Решения Систэм Электрик направлены на обеспечение комфортных
и безопасных условий в разных типах зданий:
Административные здания
Бизнес-центры
Торговые центры
Гостиницы
Спортивные и развлекательные комплексы
Добивайтесь максимальной эффективности управления помещениями и их эксплуатации. Оборудование Систэм Электрик позволит вам:
- Снизить потребление энергии
- Снизить затраты на внеплановое техническое обслуживание
- Более рентабельно использовать площади
- Сокращать число жалоб посетителей
- Сократить потери производительности сотрудников
Автоматизация инженерных систем
Регулируйте системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы освещения и солнцезащитные системы, чтобы улучшить техобслуживание зданий
Оборудование для автоматизации инженерных систем от Систэм Электрик представлено в категориях:
Программное обеспечение программирования и диспетчеризации
Кроссплатформенное клиент-серверное программное обеспечение для мониторинга и управления инженерными системами, включает стационарные и мобильные рабочие места, поддержку протоколов BACnet, OPC и Modbus.
Система контроля доступа и охранной сигнализации
Решение для комплексной безопасности зданий
- Контроллеры с подключением считывателей Wiegand или OSDP
- Считыватели карт доступа
- Пульты управления охранной сигнализацией
- ПО программирования и диспетчеризации системы
- ПО интеграции с другими системами безопасности здания — системой телевизионного наблюдения, системой управления посещениями
Система пожарной безопасности
Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станций серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара.
SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.
- Станции пожарной сигнализации различной конфигурации и адресной емкости
- Дополнительные устройства визуализации
- Периферийные устройства
- Извещатели дымовые
- Извещатели тепловые
- Извещатели комбинированные
- Извещатели пожарные ручные
- Оповещатели световые
- Оповещатели звуковые
- Оповещатели комбинированные
- Модули ввода/вывода
- Российское программное обеспечение SystemeFS Graphics для отображения состояния пожарной системы, а также для диспетчеризации и обслуживания
Преимущества:
Масштабирование решение для проектов средних площадей и масштабных комплексов
Простота ввода в эксплуатацию и обслуживания
Высокая надежность работы
Интеграция систем здания
Оптимальный способ контроля систем и управления зданием с минимальными затратами
Объединение по открытым протоколам
BACnet
Сетевой протокол для автоматизации зданий
Modbus
Сетевой протокол для промышленной автоматизации
OPC
Спецификация передачи данных в промышленных сетях
Преимущества:
Открытые протоколы могут быть применены
- Для построения единой системы автоматизации
- Для добавления устройств различных производителей
Полная информация о работе всех систем здания в реальном времени в виде отчетов
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВКВ)
- Освещение рабочих помещений и общих пространств
- Системы пожарной безопасности, контроля доступа и охранной сигнализации
- Распределение электроэнергии
Экономия энергии и средств
- Автоматическое выполнение энергосберегающих алгоритмов
- Управление распределением энергии на основе приоритетов нагрузки
- Снижение затрат на поддержание и обслуживание благодаря единому списку неисправностей и аварий
Продукты в разработке
Видеонаблюдение
Продукт в разработке