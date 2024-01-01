Главная Продукты Автоматизация и безопасность зданий
Автоматизация инженерных систем Система контроля доступа и охранной сигнализации Система пожарной безопасности Интеграция систем здания

Решения Систэм Электрик направлены на обеспечение комфортных
и безопасных условий в разных типах зданий:

Административные здания
Бизнес-центры
Торговые центры
Гостиницы
Спортивные и развлекательные комплексы
Добивайтесь максимальной эффективности управления помещениями и их эксплуатации. Оборудование Систэм Электрик позволит вам:
  • Снизить потребление энергии
  • Снизить затраты на внеплановое техническое обслуживание
  • Более рентабельно использовать площади
  • Сокращать число жалоб посетителей
  • Сократить потери производительности сотрудников

Автоматизация инженерных систем

Регулируйте системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы освещения и солнцезащитные системы, чтобы улучшить техобслуживание зданий

Оборудование для автоматизации инженерных систем от Систэм Электрик представлено в категориях:

Свободно программируемые модульные полевые контроллеры с поддержкой протокола BACnet
Автоматизация приточно-вытяжных вентиляционных установок, тепловых пунктов, зонального регулирования.
Контрольно-измерительные приборы и устройства
Датчики контроля температуры, давления, влажности с определением параметров теплоносителя и текущего состояния воздуха в помещении и на улице.
Исполнительные устройства
Исполнительные устройства Регулирующие двухходовые и трехходовые клапаны с электрическими приводами, приводы воздушных заслонок.
Программное обеспечение программирования и диспетчеризации
Кроссплатформенное клиент-серверное программное обеспечение для мониторинга и управления инженерными системами, включает стационарные и мобильные рабочие места, поддержку протоколов BACnet, OPC и Modbus.

Система контроля доступа и охранной сигнализации

Система контроля доступа и охранной сигнализации
Шкафы контроля доступа, считыватели, пульты управления и клиент-серверное программное обеспечение для конфигурирования, мониторинга и управления.

Решение для комплексной безопасности зданий

  • Контроллеры с подключением считывателей Wiegand или OSDP
  • Считыватели карт доступа
  • Пульты управления охранной сигнализацией
  • ПО программирования и диспетчеризации системы
  • ПО интеграции с другими системами безопасности здания — системой телевизионного наблюдения, системой управления посещениями

Система пожарной безопасности

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станций серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара.
SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.
  • Станции пожарной сигнализации различной конфигурации и адресной емкости
  • Дополнительные устройства визуализации
  • Периферийные устройства
    • Извещатели дымовые
    • Извещатели тепловые
    • Извещатели комбинированные
    • Извещатели пожарные ручные
    • Оповещатели световые
    • Оповещатели звуковые
    • Оповещатели комбинированные
    • Модули ввода/вывода
  • Российское программное обеспечение SystemeFS Graphics для отображения состояния пожарной системы, а также для диспетчеризации и обслуживания

Преимущества:

Масштабирование решение для проектов средних площадей и масштабных комплексов
Простота ввода в эксплуатацию и обслуживания
Высокая надежность работы

Интеграция систем здания

Оптимальный способ контроля систем и управления зданием с минимальными затратами

Объединение по открытым протоколам

BACnet
Сетевой протокол для автоматизации зданий
Modbus
Сетевой протокол для промышленной автоматизации
OPC
Спецификация передачи данных в промышленных сетях

Преимущества:

Открытые протоколы могут быть применены

  • Для построения единой системы автоматизации
  • Для добавления устройств различных производителей

Полная информация о работе всех систем здания в реальном времени в виде отчетов

  • Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВКВ)
  • Освещение рабочих помещений и общих пространств
  • Системы пожарной безопасности, контроля доступа и охранной сигнализации
  • Распределение электроэнергии

Экономия энергии и средств

  • Автоматическое выполнение энергосберегающих алгоритмов
  • Управление распределением энергии на основе приоритетов нагрузки
  • Снижение затрат на поддержание и обслуживание благодаря единому списку неисправностей и аварий
Продукты в разработке
Видеонаблюдение
Продукт в разработке