SystemeBlock — распределительные напольные шкафы низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. НКУ полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ МЭК 61439−1 и 2. SystemeBlock гарантирует длительную защиту инвестиций благодаря возможности поддерживать непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла, даже в самых суровых условиях.



Низковольтный распределительный шкаф (НКУ) SystemeBlock