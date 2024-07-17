Устройства плавного пуска

Устройства плавного пуска для контролируемого ускорения или замедления простых и сложных машин.

Устройства плавного пуска SystemeStart

Описание

Устройства плавного пуска, предназначенные для работы с двигателями широкого диапазона мощности от 11 до 600 кВт. Данное семейство представлено двумя сериями STS22X и STS22, отличие между которыми заключается в наличии или отсутствии встроенного байпасного контактора. Обладает всеми необходимыми защитными функциями, широким набором параметров и коммуникационным протоколом связи Modbus RTU.

Основная задача — это контролируемое ускорение или замедление простых и сложных механизмов или машин.

Преимущества
Номинальная мощность до 600 кВт (3Ф 380−440В)
Доступны несколько методов пуска для удовлетворения требований к различным применениям:
  • Плавный пуск с ограничением тока
  • Плавный пуск с линейно изменяющимся напряжением
  • Плавный пуск с линейно изменяющимся напряжением и ограничением тока
Высокая надежность:
  • Лучшая электромагнитная невосприимчивость к сигнальным шумам
  • Поддерживает более длинные соединительные кабели
  • Уникальное компактное исполнение с двухслойной оболочкой, состоящей из верхнего слоя пластика и нижнего слоя металла, делает его прочным и красивым
Функции защиты двигателя:
  • Перегрузка по току, защита от перегрузки
  • Защита от обрыва фазы
  • Защита от перегрева
  • Защита от дисбаланса фаз (по 3-м фазам)
Удобный в использовании:
  • Легкая настройка
  • Круглосуточный мониторинг
  • Быстрая диагностика
Монтаж

Все устройства плавного пуска имеют встраиваемое исполнение, что подразумевает монтаж в оболочку (шкаф управления). 

  • Расположение: на монтажной панели
  • Подвод сетевого питания: сверху
  • Питание двигателя: снизу
  • Степень защиты: IP20 или IP00 (в зависимости от конкретного заказного кода)
Применение
  • Центробежные насосы
  • Вентиляторы
  • Компрессоры (поршневые, центробежные)
  • Конвейеры
  • Смесители
  • Шаровые мельницы
  • Дробилки
STS22
STS22X
Документы
Каталог SystemeStart
Устройства плавного пуска SystemeStart 22/22X каталог 10/2022
Руководство по эксплуатации SystеmeStart
Руководство по монтажу и эксплуатации устройств плавного пуска SystеmeStart 22/22X
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Российская компания "Систэм Электрик" (Systeme Electric) производит оборудование и комплексные решения в области распределения электроэнергии и автоматизации
Руководство по монтажу и эксплуатации устройства плавного пуска SystеmeStart 22/22X (версия 1.2)
Руководство по монтажу и эксплуатации устройства плавного пуска SystеmeStart 22/22X (версия 1.2)
