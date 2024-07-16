Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB5

Серия модульных устройств управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB5 - это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики и полную совместимость с устройствами серии Harmony XB5 от Schneider Electric*.

*Идентичные тех характеристики по след параметрам:

Идентичная конструкция и полная совместимость с устройствами серии Harmony

Степень защиты IP66

Электрический и механический ресурсы

Температура эксплуатации