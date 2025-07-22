Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры для OEM SystemePLC SR и SystemePLC S172

Программируемые логические контроллеры (ПЛК) SystemePLC S172 представляют собой специализированные устройства для автоматизации технологических процессов: выполняют функции сбора данных с датчиков, управления исполнительными механизмами, обработки сигналов и реализации логических функций в соответствии с загруженной пользовательской программой.

Характеристики ПЛК SystemePLC S172 оптимизированы для применения у OEM производителей, в особенности в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК).