Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom Base

ИБП серии Uniprom Base — это высокоэффективные и простые в развертывании трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 10 до 200 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. Благодаря надежной конструкции, превосходной производительности и компактным размерам ИБП серии Uniprom Base являются идеальной основой для обеспечения непрерывности вашего бизнеса.

ИБП серии Uniprom Base — это высокоэффективный, надежный и простой в развертывании трехфазный ИБП мощностью 10–200 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Uniprom Base максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и функциям, в число которых входят КПД до 96%, возможность параллельной работы с общим батарейным массивом и выходной коэффициент мощности, равный 1.

Гибкость при выборе аккумуляторов — одна из главных особенностей Uniprom Base.

Конфигурируя систему заказчик может использовать как решения со встроенными батареями, так и с внешними (свинец и литий).

Преимущества при выборе решения со встроенными аккумуляторами:

  • снижение занимаемой решением площади;
  • удобное обслуживание без необходимости выключения ИБП;
  • сокращение времени обслуживания всей системы бесперебойного питания.

Преимущества при выборе шкафов с внешними литий-ионными аккумуляторами:

  • длительный срок службы батареи;
  • повышенная температурная устойчивость;
  • повышенная емкость при меньшей площади.

Uniprom Base повышает качество мониторинга системы. При подключении ИБП к системе мониторинга DC Guard вы можете мониторить состояние своего оборудования и оставаться спокойными, контролируя его статус в реальном времени.

Таким образом, благодаря надежной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям горячей замены ИБП серии Uniprom Base является идеальной основой для вашего бизнеса.

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=1

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП 

Возможность параллельной работы до 4-х ИБП одновременно

Возможность работы в параллель с общим батарейным массивом

Высокий КПД ИБП: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО

Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485 и USB)

Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)

Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей

Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены

UBSUPS10KHBS
UBSUPS10KHBS
UBSUPS40KHBS
UBSUPS40KHBS
UBSUPS10KHS
UBSUPS10KHS

