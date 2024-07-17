Устройства плавного пуска
Устройства плавного пуска для контролируемого ускорения или замедления простых и сложных машин.
Устройства плавного пуска SystemeStart
Описание
Устройства плавного пуска, предназначенные для работы с двигателями широкого диапазона мощности от 11 до 600 кВт. Данное семейство представлено двумя сериями STS22X и STS22, отличие между которыми заключается в наличии или отсутствии встроенного байпасного контактора. Обладает всеми необходимыми защитными функциями, широким набором параметров и коммуникационным протоколом связи Modbus RTU.
Основная задача — это контролируемое ускорение или замедление простых и сложных механизмов или машин.
Преимущества
Номинальная мощность до 600 кВт (3Ф 380−440В)
Доступны несколько методов пуска для удовлетворения требований к различным применениям:
- Плавный пуск с ограничением тока
- Плавный пуск с линейно изменяющимся напряжением
- Плавный пуск с линейно изменяющимся напряжением и ограничением тока
Высокая надежность:
- Лучшая электромагнитная невосприимчивость к сигнальным шумам
- Поддерживает более длинные соединительные кабели
- Уникальное компактное исполнение с двухслойной оболочкой, состоящей из верхнего слоя пластика и нижнего слоя металла, делает его прочным и красивым
Функции защиты двигателя:
- Перегрузка по току, защита от перегрузки
- Защита от обрыва фазы
- Защита от перегрева
- Защита от дисбаланса фаз (по 3-м фазам)
Удобный в использовании:
- Легкая настройка
- Круглосуточный мониторинг
- Быстрая диагностика
Монтаж
Все устройства плавного пуска имеют встраиваемое исполнение, что подразумевает монтаж в оболочку (шкаф управления).
- Расположение: на монтажной панели
- Подвод сетевого питания: сверху
- Питание двигателя: снизу
- Степень защиты: IP20 или IP00 (в зависимости от конкретного заказного кода)
Применение
- Центробежные насосы
- Вентиляторы
- Компрессоры (поршневые, центробежные)
- Конвейеры
- Смесители
- Шаровые мельницы
- Дробилки
Галерея
STS22
STS22X
