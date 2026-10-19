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Что такое мониторинг ЦОД простыми словами

Представьте монитор в палате интенсивной терапии. Пульс, давление и сатурация выводятся на экран, и как только показатель выходит за границы нормы, раздается сигнал. Мониторинг дата-центра работает так же, только «пациентов» здесь сотни: вводы питания, ИБП, аккумуляторы, кондиционеры, чиллеры, PDU в стойках, дизель-генератор, двери.

Задача системы - собрать данные со всего инженерного оборудования в одном окне, сравнить их с уставками и поднять тревогу при отклонении. История показаний при этом сохраняется. По ней разбирают инциденты и ловят медленные тренды: например, батарейный шкаф ИБП стал греться сильнее, чем полгода назад.

С терминами иногда путаются. Мониторингом ЦОД обычно называют контроль именно инженерной инфраструктуры. За серверами, сетью и приложениями следят другие инструменты, это уже ИТ-мониторинг. А DCIM (Data Center Infrastructure Management) - понятие шире: кроме мониторинга, сюда входят учет активов, планирование мощностей и места в стойках. Мониторинг служит для DCIM фундаментом.

Задуматься о мониторинге лучше еще на этапе проектирования. Расставить датчики, проложить слаботочные трассы и выбрать оборудование с сетевыми интерфейсами в пустом зале проще, чем в работающем, где каждое подключение приходится вписывать в окно обслуживания. Но и действующий объект можно оснастить или перевести на новую систему, пример мы приведем ниже.

Что отслеживает система мониторинга ЦОД

Набор параметров зависит от объекта, но базовые зоны контроля у всех похожи.

Зона Что контролируют Чем опасен пропуск Электропитание Напряжение, ток и частоту по фазам на вводах, нагрузку и режим ИБП, положение автоматов в щитах, срабатывание АВР Перегрузка линии, переход ИБП на батареи, который никто не заметил Аккумуляторы ИБП Заряд, температуру, внутреннее сопротивление элементов Батарея не отдаст расчетное время автономии в момент сбоя ДГУ Уровень топлива, готовность к пуску, результаты тестовых запусков Генератор не запустится, когда пропадет городская сеть Охлаждение Температуру подачи и возврата, давление хладагента, работу компрессоров и вентиляторов у кондиционеров, чиллеров, драйкулеров Перегрев зала за считанные минуты Микроклимат в стойках Температуру воздуха на входе в серверы, влажность Локальные перегревы, конденсат, статическое электричество Протечки и дым Воду под фальшполом и у кондиционеров, задымление Залитое оборудование, возгорание Физический доступ Двери помещений и стоек, проходы по картам, видео Несанкционированный доступ, ошибки персонала

Больше всего внимания обычно получает система электрораспределения, и это оправдано. По данным Uptime Institute, среди причин аварий по питанию чаще всего называют отказ ИБП, следом идут АВР и генераторы.

Для каждого параметра задают два порога. Предупредительный срабатывает, когда значение еще в норме, но приближается к границе. Предупреждение логично получать на подходе к верхней границе, а не в момент, когда серверы уже перегреваются. Конкретные уставки берут из нормативов, рекомендаций производителей и условий SLA с клиентами.

Частота опроса тоже настраивается. Напряжение и температуру в зале имеет смысл читать раз в несколько секунд или чаще, потому что скачок бывает резким. Уровень топлива в баке ДГУ так быстро не меняется, его можно опрашивать реже.

Как устроена система мониторинга ЦОД

Если упростить, у системы четыре уровня. Данные поднимаются от датчика к платформе, а от нее — к оператору, который принимает решение.

4 Уровня системы мониторинга ЦОД

Подвести может любой уровень: датчик без связи, протокол без драйвера, оповещение без регламента. Поэтому проектируют все четыре сразу.

Датчики и оборудование. Современные ИБП, кондиционеры, PDU и щиты сами отдают данные через сетевые карты или контроллеры. Там, где своей «электроники» нет — в помещении, в стойке, под фальшполом, — ставят отдельные датчики температуры, влажности, протечки, дыма, положения двери. Их подключают к устройству мониторинга среды.

Сбор данных. Оборудование разных производителей говорит на разных протоколах. ИТ-устройства и ИБП чаще работают по SNMP, электрика и промышленная автоматика — по Modbus TCP или RTU, вентиляция и кондиционирование здания — по BACnet. Встречаются также OPC UA и MQTT. Чем больше протоколов понимает платформа, тем меньше придется дописывать вручную.

Платформа верхнего уровня. Сервер с ПО мониторинга сводит все в одну картину: мнемосхемы зала, цветовая индикация состояния, графики, журнал аварий, отчеты. Инженер видит общий вид и может уйти в детали, например посмотреть ток по каждой фазе конкретного PDU.

Люди и регламенты. Оповещение приходит дежурному на почту, в мессенджер или по SMS. Дальше работает инструкция: для каждого типа аварии заранее расписано, кто и что делает. Без таких аварийных карт мониторинг превращается в экран, на который смотрят, пока не станет поздно.

Сама система мониторинга тоже должна быть отказоустойчивой. Сервер резервируют, а его и рабочие места дежурной смены питают от ИБП. Иначе при пропадании питания вы ослепнете ровно в тот момент, когда данные нужнее всего.

Историю показаний стоит хранить хотя бы год. Так видны сезонные эффекты: летом охлаждение работает в одном режиме, зимой в другом, и уставки под это можно подстраивать.

Решения Systeme Electric для мониторинга ЦОД

У Systeme Electric платформа мониторинга собран из нескольких продуктов. Каждый закрывает свой уровень, их можно использовать вместе или по отдельности.

DC Guard: единое окно для всей инженерной инфраструктуры

DC Guard — программная платформа верхнего уровня. Она устанавливается на сервер и в реальном времени собирает, хранит и показывает параметры всей инженерной инфраструктуры одного объекта или целой сети, от серверной комнаты и узла связи до ЦОД.

К DC Guard подключаются одно- и трехфазные ИБП, рядные и периметральные кондиционеры, PDU, устройства мониторинга среды, чиллеры, драйкулеры, частотные преобразователи, системы мониторинга батарей, ДГУ и распределительные щиты. Данные снимаются по SNMP, Modbus TCP и RTU, MQTT, OPC UA и BACnet/IP. Платформа адаптирована под оборудование Systeme Electric всех линеек, поэтому на нем развертывание идет быстрее и обходится дешевле. Технику других производителей она тоже поддерживает.

Система централизованного мониторинга DC Guard

Инженер работает с мнемосхемами и цветовой индикацией, графиками трендов, журналом аварий и отчетами с фильтрами в PDF и CSV. Уведомления приходят на почту и в Telegram. Уставки и новые устройства эксплуатация настраивает сама, без вызова интегратора. Есть и функции контроля доступа и видеонаблюдения.

Несколько практических деталей. Сервер работает под Linux, Windows или macOS, клиент — обычный браузер. Стоимость лицензии зависит от числа устройств, а пользователей и клиентских мест — без ограничений. DC Guard включен в реестр российского ПО Минцифры, это важно для заказчиков с требованиями по импортозамещению.

SystemeBotz: датчики прямо в стойке

SystemeBotz — устройство мониторинга среды высотой 1U, которое ставится в 19-дюймовую стойку. К нему подключают до восьми датчиков Systeme Electric: температуры и влажности, протечки (точечные и ленточные), дыма, пожара, положения двери, наличия напряжения, а также сухие контакты. Датчики определяются автоматически и сразу появляются в веб-интерфейсе, предварительно настраивать их не нужно.

Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz

В небольшой серверной SystemeBotz может работать самостоятельно: у него собственный веб-интерфейс и доступ по HTTP/HTTPS, Modbus TCP и SNMP v1–v3. На крупном объекте или в распределенной сети данные с нескольких устройств удобнее свести в DC Guard и следить за всем из одного окна.

SystemeBotz AC: кто и когда открывал стойку

SystemeBotz AC отвечает за контроль доступа в ИТ-стойки. В комплект входят датчики положения дверей, ручки со встроенными считывателями карт, коммуникационные блоки, блоки питания и IP-камеры. Открыть стойку можно по карте, паролю или биометрии. Решение совместимо со шкафами Systeme Electric и частью стоек других производителей. В связке с DC Guard оператор видит события по каждой стойке, видео с камер и управляет правами доступа.

