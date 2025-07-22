Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры предназначены для решения широкого ряда задач по автоматизации небольших систем управления. Данные устройства обеспечивают сбор, обработку и передачу сигналов для выполнения функций управления и контроля в промышленности.
Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры для OEM SystemePLC SR и SystemePLC S172
Описание
Интеллектуальные реле SystemePLC SR предназначены для использования в процессах, где требуется базовое логическое управление без сложных алгоритмов и минимизация стоимости управляющих устройств. При этом они могут осуществлять сбор данных с датчиков, управлять исполнительными механизмами (например, частотно-регулируемым приводом (ЧРП) или автоматическим выключателем) и интегрироваться в локальные системы автоматизации.
Благодаря своим оптимизированным характеристикам они широко применяются в системах автоматического ввода резерва (АВР).
Программируемые логические контроллеры (ПЛК) SystemePLC S172 представляют собой специализированные устройства для автоматизации технологических процессов: выполняют функции сбора данных с датчиков, управления исполнительными механизмами, обработки сигналов и реализации логических функций в соответствии с загруженной пользовательской программой.
Характеристики ПЛК SystemePLC S172 оптимизированы для применения у OEM производителей, в особенности в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК).
SystemePLC Studio
Быстрый старт.
Руководство и базовое обучение по программному обеспечению SystemePLC Studio для линейки интеллектуальных реле SystemePLC SR и программируемых логических контроллеров SystemePLC 172.
Преимущества
Интеллектуальные реле и ПЛК SystemePLC SR & S172 имеют следующие основные характеристики:
В линейке представлены модели с напряжением питания 24 VDC и 220 VAC
Форма корпуса устройств предназначена для установки под пластрон глубиной 46 мм
Все устройства имеют крепление на DIN-рейку для удобства монтажа в шкафу управления
Расширенный диапазон температуры позволяет работать устройствам в диапазоне от -20 до 55 °C
Модели отличаются разнообразием количества каналов аналогового и дискретного ввода и вывода
Для конфигурирования и написания программ применяется бесплатная среда программирования SystemePLC Studio, поддерживающая язык программирования FBD.
Коммуникационные возможности:
Интеллектуальные реле SystemePLC SR в зависимости от типа модели имеют:
1 порт USB типа C для соединения с ПК
1 порт USB типа A для подключения флеш-карты памяти
1 порт RS485 (с коммуникационным протоколом Modbus RTU Master/Slave)
1 порт RJ45 (с коммуникационным протоколом Modbus TCP)
ПЛК SystemePLC S172 имеют:
1 порт USB типа C для соединения с ПК
1 порт USB типа A для подключения флеш-карты памяти
2 порта RS485 (с коммуникационным протоколом Modbus RTU Master/Slave)
1 порт RJ45 (с коммуникационным протоколом Modbus TCP)
Общие функции:
Поддержка протокола передачи данных Modbus RTU в режиме Master/Slave позволяет легко интегрировать устройства в любую систему автоматизации
Линейка интеллектуальных реле Systeme PLC SR включает бюджетные (SR1) и более продвинутые модели (SR2): их отличает возможность расширения и наличие дисплея
К ПЛК SystemePLC S172 и продвинутым моделям интеллектуальных реле SR2 можно подключить до 7 модулей расширения (максимальное количество каналов ввода/вывода - 224)
Для подключения модулей расширения на разных уровнях в шкафу управления может быть использован съемный кабель расширения длиной 1 м
Модули расширения SystemePLC S172
Здесь и далее: DI – дискретные входы, DO – дискретные выходы, AI – аналоговые входы, AO – аналоговые выходы.
- 8 DI, 8 DO (реле), 8 AI, 4 AO
- 4 DI, 2 DO (реле), 2 AI, 2 AO
- 16 DI (24 В пост. тока), 12 DO (реле)
- 8 DI (24 В пост. тока), 8 DO (реле)
- 4 DI (220 В перемен. тока), 4 DO (реле)
- 4 DI (24 В пост. тока), 4 DO (реле)
- 4 DI (24 В пост. тока), 4 DO (транзисторные)
- 4 AI, 4 AO