления.

Расширенный диапазон рабочих температур

от -10 до +40°C – работа без ухудшения номинальных характеристик

от +40 до +50°C – требуется дерейтинг (снижение выходных характеристик), а именно номинальный выходной ток уменьшается на 1% для каждого повышения температуры 1 °C 

Эффективное охлаждение

Преобразователи частоты STV900 IP55 прошли ряд заводских испытаний, которые были направлены на выявление факторов, способствующих выходу из строя. Так, работая в максимальной перегрузке (до 200% от номинального тока) и тяжёлых условиях эксплуатации (высокая запыленность), вентиляторы охлаждения отлично справились с задачей отвода избыточного тепла. Преобразователи остались в работе и не отключились по перегрузке.

Продуманный дизайн

Преобразователи частоты специально подготовлены к тяжёлым условиям эксплуатации, имеют большое количество уплотнителей, сальниковых вводов и защитных компонентов. Убедитесь в этом сами!

Программное обеспечение

SystemeVAR Studio

SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.

Скачать программное обеспечение

Основные функции:

  • Мониторинг нескольких ПЧ SystemeVar
  • Установка и отслеживание параметров, пакетная загрузка и выгрузка
  • Просмотр изменённых параметров, а также сравнение текущих значений с заводскими
  • Выбор необходимые параметры в качестве приоритетных и настраивать функций поиска параметров
  • Просмотр параметров состояния и предупреждений, а также поддержка их печати и экспорта
  • Просмотр текущих и исторических неисправностей оборудования, а также поддержка печати и экспорта
  • Поддержка отображения функциональных кодов в режиме конфигурации
  • Режим контрольной панели (управление запуском/остановкой, вращением вперед/назад и другими операциями оборудования)
  • Поддержка режима осциллографа (позволяет сохранять и воспроизводить данные о форме сигналов, моделировать рисование кривых сигналов и масштабировать форму сигнала с помощью мыши) 
  • Поддержка изменения скина интерфейса 

SystemeVAR Studio предназначено для ввода в эксплуатацию и диагностики:

  • STV900H IP55
  • STV320
  • STV600
  • STV900
  • STV900-IP55
  • STV900H
  • STV900H IP55
  • STV900L
  • STV990
  • STV1200 

Технические требования:

Программное обеспечение может работать в системах Windows XP или выше (Win7/Win8/Win10/Win11).

Применение

Текстильная промышленность
Металлообрабатывающая промышленность
Полиграфическая и упаковочная промышленность
Промышленность строительных материалов, техники и оборудования
SystemeVar 900 IP55
SystemeVar 900 IP55
Номинальная мощность: <br> от 4 до 5,5 кВт
Номинальная мощность:
от 4 до 5,5 кВт
Номинальная мощность: от 7,5 до 15 кВт
Номинальная мощность: от 7,5 до 15 кВт
Номинальная мощность: от 18,5 до 22 кВт
Номинальная мощность: от 18,5 до 22 кВт
Номинальная мощность: от 30 до 37 кВт
Номинальная мощность: от 30 до 37 кВт
Номинальная мощность: от 45 до 75 кВт
Номинальная мощность: от 45 до 75 кВт
Номинальная мощность: от 90 до 110 кВт
Номинальная мощность: от 90 до 110 кВт

Узнайте больше о преобразователях частоты SystemeVar на нашем YouTube канале!

Смотреть видео

Документы

Каталог SystemeVar STV900
SystemeVar (STV900) это совершенно новый высокопроизводительный преобразователь частоты, который объединяет функции управления скоростью, крутящим моментом и положением. Он широко применяется для управления синхронными и асинхронными двигателями, обладает высокими возможностями расширения функциональности, за счёт использования дополнительных плат.
Руководство пользователя STV900-IP55
Руководство пользователя преобразователей частоты SystemeVar серии STV900 IP55 номинальной мощностью 4-110 кВт
SystemeVAR Studio
SystemeVAR Studio - программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и диагностики низковольтных преобразователей частоты и преобразователей частоты на среднее напряжение Systeme Electric семейства SystemeVar. Поддерживает последовательную связь, Ethernet, связь по Modbus TCP.
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
Параллельное подключение двигателей_SystemeVar (STV900, STV600, STV320, STV630, STV050)
В данном документе приведены рекомендации по выбору и настройке преобразователей частоты (далее ПЧ) торговой марки Systeme Electric, серии SystemeVar, типов STV900, STV600, STV320, STV630, STV050 при параллельном подключении электродвигателей
Руководство по эксплуатации SEOP-1302 PROFINET
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на PROFINET коммуникационную плату STV600/900 торговой марки Systeme Electric серии SystemeVar, типа SEOP-1302
Краткое руководство по эксплуатации SEOP-1302 PROFINET
Краткое руководство по эксплуатации коммуникационная плата торговой марки Systeme Electric серии SystemeVar options типа SEOP-13
STV900 IP55_THDi & THDu. Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения.
Измеренные значения искажений формы входного тока и напряжения. Значения THD(I) и THD(U) для SystemeVar STV900 IP55
