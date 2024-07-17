Низковольтное комплектное устройство (НКУ) SystemeBlock на токи до 6300 Ампер представляет собой распределительный щит низкого напряжения для распределения питания (РСС) и управления электродвигателями (МСС)
SystemeBlock — распределительные напольные шкафы низкого напряжения на токи до 6300А, Icw 100 кА/1c. НКУ полностью соответствует требованиям стандарта ГОСТ МЭК 61439−1 и 2. SystemeBlock гарантирует длительную защиту инвестиций благодаря возможности поддерживать непрерывное электроснабжение без ущерба для безопасности во время обслуживания и модернизации НКУ на протяжении всего жизненного цикла, даже в самых суровых условиях.
Низковольтный распределительный шкаф (НКУ) SystemeBlock
|Номинальное напряжение изоляции Ui
|1000 В
|Номинальное рабочее напряжение Ue
|690 В
|Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp
|До 12 кВ
|Класс защиты от импульсных перенапряжений
|До 4
|Степень загрязнения
|3
|Номинальная частота
|50 / 60 Гц
|Номинальный ток Ie
|До 6300 А
|Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk
|До 220 кА
|Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw
|До 100 кА
|Номинальный ток Ie
|До 3200 А
|Номинальный пиковый выдерживаемый ток Ipk
|До 220 А
|Номинальный кратковременный выдерживаемый ток Icw
|До 100 А
|Система заземления
|Ток короткого замыкания
|До 100 кА
|Продолжительность
|0.4 с
|Критерии (МЭК TR 61 641)
|1 – 7
|Формы внутреннего разделения (секционирования)
|До 4b
|Степень защиты от пыли и влаги
|До IP54
|Рабочая температура
|От -5° до 50 °C
|Установка
|Внутренняя
|Сейсмостойкость
|до 9 баллов по MSK-64
SystemeBlock полностью соответствует требованиям ГОСТ IEC 61439−1 и 2
Разработан с целью максимально эффективного применения оборудования Systeme Electric
Повышенная производительность достигается путем высокой бесперебойности компонентов НКУ. Меньше отказов — больше прибыль
Распределение электроэнергии (PCC) до 6300 А
Управление и защита двигателей (MCC) до 250 кВт — 415 В, 300 кВт — 690 В
Защита от внутренней дуги согласно ГОСТ ТР 61 641
Решение идеально подходит для применения на рынке гражданского строительства и объектах лёгкой промышленности: