Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станцией серии SystemeFS-200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара.

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации SystemeFS

Описание

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станцией серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара. SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.

SystemeFS-Graphics — это общий графический интерфейс для управления элементами системы пожарной безопасности на базе панелей SystemeFS. Является клиент-серверной системой. Взаимосвязь АРМ SystemeFS-Graphics с сервером производится по TCP/IP и поддерживается до 12 подключений АРМ. Лицензируется каждое подключение клиентов к серверу.

Преимущества

Емкость станций — до 2`544 адресов

2, 4, 6 или 8 адресных шлейфов

До 32 станций в сетевой конфигурации с резервированием интерфейсов

Сетевая архитектура — RS-485, Оптика, кольцевой Ethernet*

Встроенный Ethernet, 2 x USB

Linux ядро

До 318 адресов в шлейфе (159+159)

Полная совместимость со всеми устройствами протоколов 200AP и 200+

Встроенная система оповещения о пожаре 2-го типа

Кольцевые шлейфы с изоляцией КЗ

Более 3 км длины шлейфов

Сертификат ТР ЕАЭС 043

Соответствие требованиям EN-54

Полная совместимость со всей серией ESMI

Применение

Обнаружение пожара в зданиях и управление противопожарными системами.

Документы
Техническое описание ESM Fire
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на аналоговые модули расширения торговой марки Systeme Electric, серии SystemeFS. Руководство содержит описание назначения, конструкции, принципа действия, технические характеристики и рекоммендации по монтажу.

Уважаемые партнеры,

Информируем вас о том, что станции и компоненты серии SystemeFS-x00 будут выведены из продаж с 01.12.2025.

Актуальной заменой является серия пожарной сигнализации SystemeFS-7600 российского производства, при помощи которой можно обеспечить переход с станций предыдущего поколения SystemeFS-x00.

В случае потребности в системах предыдущего поколения просьба направлять запросы на support@systeme.ru.

