Система контроля доступа и охранной сигнализации SystemeAC

Система контроля доступа и охранной сигнализации на базе контроллеров АС-С8 является распределённой (сетевой) – т.е. поддерживается работа частей комплекса на разных компьютерах в сети, что увеличивает производительность и надёжность.

Так же система является многопользовательской – поддерживается одновременная работа нескольких операторов. Все изменения, задаваемые одним оператором, рассылаются на другие рабочие станции для синхронизации.

Поддержка технологии многопоточности – позволяет многие задачи выполнять параллельно, что позволяет лучше использовать возможности компьютера. При добавлении ресурсов (новых процессоров в компьютер или же новых компьютеров в сеть) общая производительность комплекса будет расти.

Модульная архитектура позволяет легко добавлять новые модули, при необходимости любой из модулей может быть заменен. Это позволяет быстро разрабатывать новый функционал, гибко настраивать комплекс для каждого заказчика.

Система может быть расширена путём добавления драйверов оборудования, расширения функционала клиентских модулей. Возможно добавление не только драйверов направления СКД, но и CCTV, пожарной, охранной сигнализации.

Предлагаются различные методы интеграции с комплексом на разных его уровнях. Специально разработанные демонстрационные примеры с типичными задачами интеграции, детальная документация, контекстная система помощи помогают легко разобраться с принципами интеграции и разработать необходимые модули.