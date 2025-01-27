Электромеханические реле

Миниатюрные и интерфейсные электромеханические реле серии SystemeSig EMR для управления электрическими цепями и устройствами.

Электромеханические реле SystemeSig EMR

Описание

SystemeSig EMR - это линейка миниатюрных и интерфейсных электромеханических реле, имеющих габариты 13 и 21 мм. В серию входят реле без дополнительных функций, с механической тест-кнопкой и светодиодным индикатором, а также розетки с push-in и винтовым зажимами, диодные и варисторные модули и ряд дополнительных аксессуаров.

Преимущества
Контроль и индикация

Наличие механической тест-кнопки и светодиодной индикации позволяет проверить работоспособность реле

Надежность

Электромеханический и электрический ресурс реле до 10 млн. циклов срабатываний, обеспечивают исправную работу и долгий срок службы

Простое подключение

Быстрый и удобный монтаж, благодаря розеткам с push-in зажимами

Совместимость

Реле, розетки и аксессуары идентичны с устройствами Schneider Electric, что позволяет интегрировать их в существующие системы

Защитные модули

Возможность установки в розетки универсальных защитных модулей, обеспечивает надежность работы системы и оптимизацию складских запасов

Применение
Технологическое оборудование
Шкафы распределения и управления
Промышленные предприятия
Объекты инфраструктуры
Гражданское строительство
SGZE1S35M
SXG12BD
SGZE1S48M
SXG22P7
SGZR215
SZM021RB
SXZE2S108M
SXM4AB2P7
SXZE2S114M
SXM4LB2P7
SXZ500
SZM031RB
Документы
Каталог электромеханические интерфейсные и миниатюрные реле SystemeSig EMR
SystemeSig EMR — это серия миниатюрных и интерфейсных электромеханических реле, которые находят широкое применение в различных отраслях и направлениях

Серия миниатюрных и интерфейсных электромеханических реле SystemeSig EMR - это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики с устройствами серии Harmony от Schneider Electric*. 

*Идентичные тех характеристики по след параметрам:

  • Идентичные габаритные размеры и полная совместимость с устройствами серии Harmony
  • Электрический и механический ресурсы
  • Идентичный ассортиментный ряд
