Система управления комфортом SystemeComf

Система включает контроллер с цветным сенсорным экраном диагональю 4,1” и модули расширения.

Контроллер устанавливается на стене помещения, например, в гостиничном номере, в офисном пространстве или кабинете.

Пользователи самостоятельно управляют всеми функциями комфорта на сенсорном экране – выбирают желаемую температуру и скорость вентилятора, включают освещение и регулируют его яркость, открывают шторы.

Модули расширения устанавливаются в шкаф управления и позволяют подключать до 16 групп освещения на каждое помещение, до 4 групп штор или жалюзи, а также использовать обычные клавишные выключатели, карточные выключатели или реле присутствия.

Контроллер SystemeComf может быть подключен к системе автоматизации здания для того, чтобы обеспечить диспетчеризацию помещений и централизованное управление для целей энергоэффективности.