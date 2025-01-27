Программируемые модульные BACnet контроллеры автоматизации зданий SystemeHD

Серия включает свободно программируемые контроллеры и модули расширения, на которых имеются дискретные входы, универсальные входы (DI, NTC, PT1000, 0-10 В или 4-20 мА), дискретные выходы, аналоговые выходы 0-10 В или 4-20 мА.

Контроллеры подключаются к системе диспетчеризации по протоколу BACnet/IP, с передачей по изменениям COV (Change of Value). Используя функцию BBMD (BACnet/IP Broadcast Management Device), контроллеры могут работать в системе с подсетями. Локальное управление одним или несколькими контроллерами реализуется на панели ЧМИ по протоколу Modbus.

Модули расширения работают по протоколу BACnet MS/TP на шине RS-485 и поэтому могут быть установлены как рядом с контроллером, так и на значительном удалении.

Программирование контроллеров выполняется в среде разработки SystemeHD Works в функциональных блоках FBD или скриптах LUA Script, с возможностью отладки и симуляции.

Контроллеры выполняют также мониторинг и управление интеллектуальными периферийными устройствами по Modbus RTU.