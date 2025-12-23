Высокопроизводительные преобразователи частоты 3Ф 400В, номинальной мощностью от 90 до 630 кВт, защищённые от воздействия пыли и влаги
Комплектные преобразователи частоты шкафного исполнения со степенью защиты IP54 SystemeVar Cabinet
Описание
SystemeVar Cabinet – это стандартное решение, в котором преобразователь частоты стандартного исполнения (IP20) встроен в оболочку и укомплектован всеми необходимые компонентами.
В результате конечный пользователь получает готовый шкаф управления.
Преимущества
Разработан с целью уменьшения времени ввода в эксплуатацию благодаря:
- комплектное изделие, готовое к работе “прямо из коробки”
- оптимизации выбора тепловых и механических размеров шкафа
Диапазон питающих напряжений:
3Ф 380−440 В (от 90 до 6300 кВт)
Перегрузочная способность:
- G-тип: 150% в течение 60с / 180% в течение 10с / 200% в течение 1с
- P-тип: 120% в течение 60с
Расширение функциональности (опционально) для ПЧ на базе STV900 и STV900H
- Платы расширения входов/выходов
- Платы энкодера (PG)
- Плата ПЛК (PLC)
- Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)
Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off) для ПЧ на базе STV900 и STV900H
Соответствует Class SIL 2 PLd Cat .3.3:
- Внутренняя установка
- Диапазон температур: от 0°C до +40°C
- Высота над уровнем моря: ниже 2000 м
- Влажность: ниже 90% относительной влажности
Функция гарантирует что:
- Момент на валу двигателя будет безопасно отключен
- Конечная скорость будет равна нулю
- Преобразователь частоты останется в системе управления и сможет передавать по сети всю необходимую информацию (в т.ч. скорость и ток)
- Преобразователь частоты сможет, при необходимости, запустить мотор мгновенно
SystemeVar Cabinet включает в себя следующие компоненты производства Systeme Electric:
- Универсальная оболочка
- Автоматический выключатель
- Входной реактор
- Преобразователь частоты
- Выходной реактор
- Система вентиляции
- Панель оператора
- Карта расширения входов / выходов
- Клеммники для подключения сети / двигателя
Применение
SystemeVar Cabinet выполнены на базе преобразователей частоты:
SystemeVar STV630
Целевое применение: насосы, вентиляторы, компрессоры
SystemeVar STV900
Целевое применение: насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, мельницы, центрифуги, грохоты
SystemeVar STV900H
Целевое применение: насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, мельницы, центрифуги, грохоты, краны, вагоноопрокидыватели