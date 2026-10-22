«Систэм Электрик» заняла 4 место в ЭКГ-рейтинге по Москве

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, по итогам 3 квартала 2026 года укрепила позиции в национальном ЭКГ-рейтинге (Экология. Кадры. Государство).

«Систэм Электрик» поднялась с 17 на 16 место в федеральном рейтинге и продолжает удерживать наивысший уровень – ААА, которым отмечены около 1 300 структур среди более чем 7,5 млн участников. Компания получила высший балл за экологичность, уровень оплаты труда, а также за налоговую историю и благонадежность. При этом «Систэм Электрик» занимает 4 место в столичном регионе среди более 1 млн московских организаций.

Помимо основных критериев оценки, отдельно отмечены два проекта «Систэм Электрик». Первый – комплексная программа академического партнерства, направленная на формирование инновационной среды, развитие кадров и обеспечение профессионального роста специалистов. Второй – «Заряд добра», ориентированный на развитие культуры спорта в корпоративной среде и поддержку участников местных спортивных сообществ в регионах присутствия компании.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Для нас высокие позиции в ЭКГ-Рейтинге – отражение наших принципов: ответственно вести бизнес, создавать достойные условия для сотрудников, поддерживать социальные и экологические инициативы. Мы продолжим работать по этим направлениям во всех регионах, где расположены наши заводы и офисы, укрепляя доверие партнеров, сотрудников и общества

ЭКГ-рейтинг (Экология. Кадры. Государство) – российская система оценки бизнеса с точки зрения благонадежности, социальной и экологической ответственности. Миссия рейтинга – объединение усилий государства и бизнес-сообщества для достижения национальных целей развития России. В команду рейтинга входят Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Счетная палата РФ, РСПП, Торгово-промышленная палата РФ, «Коммерсантъ», российские вузы и крупнейшие ведомства. Россия стала первой страной, определившей методику показателей ЭКГ-рейтинга на уровне национального стандарта (ГОСТ Р 71198–2023).