Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M включает в себя полный спектр компонентов для защиты и управления электродвигателями, необходимый для реализации самых сложных решений, требующих максимальной производительности и надежности.
Описание
Компоненты серии Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M:
Автоматические выключатели защиты электродвигателя
SystemePact GM2
автоматические выключатели защиты двигателя до 32A
- Компактные размеры, аналогичные GV2 от Schneider Electric
- 100 кА отключающая способность
- Выносная поворотная рукоятка для применения в решениях с секционированием
- Пломбировка регулировочного диска
- Ограничители токов КЗ
- Доп-контакты аварийного отключения и сигнализации КЗ
- Полный комплект аксессуаров (соединительные шинки, расцепители, корпус IP55)
- Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
SystemePact GM3
автоматические выключатели защиты двигателя до 65A
- Отключающая способность 50-100 кА
- Подпружиненные винтовые зажимы, обеспечивающие долговечное силовое соединение
- Монтаж на DIN-рейку и монтажную плату
- Широкий выбор аксессуаров
- Доп. контакты сигнализации КЗ
Контакторы для промышленного применения
SystemePact MC1D
контакторы 9…95A
- Исполнение 3P, 3 типоразмера: 9…38А, 40…65A, 80…95A
- Тепловые реле MRD
- Контакторы для конденсаторных батарей 10…65кВар
- Высокая износостойкость, на уровне LC1D
- Универсальная катушка управления AC/DC (100−250В) от 40А до 95A
- 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
- Компактные размеры: до 95A ~ LC1D
- Аксессуары для сборки реверса, для ограничения напряжений, доп. контакты
SystemePact MC1G
контакторы 120…630A
- Исполнение 3P, 3 типоразмера: 120…225А, 265…400A, 500…630A
- Тепловые реле MRG
- Компактные размеры, на 20% Tesys F/ LC1E
- Высокая износостойкость, на уровне LC1G (TeSys Giga)
- Универсальная катушка управления AC/DC 100−250 В и 250−500В
- Стандартные катушки управления 110В/220В/380 В AC
- Защита от просадок напряжения Uc 70%-120%
- 4 встроенных доп-контакта 2НО+2НЗ, с уникальной визуальной индикацией
SystemePact MC1K
Мини-контакторы 6-16А
- Компактные размеры 45x45мм, аналогично LC1K (LP1K)
- 1 встроенный доп-контакт НО или НЗ
- 3P и 4P исполнение
- Катушки управления AC и DC
- Реверсивные контакторы в сборе
- Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
- MR2K - Реле перегрузки 0,1…13A
Мини-промежуточные реле
- Контакты 2НО+2НЗ /4НО/ 4НЗ/ 1НО+3НЗ/ 3НО+1НЗ
- 10 000 циклов/ч
- Катушки управления AC и DC
Контакторы для стандартных применений
SystemePact MC1E
контакторы 9…95A
- Тепловые реле MRE
- Компактные размеры, аналогично LC1E
- 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
- Увеличенная износостойкость: Механическая +30%, Электрическая +15% (vs LC1E)
- Катушки управления AC и DC
- Полный спектр аксессуаров (RC-ограничители, мех. блокировки…)
- Совместимость аксессуаров MC1E и MC1G
Интеллектуальные устройства
SystemePact MFS
многофункциональные пускатели 0,15…63A
- 1 типоразмер, ширина: 54мм
- Все в одном: авт. выкл, контактор, реле, разъединитель
- Полная координация, прогнозирование аварийных ситуаций
- Легкая интеграция в системы автоматизации (Modbus)
- Программируемые дискретные входы/выходы
- Отключающая способность: 50кА при 400В
- Встроенные дополнительные контакты: 2НО + 2НЗ
- Широкие функции защиты и измерений по току и напряжению
- Экономия места в шкафу до 40%, сокращение времени монтажа
- Монтаж: DIN-рейка, монтажная плата
SystemePact MFR
многофункциональные устройства защиты и управления электродвигателями 0.2…800 А
Интеллектуальные реле позволяют улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и обеспечить экономию электроэнергии. Гибкая система управления и комплексной защиты обеспечивает высочайшую надежность решения.
- MFR530 моноблочного исполнения
- MFR580 с гибкой модульной расширяемой конфигурацией
- Поддержка промышленных протоколов связи: Modbus, Profibus и Profinet
- Усовершенствованные и расширенные функции защиты электродвигателя:
- Предварительная сигнализация
- Защита по температуре
- Защита от утечки на землю
- Повышение бесперебойности работы системы
Выключатели-разъединители
SystemePact MSD
выключатели-разъединители на номинальные токи от 20 до 175 А.
Предназначены для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, используются для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. Применяются в качестве главных и аварийных выключателей-разъединителей.
- Монтаж на дверцу или DIN-рейку
- Закрытое исполнение в корпусе IP65
- Возможность блокировки рукоятки навесными замками
- Большое изоляционное расстояние, гарантирующее надежное разъединение контактов
- Высокий механический ресурс работы
Применение
Применение в системах управления любого масштаба — от промышленных предприятий, с жесткими условиями эксплуатации электродвигателей до цепей управления освещением.
Стандартные области применения:
Высокие эксплуатационные требования: Горнодобывающая промышленность, Водоснабжение и водоотведение, Металлургия, АЭС, Судостроение, Критическая инфраструктура.
- Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации
- Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями