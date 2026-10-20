«Систэм Электрик» разработала типовой проект встроенной трансформаторной подстанции

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, подготовила типовой проект встроенной трансформаторной подстанции мощностью 1600-2500 кВА.

Проект включает четыре варианта планировки: с однорядным и двухрядным расположением оборудования, а также с выводом кабелей вверх или вниз.

В документации задействован широкий перечень оборудования «Систэм Электрик»: компактные распределительные устройства RME, силовой трансформатор сухого типа Systeme3AL, распределительные устройства 0,4 кВ на базе SystemeBlock (в версии «оптимум») и DekraftUno (в версии «стандарт»), шинопровод SystemeLine B, установки компенсации реактивной мощности SystemeSet, воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB и автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB в версии «оптимум», аппараты Dekraft ВА-750 и ВА-330Е – в версии «стандарт», а также светильники ДБО-101 для освещения помещений.

Типовые решения помогают проектировщикам сократить время на разработку проектной документации. Они также позволяют легко адаптировать проект под потребности заказчика и индивидуальную планировку, сохраняя общие принципы безопасности системы.

Ознакомиться с проектом и скачать его можно на сайте в разделе «Проектировщикам»: https://systeme.ru/design-engineers#link5.