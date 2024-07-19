Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT SystemeSwitch

Сетевые устройства SystemeSwitch используются для организации и работы сетей Ethernet и EtherCAT. Они включают в себя промышленные сетевые коммутаторы и концентраторы, а также SFP-модули.

Коммутаторы Ethernet имеют два исполнения: управляемые и неуправляемые.