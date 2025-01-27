Решение управления функциями комфорта в помещении для систем автоматизации зданий
Система управления комфортом SystemeComf
Система включает контроллер с цветным сенсорным экраном диагональю 4,1” и модули расширения.
Контроллер устанавливается на стене помещения, например, в гостиничном номере, в офисном пространстве или кабинете.
Пользователи самостоятельно управляют всеми функциями комфорта на сенсорном экране – выбирают желаемую температуру и скорость вентилятора, включают освещение и регулируют его яркость, открывают шторы.
Модули расширения устанавливаются в шкаф управления и позволяют подключать до 16 групп освещения на каждое помещение, до 4 групп штор или жалюзи, а также использовать обычные клавишные выключатели, карточные выключатели или реле присутствия.
Контроллер SystemeComf может быть подключен к системе автоматизации здания для того, чтобы обеспечить диспетчеризацию помещений и централизованное управление для целей энергоэффективности.
Удобный интерфейс пользователя на сенсорной панели с датчиком приближения и поддержкой жестов
Управление всеми функциями на одном устройстве – температура, вентиляция, освещение, шторы
Благодаря модульной архитектуре решения, используются только необходимые устройства, а при необходимости возможно увеличить число периферийных устройств
Простота установки и ввода в эксплуатацию – не требуется программирование
Дополнительные возможности - подключение выносного датчика температуры и качества воздуха CO₂/LVOC/PM2.5, подключение к системе автоматизации по Modbus RTU для централизованного мониторинга и управления
Автоматизация помещений в административных зданиях, гостиницах, торговых центрах, с возможностью управлять температурой, вентиляцией, освещением, солнцезащитными системами и с интеграцией в систему автоматизации здания.