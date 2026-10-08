«Систэм Электрик» приглашает принять участие в «ЭлектроКВИЗ-2026»

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приглашает инженеров-электриков и проектировщиков принять участие в онлайн-квизе, посвященном современному энергетическому оборудованию.

Участники смогут оценить свой уровень и получить новый опыт, а победителей и самых активных ждут призы и персональная карта навыков.

Квиз включает 50 вопросов, разделенных на три тематических блока: среднее напряжение, низкое напряжение и автоматика управления. Уровень вопросов – средний и выше: мероприятие рассчитано на специалистов, уже владеющих базовыми знаниями ПУЭ и основ электротехники, и направлено на развитие точности и обоснованности инженерных решений.

Квиз будет полезен инженерам-электрикам, проектировщикам, а также специалистам ПТО.

Мероприятие состоится 21 октября в онлайн-формате, начало в 11:00 по московскому времени. Регистрация доступна по ссылке: https://learning.systeme.ru/blocks/courses_cards/view.php?id=587.