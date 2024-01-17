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Воздушные автоматические выключатели

Автоматические выключатели серии SystemePact ACB на токи от 400А до 4000А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппараты применяются для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Воздушные автоматические выключатели серии SystemePact ACB предназначены для применения в распределительных щитах на объектах промышленности и инфраструктуры.

Аппараты доступны в двух типоразмерах и могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями. Габаритные, установочные и присоединительные размеры идентичны параметрам воздушных выключателей MasterPact, которые заслуженно являются флагманами мирового рынка воздушных автоматических выключателей на протяжении десятилетий.

Встроенные функции измерений параметров сети и передачи данных позволяют интегрировать выключатели в системы диспетчеризации и сети связи.

Отличительными особенностями выключателей являются легкость заказа, эргономичность, простота монтажа и ввода в эксплуатацию, минимальное по сравнению с другими производителями количество необходимых операций обслуживания, а также возможность взаимодействия на интуитивном уровне даже с необученным пользователем.

Преимущества

Расширенная базовая комплектация

Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей

Встроенная функция измерений (ток, напряжение, мощность, энергия, частота)

Встроенная функция передачи данных

Дополнительный набор защит и измерений (включая THDu, THDi до 31 гармоники) с блоками управления SystemeLogic 6.0H

Применение
Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей:
  • Стандартные области применения: промышленные предприятия, административно-коммерческие здания
  • Высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной стоимости для непрерывных технологических процессов: обрабатывающая промышленность, металлургия
  • Ответственные области применения: Здравоохранение, Центры обработки данных
Документы
Каталог серии SystemePact ACB

pdf, 10,1 MB

Сертификат ЕАС серии SystemePact ACB

pdf, 1,8 MB

Сертификат ЕАС RoHS серии SystemePact ACB

pdf, 1 MB

Руководство по эксплуатации SystemePact ACB1

pdf