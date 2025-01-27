Миниатюрные и интерфейсные электромеханические реле серии SystemeSig EMR для управления электрическими цепями и устройствами.
Электромеханические реле SystemeSig EMR
SystemeSig EMR - это линейка миниатюрных и интерфейсных электромеханических реле, имеющих габариты 13 и 21 мм. В серию входят реле без дополнительных функций, с механической тест-кнопкой и светодиодным индикатором, а также розетки с push-in и винтовым зажимами, диодные и варисторные модули и ряд дополнительных аксессуаров.
Наличие механической тест-кнопки и светодиодной индикации позволяет проверить работоспособность реле
Электромеханический и электрический ресурс реле до 10 млн. циклов срабатываний, обеспечивают исправную работу и долгий срок службы
Быстрый и удобный монтаж, благодаря розеткам с push-in зажимами
Реле, розетки и аксессуары идентичны с устройствами Schneider Electric, что позволяет интегрировать их в существующие системы
Возможность установки в розетки универсальных защитных модулей, обеспечивает надежность работы системы и оптимизацию складских запасов
Серия миниатюрных и интерфейсных электромеханических реле SystemeSig EMR - это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики с устройствами серии Harmony от Schneider Electric*.
*Идентичные тех характеристики по след параметрам:
- Идентичные габаритные размеры и полная совместимость с устройствами серии Harmony
- Электрический и механический ресурсы
- Идентичный ассортиментный ряд