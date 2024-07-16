Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе

Устройства сигнализации и управления SystemeSig SB разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.

Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB5

Описание

SystemeSig SB5 - модульные устройства управления и сигнализации в сборе, в пластиковом корпусе - кнопки с/без подсветки, переключатели с ключом, удлиненной ручкой, сигнальные лампы, двойные кнопки, кнопки с грибовидной головкой и кнопки аварийного останова.

Преимущества

Широкие возможности расширения благодаря модульной конструкции

Устройства закрывают все базовые функции, которые необходимы в промышленности

Высокая степень защиты IP66

Высокий ресурс механической износостойкости – более 10 млн. циклов

Электрический ресурс – свыше 1 млн. срабатываний

Широкий диапазон рабочих температур: от -55 до +70°C

Применение

Промышленные предприятия
Объекты инфраструктуры
Гражданское строительство
Технологическое оборудование и машины
Шкафы распределения и управления
SB5AA21
SB5AD25
SB5AG21
SB5AS8445
SB5AS9445
SB5AVM5
SB5AW7A3741B5
SB5AW34B5
Документы

Каталог устройства управления и сигнализации SystemeSig
Серии устройств сигнализации и управления SystemeSig разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования легкость установки.
Руководство по эксплуатации светосигнальной арматуры SB4, SB5
Руководство по эксплуатации выключатели (переключатели) кнопочные, поворотные, аварийного останова торговой марки Systeme Electric, серии SystemeSig, типов: SB4, SB5

Серия модульных устройств управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB5 - это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики и полную совместимость с устройствами серии Harmony XB5 от Schneider Electric*. 
*Идентичные тех характеристики по след параметрам:

  • Идентичная конструкция и полная совместимость с устройствами серии Harmony
  • Степень защиты IP66
  • Электрический и механический ресурсы
  • Температура эксплуатации
