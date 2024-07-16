Устройства сигнализации и управления SystemeSig SB разработаны для использования в промышленности, на объектах инфраструктуры и гражданского строительства. Их отличают простота использования и легкость установки.
Устройства управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB5
Описание
SystemeSig SB5 - модульные устройства управления и сигнализации в сборе, в пластиковом корпусе - кнопки с/без подсветки, переключатели с ключом, удлиненной ручкой, сигнальные лампы, двойные кнопки, кнопки с грибовидной головкой и кнопки аварийного останова.
Преимущества
Широкие возможности расширения благодаря модульной конструкции
Устройства закрывают все базовые функции, которые необходимы в промышленности
Высокая степень защиты IP66
Высокий ресурс механической износостойкости – более 10 млн. циклов
Электрический ресурс – свыше 1 млн. срабатываний
Широкий диапазон рабочих температур: от -55 до +70°C
Применение
Галерея
Документы
Серия модульных устройств управления и сигнализации в пластиковом корпусе SystemeSig SB5 - это продукция компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая идентичные технические характеристики и полную совместимость с устройствами серии Harmony XB5 от Schneider Electric*.
*Идентичные тех характеристики по след параметрам:
- Идентичная конструкция и полная совместимость с устройствами серии Harmony
- Степень защиты IP66
- Электрический и механический ресурсы
- Температура эксплуатации