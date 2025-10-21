Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom Base

ИБП серии Uniprom Base — это высокоэффективный, надежный и простой в развертывании трехфазный ИБП мощностью 10–200 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.

Uniprom Base максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и функциям, в число которых входят КПД до 96%, возможность параллельной работы с общим батарейным массивом и выходной коэффициент мощности, равный 1.