Низковольтный распределительный шкаф (НКУ) SystemeBlock

Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SystemeBlock на токи до 6300 Ампер представляет собой распределительный щит низкого напряжения для распределения питания (РСС) и управления электродвигателями (МСС)
 

SystemeBlock — распределительные напольные шкафы низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. НКУ полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ МЭК 61439−1 и 2. SystemeBlock гарантирует длительную защиту инвестиций благодаря возможности поддерживать непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла, даже в самых суровых условиях.
 

Технические характеристики
Электрические характеристики
Номинальное напряжение изоляции Ui 1000 В
Номинальное рабочее напряжение Ue 690 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp До 12 кВ
Класс защиты от импульсных перенапряжений До 4
Степень загрязнения 3
Номинальная частота 50 / 60 Гц
Главная сборная шина:
Номинальный ток Ie До 6300 А
Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk До 220 кА
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw До 100 кА
Распределительная сборная шина:
Номинальный ток Ie До 3200 А
Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk До 220 А
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw До 100 А
Система заземления
Защита от внутренней дуги:
Ток короткого замыкания До 100 кА
Продолжительность 0.4 с
Критерии (МЭК TR 61 641) 1 – 7
Механические характеристики
Формы внутреннего разделения (секционирования) До 4b
Степень защиты от пыли и влаги До IP54
Рабочая температура От -5° до 50 °C
Установка Внутренняя
Сейсмостойкость до 9 баллов по MSK-64
SystemeBlock полностью соответствует требованиям ГОСТ IEC 61439−1 и 2

Разработан с целью максимально эффективного применения оборудования Systeme Electric

Повышенная производительность достигается путем высокой бесперебойности компонентов НКУ. Меньше отказов — больше прибыль

Распределение электроэнергии (PCC) до 6300 А

Управление и защита двигателей (MCC) до 250 кВт — 415 В, 300 кВт — 690 В

Защита от внутренней дуги согласно ГОСТ ТР 61 641

Решение идеально подходит для применения на рынке гражданского строительства и объектах лёгкой промышленности:

ЦОДы
Отели
Больницы
Офисы
Склады
SystemeBlock каталог 2023
Каталог по низковольтным комплектным устройствам на токи до 6300А
Инструкция по сборке SystemeBlock
Основные принципы сборки SystemeBlock Функциональный щит для сборки НКУ на токи до 6300А
Руководство по техническому обслуживанию SystemeBlock
Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на низковольтные комплектные устройства (далее НКУ) серии SystemeBlock напряжением до 690В переменного тока частотой 50(60) Гц предназначенных для электрических станций, подстанций и других энергетических объектов, изготавливаемых для нужд народного хозяйства.
