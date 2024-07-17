Датчики для систем автоматизации зданий

Датчики для измерения температуры, давления, влажности и качества воздуха в автоматизированных системах отопления, кондиционирования и вентиляции зданий.

Описание

Измерение температуры, относительной влажности и концентрации углекислого газа CO2 в воздуховодах системы вентиляции обеспечивается канальными датчиками. Они устанавливаются таким образом, что чувствительные элементы находятся внутри воздуховода. Такие датчики, в зависимости от модели, имеют рабочий диапазон от 0…+50 °С до -40…+80 °С.

Для контроля перепада давления в воздуховоде устанавливаются реле дифференциального давления. Они имеют регулируемый порог переключения и позволяют выявить ситуации, требующие обслуживания, например, загрязнение воздушного фильтра или остановку вентилятора.  

В помещениях устанавливаются комнатные датчики. Они имеют настенное накладное крепление и передают значения температуры, относительной влажности и уровня концентрации CO2.

Для измерения температуры теплоносителя применяются погружные датчики, которые устанавливаются в защитные гильзы, или контактные датчики с более простым накладным способом установки. Рабочий диапазон температур, в зависимости от типа и модели, от 0…+50 °С до -50…+150 °С.

Преимущества

Широкий ассортимент датчиков для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) зданий

Датчики температуры, влажности, давления, качества воздуха

Датчики температуры, давления, уровня жидкости

Датчики комнатные, канальные, наружные, погружные

Термостаты защиты от замораживания теплообменников

Датчики уровня угарного газа (CO) для крытых парковок

Стандартные выходные сигналы: пассивные датчики NTC10K, PT1000, активные датчики 0…10 В пост. тока, 4…20 мА, а также модели с передачей данных по протоколу Modbus RTU по шине RS-485

Применение

Наружные датчики устанавливаются на стене здания и измеряют температуру и влажность уличного воздуха в диапазоне температур от -40 до + 60 °С.  

В зависимости от модели, выходной сигнал температуры может быть пассивным NTC 10 кОм / PT1000 или активным пропорциональным сигналом 0-10 В / 4-20 мА. Преобразователи влажности и концентрации углекислого газа имеют активный пропорциональный выходной сигнал 0-10 В или 4-20 мА

Для предотвращения повреждения водяных теплообменников применяются защитные термостаты SHF. Капиллярная трубка термостата размещается на площади теплообменника, и при снижении температуры воздуха ниже заданного порога происходит переключение выходного контакта.

Датчики SGCM предназначены для контроля уровня концентрации угарного газа CO в диапазоне 0-100 ppm на крытых парковках и в гаражах. Аналоговое значение концентрации CO передается в виде пропорционального сигнала 0-10 В или 4-20 мА и позволяет снизить затраты энергии на вентиляцию, по сравнению с пороговыми датчиками CO. 

Для большинства типов датчиков доступны модели с протоколом Modbus RTU по шине RS-485, они позволяют подключить к контроллеру большое количество датчиков, не используя аналоговые или универсальные входы на контроллере или модулях расширения. 

 

Комнатный датчик температуры и влажности
Наружный датчик температуры и влажности
Капиллярный термостат защиты от замораживания
Канальный датчик влажности и температуры
Реле перепада давления воздуха
Контактный датчик температуры
Погружной датчик температуры воды
Контактный датчик температуры
Документы
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Автоматизация и безопасность зданий Systeme Electric каталог SystemeBMSSens
Сертификаты
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06074_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.06280_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08064_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08335_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.11021_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА04.В.08234_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Чертежи под DWG файлы
SystemeBMSSens SCT Датчики температуры контактные
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SCT Датчики температуры контактные
SystemeBMSSens SCT Датчики температуры контактные бескорпусные
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SCT Датчики температуры контактные бескорпусные
SystemeBMSSens SDCD Датчики CO₂ канальные
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SDCD Датчики CO₂ канальные
SystemeBMSSens SDDP Датчики перепада давления канальные
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SDDP Датчики перепада давления канальные
SystemeBMSSens SDDP Реле перепада давления канальные
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SDDP Реле перепада давления канальные
SystemeBMSSens SDH SDT Датчики влажности и температуры канальные 180 мм
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SDH SDT Датчики влажности и температуры канальные 180 мм
SystemeBMSSens SHF Термостаты защиты от замораживания
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SHF Термостаты защиты от замораживания
SystemeBMSSens SOH SOT Датчики влажности и температуры наружные
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SOH SOT Датчики влажности и температуры наружные
SystemeBMSSens SPP Датчики давления жидкости
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SPP Датчики давления погружные
SystemeBMSSens SPPxMD Датчики давления погружные с Modbus
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SPPxMD Датчики давления погружные с Modbus
SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные (модели без Modbus)
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные (модели без Modbus)
SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные с Modbus
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SPT Датчики температуры погружные с Modbus
SystemeBMSSens SRCD SGCM Датчики CO CO₂ в помещении
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SRCD SGCM Датчики CO CO₂ в помещении
SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens SRH SRT Датчики влажности и температуры комнатные
SystemeBMSSens STWL Датчики уровня жидкости
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens STWL Датчики уровня жидкости
SystemeBMSSens STWL Реле уровня жидкости
Чертежи с размерами для SystemeBMSSens STWL Реле уровня жидкости

Серия SystemeBMSSens — это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с линейкой датчиков автоматизации зданий от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Измерение температуры, влажности, концентрации CO и CO2, давления
  • Датчики в канальном, погружном, контактном, комнатном, наружном исполнении
  • Типы выходных сигналов: дискретные, термосопротивления NTC10K и PT1000, аналоговые тока и напряжения, а также подключение Modbus
