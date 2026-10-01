Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев присвоил почетные звания сотрудникам «Потенциала» в год 60-летия завода

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, поздравляет сотрудников завода «Потенциал» с получением почетных званий «Заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл».

Завод «Потенциал» (входит в Группу «Систэм Электрик») – одно из крупнейших предприятий по производству электроустановочных изделий в России и СНГ. «Систэм Электрик» реализует на предприятии программу модернизации инфраструктуры, которая включает строительство новых капитальных сооружений, улучшение условий труда и обновление парка оборудования. Завод вносит значимый вклад в социальной сфере города Козьмодемьянска и является градообразующим предприятием.

В год 60-летнего юбилея завода «Потенциал» глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписал указы о присвоении почетного звания за заслуги в развитии промышленного производства и многолетний добросовестный труд трем сотрудникам предприятия:

Михаилу Агарышеву, эксперту по эффективному использованию материалов;

Александру Зызареву, наладчику холодно-штамповочного оборудования автоматно-штамповочного цеха;

Михаилу Махову, главному метрологу.

«Заслуженный машиностроитель Республики Марий Эл» присваивается высокопрофессиональным работникам предприятий, учреждений и организаций машиностроения за заслуги в выполнении особых производственных заданий, разработке и внедрении новейшей техники, технологии, дальнейшем обеспечении высокоэффективного функционирования производства и работающим в области машиностроения 15 и более лет.