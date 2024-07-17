Устройства плавного пуска SystemeStart

Устройства плавного пуска, предназначенные для работы с двигателями широкого диапазона мощности от 11 до 600 кВт. Данное семейство представлено двумя сериями STS22X и STS22, отличие между которыми заключается в наличии или отсутствии встроенного байпасного контактора. Обладает всеми необходимыми защитными функциями, широким набором параметров и коммуникационным протоколом связи Modbus RTU.

Основная задача — это контролируемое ускорение или замедление простых и сложных механизмов или машин.