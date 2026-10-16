На каких компонентах можно сделать отечественный продукт в условиях санкций?

Мы продолжаем цикл роликов, посвященных созданию первого российского цифрового расцепителя для воздушного выключателя SystemePact ACB. У нас в гостях Начальник отдела Аппаратных средств департамента Разработок НТЦ "Механотроника" (входит в ГК "Систэм Электрик") Алексей Ефименко. Говорим об элементной базе, на которой создавался первый отечественный цифровой расцепитель SystemeLogic X, почему она была выбрана, с какими вызовами пришлось столкнутся разработчикам, чтобы сделать продукт на уровне лучших мировых аналогов, и в чем удалось превзойти их.

Страница продукта: https://systeme.ru/products/systemepact-acb