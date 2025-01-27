Система управления комфортом SystemeComf

Решение управления функциями комфорта в помещении для систем автоматизации зданий

Система управления комфортом SystemeComf

Описание

Система включает контроллер с цветным сенсорным экраном диагональю 4,1” и модули расширения

Контроллер устанавливается на стене помещения, например, в гостиничном номере, в офисном пространстве или кабинете. 

Пользователи самостоятельно управляют всеми функциями комфорта на сенсорном экране – выбирают желаемую температуру и скорость вентилятора, включают освещение и регулируют его яркость, открывают шторы.

Модули расширения устанавливаются в шкаф управления и позволяют подключать до 16 групп освещения на каждое помещение, до 4 групп штор или жалюзи, а также использовать обычные клавишные выключатели, карточные выключатели или реле присутствия.

Контроллер SystemeComf может быть подключен к системе автоматизации здания для того, чтобы обеспечить диспетчеризацию помещений и централизованное управление для целей энергоэффективности.

Преимущества

Удобный интерфейс пользователя на сенсорной панели с датчиком приближения и поддержкой жестов 

Управление всеми функциями на одном устройстве – температура, вентиляция, освещение, шторы

Благодаря модульной архитектуре решения, используются только необходимые устройства, а при необходимости возможно увеличить число периферийных устройств

Простота установки и ввода в эксплуатацию – не требуется программирование 

Дополнительные возможности - подключение выносного датчика температуры и качества воздуха CO₂/LVOC/PM2.5, подключение к системе автоматизации по Modbus RTU для централизованного мониторинга и управления

Применение

Автоматизация помещений в административных зданиях, гостиницах, торговых центрах, с возможностью управлять температурой, вентиляцией, освещением, солнцезащитными системами и с интеграцией в систему автоматизации здания.

Административные здания
Гостиницы
Торговые центры
Архитектура

Сенсорная панель управления комфортом
Сенсорная панель управления комфортом
Модуль управления шторами или жалюзи
Модуль управления шторами или жалюзи
Модуль дискретных входов
Модуль дискретных входов
Модуль управления группами освещения
Модуль управления группами освещения
Модуль управления димируемыми группами освещения
Модуль управления димируемыми группами освещения
Комнатный датчик качества воздуха
Комнатный датчик качества воздуха
Документы
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Каталог по системе управления комфортом в помещениях SystemeComf
SystemeComf - Руководство
Руководство по системе управления комфортом в помещениях торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf
SystemeComf RCFC Контроллеры - Руководство
Руководство по эксплуатации контроллеры комнатные торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf, типа RCF, артикулы RCFC, RCFCP, RCFCZ, RCFCZP
SystemeComf RCFSRHQT RCFSRHQTL Датчики комнатные - Руководство
Руководство по эксплуатации датчики влажности, температуры и качества воздуха комнатные торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf, типа RCF, артикулы RCFSRHQT, RCFSRHQTL
SystemeComf RCFCM2 Модуль управления шторами - Руководство
Руководство по эксплуатации модуль расширения торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf, типа RCF, артикул RCFCM2
SystemeComf RCFDI8 Модуль расширения - Руководство
Руководство по эксплуатации модуль расширения торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf, типа RCF, артикул RCFDI8
SystemeComf RCFLM4 RCFLM4D4 Модули управления освещением - Руководство
Руководство по эксплуатации модули расширения торговой марки Systeme Electric, серии SystemeComf, типа RCF, артикулы RCFLM4, RCFLM4D4
