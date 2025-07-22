Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры для OEM

Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры предназначены для решения широкого ряда задач по автоматизации небольших систем управления. Данные устройства обеспечивают сбор, обработку и передачу сигналов для выполнения функций управления и контроля в промышленности.

Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры для OEM SystemePLC SR и SystemePLC S172

Продуктовая линейка запускается в несколько этапов. Часть оборудования находится в стадии разработки и тестирования. Следите за анонсами.

Описание

Интеллектуальные реле SystemePLC SR предназначены для использования в процессах, где требуется базовое логическое управление без сложных алгоритмов и минимизация стоимости управляющих устройств. При этом они могут осуществлять сбор данных с датчиков, управлять исполнительными механизмами (например, частотно-регулируемым приводом (ЧРП) или автоматическим выключателем) и интегрироваться в локальные системы автоматизации. 

Благодаря своим оптимизированным характеристикам они широко применяются в системах автоматического ввода резерва (АВР).

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) SystemePLC S172 представляют собой специализированные устройства для автоматизации технологических процессов: выполняют функции сбора данных с датчиков, управления исполнительными механизмами, обработки сигналов и реализации логических функций в соответствии с загруженной пользовательской программой. 

Характеристики ПЛК SystemePLC S172 оптимизированы для применения у OEM производителей, в особенности в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК).

SystemePLC Studio

Быстрый старт. 

Руководство и базовое обучение по программному обеспечению SystemePLC Studio для линейки интеллектуальных реле SystemePLC SR и программируемых логических контроллеров SystemePLC 172.

Преимущества

Интеллектуальные реле и ПЛК SystemePLC SR & S172 имеют следующие основные характеристики:

В линейке представлены модели с напряжением питания 24 VDC и 220 VAC

Форма корпуса устройств предназначена для установки под пластрон глубиной 46 мм

Все устройства имеют крепление на DIN-рейку для удобства монтажа в шкафу управления

Расширенный диапазон температуры позволяет работать устройствам в диапазоне от -20 до 55 °C

Модели отличаются разнообразием количества каналов аналогового и дискретного ввода и вывода

Для конфигурирования и написания программ применяется бесплатная среда программирования SystemePLC Studio, поддерживающая язык программирования FBD.

Коммуникационные возможности:

Интеллектуальные реле SystemePLC SR в зависимости от типа модели имеют:

1 порт USB типа C для соединения с ПК

1 порт USB типа A для подключения флеш-карты памяти

1 порт RS485 (с коммуникационным протоколом Modbus RTU Master/Slave)

1 порт RJ45 (с коммуникационным протоколом Modbus TCP)

ПЛК SystemePLC S172 имеют:

1 порт USB типа C для соединения с ПК

1 порт USB типа A для подключения флеш-карты памяти

2 порта RS485 (с коммуникационным протоколом Modbus RTU Master/Slave)

1 порт RJ45 (с коммуникационным протоколом Modbus TCP)

Общие функции:

Поддержка протокола передачи данных Modbus RTU в режиме Master/Slave позволяет легко интегрировать устройства в любую систему автоматизации

Линейка интеллектуальных реле Systeme PLC SR включает бюджетные (SR1) и более продвинутые модели (SR2): их отличает возможность расширения и наличие дисплея

К ПЛК SystemePLC S172 и продвинутым моделям интеллектуальных реле SR2 можно подключить до 7 модулей расширения (максимальное количество каналов ввода/вывода - 224)

Для подключения модулей расширения на разных уровнях в шкафу управления может быть использован съемный кабель расширения длиной 1 м

Модули расширения SystemePLC S172

Здесь и далее: DI – дискретные входы, DO – дискретные выходы, AI – аналоговые входы, AO – аналоговые выходы.

Смешанные модули расширения
  • 8 DI, 8 DO (реле), 8 AI, 4 AO
  • 4 DI, 2 DO (реле), 2 AI, 2 AO
Дискретные модули расширения
  • 16 DI (24 В пост. тока), 12 DO (реле)
  • 8 DI (24 В пост. тока), 8 DO (реле)
  • 4 DI (220 В перемен. тока), 4 DO (реле)
  • 4 DI (24 В пост. тока), 4 DO (реле)
  • 4 DI (24 В пост. тока), 4 DO (транзисторные)
Аналоговый модуль расширения
  • 4 AI, 4 AO

Применение

Промышленность
Автоматизация зданий
Энергетика
Инфраструктура
Транспорт
Металлургия и металлообработка
ЖКХ
Бытовое применение
Документы

Запуск интеллектуальных реле SystemePLC SR и ПЛК SystemePLC S172
Systeme Electric объявляет о начале приема заказов на новую линейку интеллектуальных реле SystemePLC SR и ПЛК SystemePLC S172.
Каталог SystemePLC SR&S172
Каталог представляет устройства серий SystemePLC SR и SystemePLC S172. В сериях представлены интеллектуальные реле, программируемые логические контроллеры, модули расширения и аксессуары
Руководство по эксплуатации SystemePLC SR&S172
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на интеллектуальные реле серии SystemePLC SR типа ZR (далее – интеллектуальные реле) и на программируемые логические контроллеры, модули расширения и кабель расширения (далее – ПЛК) торговой марки Systeme Electric серий SystemePLC S171, SystemePLC S172 типа SM17.
ПО SystemePLC Studio и прошивки для устройств
ПО
Smart Relay Series PLC User Manual V0.70_EN
Полное руководство пользователя SystemePLC Studio на английском языке
Чертежи 2D\3D
CAD
Листовка SystemePLC SR
SystemePLC SR – это линейка интеллектуальных реле, предназначенных для простых задач автоматизации, таких как контроль освещения, автоматический ввод резерва (ABP), управление насосами или вентиляторами и других
Листовка SystemePLC SR применение АВР
SystemePLC SR — это линейка интеллектуальных реле, предназначенных для простых задач автоматизации. Их применение в системах АВР позволяет значительно повысить эффективность управления и минимизировать время простоя оборудования, гарантируя стабильную работу различных систем и комплексов
Листовка SystemePLC S172
SystemePLC 5172 - это линейка программируемых логических контроллеров (ПЛК), предназначенных для автоматизации технологических процессов. Они выполняют функции сбора и обработки сигналов с датчиков и управляют исполнительными механизмами в соответствии с загруженной пользовательской программой.
Листовка SystemePLC S172 применение ОВиК
SystemePLC S172 – это программируемые логические контроллеры (ПЛК) с релейными и твердотельными релейными(SSR) выходами. Они специально разработаны для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК).
Дополнительные материалы
SystemePLC SR & S172
Руководство пользователя SystemePLC Studio по библиотеке функциональных блоков для работы с SystemePLC SR и SystemePLC S172
В руководстве вы найдете: 1. детальное описание работы всех функциональных блоков; 2. инструкции по настройке параметров специальных блоков; 3. примеры работы специальных блоков с временными диаграммами. Также в документе представлена работа с различными типами данных, настройка таймеров и счётчиков, программирование логических операций, а также описание сложных блоков, требующих настройки пользователем.
