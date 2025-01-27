Свободно программируемые модульные контроллеры для автоматизации инженерных систем зданий
Программируемые модульные BACnet контроллеры автоматизации зданий SystemeHD
Серия включает свободно программируемые контроллеры и модули расширения, на которых имеются дискретные входы, универсальные входы (DI, NTC, PT1000, 0-10 В или 4-20 мА), дискретные выходы, аналоговые выходы 0-10 В или 4-20 мА.
Контроллеры подключаются к системе диспетчеризации по протоколу BACnet/IP, с передачей по изменениям COV (Change of Value). Используя функцию BBMD (BACnet/IP Broadcast Management Device), контроллеры могут работать в системе с подсетями. Локальное управление одним или несколькими контроллерами реализуется на панели ЧМИ по протоколу Modbus.
Модули расширения работают по протоколу BACnet MS/TP на шине RS-485 и поэтому могут быть установлены как рядом с контроллером, так и на значительном удалении.
Программирование контроллеров выполняется в среде разработки SystemeHD Works в функциональных блоках FBD или скриптах LUA Script, с возможностью отладки и симуляции.
Контроллеры выполняют также мониторинг и управление интеллектуальными периферийными устройствами по Modbus RTU.
Работа по BACnet — самому современному протоколу для систем зданий, с поддержкой COV и BBMD, для новых и существующих систем
Универсальные входы UI, индивидуально конфигурируемые как дискретные, температурные или аналоговые на ток/напряжение
Гибкая архитектура системы – выбор структуры звезда или шлейф для контроллеров, локальная или удаленная установка для модулей расширения
Масштабирование в широких пределах благодаря поддержке COV и BBMD
Подключение интеллектуальных датчиков, комнатных термостатов, преобразователей частоты по RS-485 с Modbus RTU
Среда разработки SystemeHD Works не требует лицензирования и не имеет ограничения по сроку использования
Контроллеры SystemeHD применяются в системах автоматизации ОВКВ зданий для задач:
Поддержание заданной температуры воздуха в помещениях
Автоматизация приточно-вытяжных вентиляционных установок, обеспечение требуемых параметров воздуха
Автоматизация тепловых пунктов, отопления и ГВС, обеспечение требуемой температуры и давления воды
Библиотека используется при программировании контроллеров серии SystemeHD в среде разработки SystemeHD Works, представляет собой LUA файл.
Версия библиотеки SEHVAC v1.4
Серия SystemeHD – это разработка компании Systeme Electric (до октября 2022 г. - АО Шнейдер Электрик), имеющая схожие технические характеристики с полевыми контроллерами автоматизации зданий EcoStruxure Building от Schneider Electric*.
*Схожие особенности и тех характеристики:
- Программирование в функциональных блоках FBD или скриптовом языке
- Поддержка протоколов BACnet, Modbus
- Поддержка модулей расширения для увеличения числа входов и выходов
- Возможность применения в сложных сетях масштаба предприятия