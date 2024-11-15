Пускорегулирующая аппаратура SystemePact M

Выключатели-разъединители

SystemePact MSD

выключатели-разъединители на номинальные токи от 20 до 175 А.

Предназначены для коммутации силовых электрических цепей активной, индуктивной или смешанной нагрузок, используются для включения и отключения двигателей категорий применения AC–3 и DC–3. Применяются в качестве главных и аварийных выключателей-разъединителей.

Монтаж на дверцу или DIN-рейку

Закрытое исполнение в корпусе IP65

Возможность блокировки рукоятки навесными замками

Большое изоляционное расстояние, гарантирующее надежное разъединение контактов

Высокий механический ресурс работы

