Комплектные преобразователи частоты шкафного исполнения со степенью защиты IP54 SystemeVar Cabinet

Комплектные преобразователи частоты шкафного исполнения со степенью защиты IP54

Высокопроизводительные преобразователи частоты 3Ф 400В, номинальной мощностью от 90 до 630 кВт, защищённые от воздействия пыли и влаги

SystemeVar Cabinet

Описание

SystemeVar Cabinet – это стандартное решение, в котором преобразователь частоты стандартного исполнения (IP20) встроен в оболочку и укомплектован всеми необходимые компонентами.

В результате конечный пользователь получает готовый шкаф управления.

Преимущества

Разработан с целью уменьшения времени ввода в эксплуатацию благодаря:

  • комплектное изделие, готовое к работе “прямо из коробки”
  • оптимизации выбора тепловых и механических размеров шкафа

Диапазон питающих напряжений:

3Ф 380−440 В (от 90 до 6300 кВт)

Перегрузочная способность:

  • G-тип: 150% в течение 60с / 180% в течение 10с / 200% в течение 1с
  • P-тип: 120% в течение 60с

Расширение функциональности (опционально) для ПЧ на базе STV900 и STV900H

  • Платы расширения входов/выходов
  • Платы энкодера (PG)
  • Плата ПЛК (PLC)
  • Платы расширения коммуникационных возможностей (PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, СAN/CANopen и EtherNet/IP)

Встроенная функция безопасности STO (Safe Torque Off) для ПЧ на базе STV900 и STV900H

Соответствует Class SIL 2 PLd Cat .3.3:

  • Внутренняя установка
  • Диапазон температур: от 0°C до +40°C
  • Высота над уровнем моря: ниже 2000 м
  • Влажность: ниже 90% относительной влажности

Функция гарантирует что:

  • Момент на валу двигателя будет безопасно отключен
  • Конечная скорость будет равна нулю
  • Преобразователь частоты останется в системе управления и сможет передавать по сети всю необходимую информацию (в т.ч. скорость и ток)
  • Преобразователь частоты сможет, при необходимости, запустить мотор мгновенно

SystemeVar Cabinet включает в себя следующие компоненты производства Systeme Electric:

  • Универсальная оболочка
  • Автоматический выключатель
  • Входной реактор
  • Преобразователь частоты
  • Выходной реактор
  • Система вентиляции
  • Панель оператора
  • Карта расширения входов / выходов
  • Клеммники для подключения сети / двигателя

Применение

SystemeVar Cabinet выполнены на базе преобразователей частоты:

SystemeVar STV630

Целевое применение: насосы, вентиляторы, компрессоры

SystemeVar STV900

Целевое применение: насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, мельницы, центрифуги, грохоты

SystemeVar STV900H

Целевое применение: насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, мельницы, центрифуги, грохоты, краны, вагоноопрокидыватели

