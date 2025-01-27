Электромеханические реле SystemeSig EMR

SystemeSig EMR - это линейка миниатюрных и интерфейсных электромеханических реле, имеющих габариты 13 и 21 мм. В серию входят реле без дополнительных функций, с механической тест-кнопкой и светодиодным индикатором, а также розетки с push-in и винтовым зажимами, диодные и варисторные модули и ряд дополнительных аксессуаров.