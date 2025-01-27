Программируемые модульные BACnet контроллеры автоматизации зданий

Свободно программируемые модульные контроллеры для автоматизации инженерных систем зданий

Программируемые модульные BACnet контроллеры автоматизации зданий SystemeHD

ОписаниеПреимуществаПрименениеКурсы и семинарыГалереяВидеоДокументы
Электронный каталог
Описание

Серия включает свободно программируемые контроллеры и модули расширения, на которых имеются дискретные входы, универсальные входы (DI, NTC, PT1000, 0-10 В или 4-20 мА), дискретные выходы, аналоговые выходы 0-10 В или 4-20 мА.

Контроллеры подключаются к системе диспетчеризации по протоколу BACnet/IP, с передачей по изменениям COV (Change of Value). Используя функцию BBMD (BACnet/IP Broadcast Management Device), контроллеры могут работать в системе с подсетями. Локальное управление одним или несколькими контроллерами реализуется на панели ЧМИ по протоколу Modbus.

Модули расширения работают по протоколу BACnet MS/TP на шине RS-485 и поэтому могут быть установлены как рядом с контроллером, так и на значительном удалении. 

Программирование контроллеров выполняется в среде разработки SystemeHD Works в функциональных блоках FBD или скриптах LUA Script, с возможностью отладки и симуляции. 

Контроллеры выполняют также мониторинг и управление интеллектуальными периферийными устройствами по Modbus RTU.

Преимущества

Работа по BACnet — самому современному протоколу для систем зданий, с поддержкой COV и BBMD, для новых и существующих систем

Универсальные входы UI, индивидуально конфигурируемые как дискретные, температурные или аналоговые на ток/напряжение

Гибкая архитектура системы – выбор структуры звезда или шлейф для контроллеров, локальная или удаленная установка для модулей расширения

Масштабирование в широких пределах благодаря поддержке COV и BBMD

Подключение интеллектуальных датчиков, комнатных термостатов, преобразователей частоты по RS-485 с Modbus RTU

Среда разработки SystemeHD Works не требует лицензирования и не имеет ограничения по сроку использования

Применение

Контроллеры SystemeHD применяются в системах автоматизации ОВКВ зданий для задач:

Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях

Автоматизация приточно-вытяжных вентиляционных установок, обеспечение требуемых параметров воздуха

Автоматизация тепловых пунктов, отопления и ГВС, обеспечение требуемой температуры и давления воды

Технические курсы и семинары
Бесплатный курс по проектированию контроллеров SystemeHD на платформе Learning 4U
ㅤㅤㅤㅤㅤПройти курсㅤㅤㅤㅤㅤ
AUT100 – семинар по программированию контроллеров SystemeHD в Центре Обучения Systeme Electric
Скачать Каталог семинаров (pdf)
Модуль расширения HM1405
Модуль расширения HM1405
Контроллер HD1407E
Контроллер HD1407E
Модуль расширения HM0704
Модуль расширения HM0704
Модуль расширения HM0800
Модуль расширения HM0800
Модуль расширения HM0004
Модуль расширения HM0004
Модуль расширения HM0008
Модуль расширения HM0008
Контроллер HD1407S
Контроллер HD1407S
Контроллер HD1407
Контроллер HD1407
Контроллер HD0904
Контроллер HD0904
Видео
Документы
SystemeHD каталог
Каталог контроллеров и модулей расширения автоматизации зданий линейки SystemeHD
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
ЕАЭС RU С-CN.АБ53.В.06480_22
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800 STEP модели.stp
STEP модели для HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800
HD1407 HM1405 STEP модели.stp
STEP модели для HD1407 HM1405
Пример проекта автоматизации общеобменной вентиляции Systeme Electric
Панель ЧМИ SystemeHMI SGU, контроллер автоматизации зданий SystemeHD, датчики температуры и датчики давления SystemeBMSSens, клапаны и приводы SystemeBMSAct, преобразователи частоты SystemeVar Hertz, в формате DWG, включая технологическую схему, спецификацию, чертеж и электрическую схему шкафа автоматизации, схемы подключения периферийного оборудования, пояснительную записку
Программное обеспечение
Библиотека SeHVAC v1.4 для SystemeHD Works
Библиотека содержит готовые функции, позволяющие ускорить разработку алгоритмов управления системами отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения зданий.

Библиотека используется при программировании контроллеров серии SystemeHD в среде разработки SystemeHD Works, представляет собой LUA файл.

Версия библиотеки SEHVAC v1.4

 

Серия SystemeHD – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с полевыми контроллерами автоматизации зданий EcoStruxure Building от Schneider Electric*.

*Схожие особенности и тех характеристики:

  • Программирование в функциональных блоках FBD или скриптовом языке
  • Поддержка протоколов BACnet, Modbus
  • Поддержка модулей расширения для увеличения числа входов и выходов
  • Возможность применения в сложных сетях масштаба предприятия
Фильтры
Поиск
Корзина