Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации SystemeFS

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станцией серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара. SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.

SystemeFS-Graphics — это общий графический интерфейс для управления элементами системы пожарной безопасности на базе панелей SystemeFS. Является клиент-серверной системой. Взаимосвязь АРМ SystemeFS-Graphics с сервером производится по TCP/IP и поддерживается до 12 подключений АРМ. Лицензируется каждое подключение клиентов к серверу.