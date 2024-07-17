Датчики для систем автоматизации зданий

Измерение температуры, относительной влажности и концентрации углекислого газа CO 2 в воздуховодах системы вентиляции обеспечивается канальными датчиками. Они устанавливаются таким образом, что чувствительные элементы находятся внутри воздуховода. Такие датчики, в зависимости от модели, имеют рабочий диапазон от 0…+50 °С до -40…+80 °С.

Для контроля перепада давления в воздуховоде устанавливаются реле дифференциального давления. Они имеют регулируемый порог переключения и позволяют выявить ситуации, требующие обслуживания, например, загрязнение воздушного фильтра или остановку вентилятора.

В помещениях устанавливаются комнатные датчики. Они имеют настенное накладное крепление и передают значения температуры, относительной влажности и уровня концентрации CO 2 .

Для измерения температуры теплоносителя применяются погружные датчики, которые устанавливаются в защитные гильзы, или контактные датчики с более простым накладным способом установки. Рабочий диапазон температур, в зависимости от типа и модели, от 0…+50 °С до -50…+150 °С.