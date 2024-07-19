Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT
Сетевые устройства SystemeSwitch предназначены для объединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов вычислительной сети Ethernet и EtherCAT в единую локальную сеть для обмена данными.
Сетевые устройства Ethernet и EtherCAT SystemeSwitch
Описание
Сетевые устройства SystemeSwitch используются для организации и работы сетей Ethernet и EtherCAT. Они включают в себя промышленные сетевые коммутаторы и концентраторы, а также SFP-модули.
Коммутаторы Ethernet имеют два исполнения: управляемые и неуправляемые.
Преимущества
Корпус из алюминиевого сплава
Расширенный диапазон рабочей температуры: -40°C - 75°C
Широкий диапазон питания 12/24/48 VDC, 24 VAC для большинства моделей
Неуправляемые коммутаторы Ethernet:
- Не требуется настройка, работа осуществляется в автоматическом режиме без необходимости и возможности воздействия со стороны пользователя;
- Поддержка топологий: шина, звезда;
- Наличие резервируемого и нерезервируемого питания (в зависимости от модели);
- Количество портов: от 3 до 18 со скоростью от 100 до 1000 Мбит/с;
- Наличие SFP-портов для использования совместно с SFP-модулями различных типов (оптика или медь).
Концентраторы EtherCAT:
- Построение распределенных систем управления в сети EtherCAT;
- Поддержка топологий: шина, звезда;
- Наличие резервируемого и нерезервируемого питания (в зависимости от модели);
- 3 или 6 портов со скоростью 100 Мбит/с.
Управляемые коммутаторы Ethernet:
- Поддерживается управление пользователем: осуществление настройки, отслеживание параметров коммутатора и сети;
- Поддержка топологий: шина, звезда, кольцо;
- Наличие резервируемого питания;
- Возможность подключения реле сигнализации (в зависимости от модели);
- Количество портов: от 10 до 24 со скоростью от 100 до 2500 Мбит/с;
- Наличие SFP-портов для использования совместно с SFP-модулями различных типов (оптика или медь);
- Поддержка резервирования: RSTP, STP, MSTP, магистральный порт.
SFP-модули:
- Возможность выбрать тип кабеля для передачи сигнала (оптический: одномодовый или многомодовый, или медный);
- Осуществление передачи данных со скоростью от 100 до 1000 Мбит/с;
- Возможность передавать данные на расстояние от 100 м до 20 км (в зависимости от модели).
Применение
Автоматизация зданий
Энергетика
Машиностроение
Водоснабжение и водоотведение
Нефтегазовая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Инфраструктура и транспорт
Металлургия и металлообработка
Гражданское строительство
Галерея
Сетевые устройства SystemeSwitch
NSETU105T05X00A
NSECU103T03X00S
NSECU106T06X00S
NSETM210T08X02B
NSETM212T08X04A
NSETM212T08X04B
NSETM324T16X08A
NSETU103T02X01A
NSETU105T04X01B
NSETU105T05X00B
NSETU108T06X02B
NSETU108T08X00A
NSETU116T16X00B
NSETU118T16X02A
NSETU210T08X02A
NSSFP1LX
NSSFP2TX
Документы
Все материалы линейки SystemeSwitch
Все материалы по продукту в облачном хранилище
Каталог SystemeSwitch
Каталог устройств серии SystemeSwitch. В каталоге представлены сетевые устройства Ethernet и EtherCAT: промышленные коммутаторы, концентраторы и SFP - модули
Руководство по эксплуатации SystemeSwitch
Руководство по эксплуатации сетевых устройств Ethernet и EtherCAT торговой марки Systeme Electric серии SystemeSwitch типа NS
Чертежи CAD
Чертежи CAD 2D и 3D
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
Серия SystemeSwitch – это линейка сетевых устройств компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой Modicon Switch от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Управляемые и неуправляемые модели коммутаторов
- Количество портов от 3 до 24
- Возможность применять SFP модулей для выбора типа кабеля