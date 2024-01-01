Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станций серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара.

SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.