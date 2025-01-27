Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станцией серии SystemeFS-200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара.
Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации SystemeFS
Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станцией серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара. SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.
SystemeFS-Graphics — это общий графический интерфейс для управления элементами системы пожарной безопасности на базе панелей SystemeFS. Является клиент-серверной системой. Взаимосвязь АРМ SystemeFS-Graphics с сервером производится по TCP/IP и поддерживается до 12 подключений АРМ. Лицензируется каждое подключение клиентов к серверу.
Емкость станций — до 2`544 адресов
2, 4, 6 или 8 адресных шлейфов
До 32 станций в сетевой конфигурации с резервированием интерфейсов
Сетевая архитектура — RS-485, Оптика, кольцевой Ethernet*
Встроенный Ethernet, 2 x USB
Linux ядро
До 318 адресов в шлейфе (159+159)
Полная совместимость со всеми устройствами протоколов 200AP и 200+
Встроенная система оповещения о пожаре 2-го типа
Кольцевые шлейфы с изоляцией КЗ
Более 3 км длины шлейфов
Сертификат ТР ЕАЭС 043
Соответствие требованиям EN-54
Полная совместимость со всей серией ESMI
Обнаружение пожара в зданиях и управление противопожарными системами.
Уважаемые партнеры,
Информируем вас о том, что станции и компоненты серии SystemeFS-x00 будут выведены из продаж с 01.12.2025.
Актуальной заменой является серия пожарной сигнализации SystemeFS-7600 российского производства, при помощи которой можно обеспечить переход с станций предыдущего поколения SystemeFS-x00.
В случае потребности в системах предыдущего поколения просьба направлять запросы на support@systeme.ru.