Датчики для измерения температуры, давления, влажности и качества воздуха в автоматизированных системах отопления, кондиционирования и вентиляции зданий.
Датчики для систем автоматизации зданий
Измерение температуры, относительной влажности и концентрации углекислого газа CO2 в воздуховодах системы вентиляции обеспечивается канальными датчиками. Они устанавливаются таким образом, что чувствительные элементы находятся внутри воздуховода. Такие датчики, в зависимости от модели, имеют рабочий диапазон от 0…+50 °С до -40…+80 °С.
Для контроля перепада давления в воздуховоде устанавливаются реле дифференциального давления. Они имеют регулируемый порог переключения и позволяют выявить ситуации, требующие обслуживания, например, загрязнение воздушного фильтра или остановку вентилятора.
В помещениях устанавливаются комнатные датчики. Они имеют настенное накладное крепление и передают значения температуры, относительной влажности и уровня концентрации CO2.
Для измерения температуры теплоносителя применяются погружные датчики, которые устанавливаются в защитные гильзы, или контактные датчики с более простым накладным способом установки. Рабочий диапазон температур, в зависимости от типа и модели, от 0…+50 °С до -50…+150 °С.
Широкий ассортимент датчиков для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий
Датчики температуры, влажности, давления, качества воздуха
Датчики температуры, давления, уровня жидкости
Датчики комнатные, канальные, наружные, погружные
Термостаты защиты от замораживания теплообменников
Датчики уровня угарного газа (CO) для крытых парковок
Стандартные выходные сигналы: пассивные датчики NTC10K, PT1000, активные датчики 0…10 В пост. тока, 4…20 мА, а также модели с передачей данных по протоколу Modbus RTU по шине RS-485
Наружные датчики устанавливаются на стене здания и измеряют температуру и влажность уличного воздуха в диапазоне температур от -40 до + 60 °С.
В зависимости от модели, выходной сигнал температуры может быть пассивным NTC 10 кОм / PT1000 или активным пропорциональным сигналом 0-10 В / 4-20 мА. Преобразователи влажности и концентрации углекислого газа имеют активный пропорциональный выходной сигнал 0-10 В или 4-20 мА
Для предотвращения повреждения водяных теплообменников применяются защитные термостаты SHF. Капиллярная трубка термостата размещается на площади теплообменника, и при снижении температуры воздуха ниже заданного порога происходит переключение выходного контакта.
Датчики SGCM предназначены для контроля уровня концентрации угарного газа CO в диапазоне 0-100 ppm на крытых парковках и в гаражах. Аналоговое значение концентрации CO передается в виде пропорционального сигнала 0-10 В или 4-20 мА и позволяет снизить затраты энергии на вентиляцию, по сравнению с пороговыми датчиками CO.
Для большинства типов датчиков доступны модели с протоколом Modbus RTU по шине RS-485, они позволяют подключить к контроллеру большое количество датчиков, не используя аналоговые или универсальные входы на контроллере или модулях расширения.
Серия SystemeBMSSens — это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой датчиков автоматизации зданий от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Измерение температуры, влажности, концентрации CO и CO2, давления
- Датчики в канальном, погружном, контактном, комнатном, наружном исполнении
- Типы выходных сигналов: дискретные, термосопротивления NTC10K и PT1000, аналоговые тока и напряжения, а также подключение Modbus