Система контроля доступа и охранной сигнализации SystemeAC

SystemeAC - программно-аппаратный комплекс для решения задач контроля доступа и охранной сигнализации.
Комплекс разделяется на серверную, клиентскую части и уровень оборудования. На серверной части расположены объекты, выполняющие наиболее важные функции системы, которые могут быть выполнены без участия оператора. Клиентские приложения комплекса в основном предоставляют пользовательский интерфейс.
Система контроля доступа и охранной сигнализации на базе контроллеров АС-С8 является распределённой (сетевой) – т.е. поддерживается работа частей комплекса на разных компьютерах в сети, что увеличивает производительность и надёжность.
Так же система является многопользовательской – поддерживается одновременная работа нескольких операторов. Все изменения, задаваемые одним оператором, рассылаются на другие рабочие станции для синхронизации.
Поддержка технологии многопоточности – позволяет многие задачи выполнять параллельно, что позволяет лучше использовать возможности компьютера. При добавлении ресурсов (новых процессоров в компьютер или же новых компьютеров в сеть) общая производительность комплекса будет расти.
Модульная архитектура позволяет легко добавлять новые модули, при необходимости любой из модулей может быть заменен. Это позволяет быстро разрабатывать новый функционал, гибко настраивать комплекс для каждого заказчика.
Система может быть расширена путём добавления драйверов оборудования, расширения функционала клиентских модулей. Возможно добавление не только драйверов направления СКД, но и CCTV, пожарной, охранной сигнализации.
Предлагаются различные методы интеграции с комплексом на разных его уровнях. Специально разработанные демонстрационные примеры с типичными задачами интеграции, детальная документация, контекстная система помощи помогают легко разобраться с принципами интеграции и разработать необходимые модули.
- Создавать, конфигурировать, сохранять параметры подключенного оборудования в базу данных
- Загружать конфигурацию в аппаратуру
- Синхронизовать изменения, вносимые в конфигурации, с состоянием аппаратуры
- Осуществлять оперативное управление оборудованием
- Производить мониторинг подключенного совместимого оборудования
- Наглядно представлять конфигурацию охраняемого объекта СКД при помощи создания планов помещений
- Получать, отображать, сохранять сообщения из аппаратуры в базу данных - как текущих, так и буферизированных в аппаратуре
- Вести базы владельцев карт, выдач, глобальных уровней доступа, карт. Назначает права для СКД
- Получать отчёты по базе произошедших событий с возможностью фильтрации и сортировки по полям сообщений
- Настраивать и получать специализированные отчёты для учёта рабочего времени
- Пользователю задавать нестандартные алгоритмы взаимодействия частей комплекса, вызывать функции внешних приложений, передавать информацию из комплекса во внешние программные объекты
Память до 200 000 пользователей/до 200 000 событий (возможно расширение до 400 000 пользователей/событий по запросу)
До 10 000 уровней доступа
До 300 форматов карт
Битность карты до 96 бит
До 300 кодов организации
Подключение до 8 считывателей по Wiegand
Подключение до 16 считывателей по OSDP (суммарно не более 24 считывателей на один контроллер)
32 контролируемых входа или выхода
8 переключающих реле
8 токовых ключей
До 8 внешних OSDP-модулей 2входа/1 реле для управления дверьми и внешними исполнительными устройствам
Интерфейсы: TCP/IP 10/100; RS485 Master; RS485 Slave (гальванически развязанный), RS485 OSDP
Управление дверьми, турникетами, шлагбаумами, тамбурами, лифтами, автоматикой здания и пр.
Совместимость с ПО ИСБ Eselta
Предотвращение несанкционированного проникновения посторонних лиц на защищаемый объект, а также защита материальных ценностей от повреждений и кражи.