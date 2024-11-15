Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M

Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M включает в себя полный спектр компонентов для защиты и управления электродвигателями, необходимый для реализации самых сложных решений, требующих максимальной производительности и надежности.

Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M

ОписаниеПрименениеГалереяДокументы
GM2 GM3 MC1D MC1G MC1K MC1E MFS MFR MSD

Описание

Компоненты серии Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M: 

Автоматические выключатели защиты электродвигателя

SystemePact GM2

автоматические выключатели защиты двигателя до 32A

  • Компактные размеры, аналогичные GV2 от Schneider Electric
  • 100 кА отключающая способность
  • Выносная поворотная рукоятка для применения в решениях с секционированием
  • Пломбировка регулировочного диска
  • Ограничители токов КЗ 
  • Доп-контакты аварийного отключения и сигнализации КЗ
  • Полный комплект аксессуаров (соединительные шинки, расцепители, корпус IP55)
  • Совместимость c аксессуарами Schneider Electric

Перейти в каталог

SystemePact GM3

автоматические выключатели защиты двигателя до 65A

  • Отключающая способность 50-100 кА
  • Подпружиненные винтовые зажимы, обеспечивающие долговечное силовое соединение
  • Монтаж на DIN-рейку и монтажную плату
  • Широкий выбор аксессуаров
  • Доп. контакты сигнализации КЗ

Перейти в каталог

Контакторы для промышленного применения

SystemePact MC1D

контакторы 9…95A

  • Исполнение 3P, 3 типоразмера: 9…38А, 40…65A, 80…95A
  • Тепловые реле MRD
  • Контакторы для конденсаторных батарей 10…65кВар
  • Высокая износостойкость, на уровне LC1D
  • Универсальная катушка управления AC/DC (100−250В) от 40А до 95A
  • 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
  • Компактные размеры: до 95A ~ LC1D
  • Аксессуары для сборки реверса, для ограничения напряжений, доп. контакты

Перейти в каталог

SystemePact MC1G

контакторы 120…630A

  • Исполнение 3P, 3 типоразмера: 120…225А, 265…400A, 500…630A
  • Тепловые реле MRG
  • Компактные размеры, на 20% Tesys F/ LC1E
  • Высокая износостойкость, на уровне LC1G (TeSys Giga)
  • Универсальная катушка управления AC/DC 100−250 В и 250−500В
  • Стандартные катушки управления 110В/220В/380 В AC
  • Защита от просадок напряжения Uc 70%-120%
  • 4 встроенных доп-контакта 2НО+2НЗ, с уникальной визуальной индикацией

Перейти в каталог

SystemePact MC1K

Мини-контакторы 6-16А

  • Компактные размеры 45x45мм, аналогично LC1K (LP1K)
  • 1 встроенный доп-контакт НО или НЗ
  • 3P и 4P исполнение
  • Катушки управления AC и DC
  • Реверсивные контакторы в сборе
  • Совместимость c аксессуарами Schneider Electric
  • MR2K - Реле перегрузки 0,1…13A

Мини-промежуточные реле 

  • Контакты 2НО+2НЗ /4НО/ 4НЗ/ 1НО+3НЗ/ 3НО+1НЗ
  • 10 000 циклов/ч
  • Катушки управления AC и DC

Перейти в каталог

Контакторы для стандартных применений

SystemePact MC1E

контакторы 9…95A

  • Тепловые реле MRE
  • Компактные размеры, аналогично LC1E
  • 2 встроенных доп-контакта НО+НЗ
  • Увеличенная износостойкость: Механическая +30%, Электрическая +15% (vs LC1E)
  • Катушки управления AC и DC
  • Полный спектр аксессуаров (RC-ограничители, мех. блокировки…)
  • Совместимость аксессуаров MC1E и MC1G

Перейти в каталог

Интеллектуальные устройства

SystemePact MFS

многофункциональные пускатели 0,15…63A

  • 1 типоразмер, ширина: 54мм
  • Все в одном: авт. выкл, контактор, реле, разъединитель
  • Полная координация, прогнозирование аварийных ситуаций
  • Легкая интеграция в системы автоматизации (Modbus)
  • Программируемые дискретные входы/выходы
  • Отключающая способность: 50кА при 400В
  • Встроенные дополнительные контакты: 2НО + 2НЗ
  • Широкие функции защиты и измерений по току и напряжению
  • Экономия места в шкафу до 40%, сокращение времени монтажа
  • Монтаж: DIN-рейка, монтажная плата

Перейти в каталог

SystemePact MFR

многофункциональные устройства защиты и управления электродвигателями 0.2…800 А

Интеллектуальные реле позволяют улучшить управление ответственными технологическими процессами, повысить производительность и обеспечить экономию электроэнергии. Гибкая система управления и комплексной защиты обеспечивает высочайшую надежность решения.

  • MFR530 моноблочного исполнения
  • MFR580 с гибкой модульной расширяемой конфигурацией
  • Поддержка промышленных протоколов связи: Modbus, Profibus и Profinet
  • Усовершенствованные и расширенные функции защиты электродвигателя:

           - Предварительная сигнализация

           - Защита по температуре

           - Защита от утечки на землю

  • Повышение бесперебойности работы системы

    Перейти в каталог

    Выключатели-разъединители

    SystemePact MSD

    выключатели-разъединители на номинальные токи от 20 до 175 А.

    Предназначены для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, используются для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. Применяются в качестве главных и аварийных выключателей-разъединителей.

    • Монтаж на дверцу или DIN-рейку
    • Закрытое исполнение в корпусе IP65
    • Возможность блокировки рукоятки навесными замками
    • Большое изоляционное расстояние, гарантирующее надежное разъединение контактов
    • Высокий механический ресурс работы

    Перейти в каталог

    Применение

    Применение в системах управления любого масштаба — от промышленных предприятий, с жесткими условиями эксплуатации электродвигателей до цепей управления освещением.

    Стандартные области применения:

    OEM
    Шкафы управления, лифты, насосы, HVAC
    Легкая промышленность
    Строительство
    Нефтехимия

    Высокие эксплуатационные требования: Горнодобывающая промышленность, Водоснабжение и водоотведение, Металлургия, АЭС, Судостроение, Критическая инфраструктура.

    • Управление всеми типами двигателей в обычных или жестких условиях эксплуатации
    • Управление цепями с активным сопротивлением, индуктивными и емкостными цепями
    GM2
    GM2
    GM3
    GM3
    MC1D
    MC1D
    MC1E
    MC1E
    MC1G
    MC1G
    MC1K
    MC1K
    MFS
    MFS
    MFR
    MFR
    MSD
    MSD

    Документы

    Каталог SystemePact M
    Каталог по пускорегулирующей аппаратуре SystemePact M
    SystemePact MFS каталог 2023
    SystemePact MFS многофункциональные устройства управления и защиты
    Каталог 2023 SystemePact M_MC1K
    Компактная серия мини-контакторов, промежуточных и тепловых реле серии SystemePact M_MC1K
    Каталог SystemePact М_MFR
    Многофункциональные реле SystemePact MFR защиты и управления электродвигателем Каталог 2065
    Каталог SystemePact M_MSD
    Каталог выключатели-разъединители SystemePact M_MSD 2131
    Фильтры
    Поиск
    Корзина