Uniprom RM максимизирует надежность вашего бизнеса при минимизации совокупной стоимости владения благодаря высокоэффективным запатентованным технологиям и функциям, в число которых входят КПД до 96%, возможность параллельной работы с общим батарейным массивом и выходной коэффициент мощности, равный единице на всем диапазоне рабочих температур.
ИБП серии Uniprom RM — это высокоэффективные и простые в развертывании стоечные трехфазные ИБП в диапазоне мощностей от 10 до 60 кВт. Данные решения обеспечивают исключительную производительность для критически важной инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов. Благодаря надежной конструкции, превосходной производительности и компактным размерам ИБП серии Uniprom Base являются идеальной основой для обеспечения непрерывности вашего бизнеса.
Трехфазный источник бесперебойного питания Uniprom RM
Описание
ИБП серии Uniprom RM — это высокоэффективный, надежный и простой в развертывании стоечный трехфазный ИБП мощностью 10–60 кВт, обеспечивающий максимальную производительность для критической инфраструктуры коммерческих и промышленных объектов.
Таким образом, благодаря компактной конструкции, превосходной производительности, масштабируемости и возможностям широкого мониторинга ИБП серии Uniprom RM является идеальной основой для вашего бизнеса.
Преимущества
Компактные размеры (3U высота в стойке)
Топология двойного преобразования (On-Line)
Высокий выходной коэффициент мощности PF=1
Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
Наличие кнопки EPO для аварийного отключения ИБП
Возможность параллельной работы до 4-х ИБП одновременно
Возможность работы в параллель с общим батарейным массивом
Высокий КПД ИБП: до 96% в режиме онлайн и до 99% в режиме ЭКО
Встроенные коммуникационные интерфейсы (SNMP, RS232, RS485 и USB)
Возможность проведения SPOT тестирования работы ИБП (без нагрузки)
Мощное зарядное устройство для работы с большими массивами батарей
Удобное расположение пылевого фильтра за фронтальной панелью для быстрой замены