Решение для контроля доступа в ИТ-стойку SystemeBotz AC

Что мониторинг дает бизнесу

Главное — меньше простоев. Когда инженер реагирует на предупреждение, а не на аварию, у него есть время переключить нагрузку, вызвать сервис или заменить батарею по плану. Неудивительно, что в исследовании Uptime Institute операторы назвали мониторинг и аналитику самым эффективным вложением в надежность за последние три года. Но польза этим не ограничивается.

Энергоэффективность. Самая известная метрика здесь — PUE, отношение всей энергии, которую потребил объект, к энергии, ушедшей на ИТ-оборудование. Чем ближе показатель к единице, тем меньше тратится на охлаждение и потери. Честно посчитать PUE без учета энергии по подсистемам нельзя, а мониторинг этот учет как раз дает. Заодно он показывает, где охлаждение работает с избытком. Если в холодном коридоре круглый год держится 18 °C, а рекомендуемый диапазон на входе в серверы доходит до 27 °C, уставки кондиционеров можно поднять и сократить расход.

Планирование мощностей. Данные с PDU показывают, сколько реально потребляет каждая стойка и где остался запас. Это помогает не перегрузить один из лучей питания. При схеме 2N каждый луч должен выдержать всю нагрузку стойки, если второй отключится. Значит, в штатном режиме нагрузка на луч не должна превышать половины его номинала. Без мониторинга такую ошибку обычно замечают в момент аварии.

Обслуживание по состоянию. Тренды температуры и сопротивления аккумуляторов, наработка компрессоров, частые срабатывания одного и того же датчика подсказывают, что пора планировать замену, пока узел не вышел из строя.

Отчетность. Журнал событий с точным временем нужен для разбора инцидентов, отчетов по SLA и аудитов. Коммерческому ЦОД он помогает подтвердить клиенту, что условия в его стойках соответствовали договору.

Как выбрать систему мониторинга ЦОД

Перед покупкой полезно пройтись по нескольким вопросам. Ответы на них быстро отсекают решения, которые не подойдут вашему объекту.

Какие протоколы поддерживаются? Минимум — SNMP и Modbus. Если на объекте есть система управления зданием, пригодятся BACnet и OPC UA. Подключится ли ваше оборудование? Попросите список поддерживаемых устройств и уточните, кто и за какой срок делает шаблоны для новых. Масштабируется ли система? Сегодня это одна серверная, через год могут добавиться филиалы и узлы связи. Удобно, когда все видно в одном интерфейсе. Кто настраивает уставки? Хорошо, если инженеры эксплуатации меняют пороги и добавляют устройства сами, без интегратора. Какие каналы оповещений? Почта есть почти везде, но уведомление в мессенджере дежурный увидит быстрее. Как хранится история и какие есть отчеты? Нужен архив хотя бы за год и выгрузки в привычных форматах. Как устроено лицензирование? Уточните, за что вы платите: за устройства, пользователей или рабочие места. Есть ли ПО в реестре российского ПО? Для госзаказчиков и компаний с программой импортозамещения это часто обязательное условие. Как резервируется сама система? Резервный сервер и питание от ИБП должны быть в проекте с первого дня. Кто будет поддерживать? Важны локальный сервис, документация на русском языке и понятный порядок эскалации.

Частые вопросы о мониторинге ЦОД

Чем мониторинг ЦОД отличается от DCIM?

Мониторинг показывает, что происходит прямо сейчас, и предупреждает об отклонениях. DCIM шире: туда входят учет активов, планирование мощностей, места в стойках и охлаждения. Мониторинг — базовый слой любой DCIM-системы.

Нужен ли мониторинг небольшой серверной?

Да, риски там те же: перегрев, протечка, открытая дверь. Для одной-двух стоек хватит устройства мониторинга среды с несколькими датчиками. SystemeBotz, например, работает самостоятельно через собственный веб-интерфейс, а при росте объекта подключается к DC Guard.

Как часто система опрашивает датчики?

Это настраивается под каждый параметр. Напряжение и температуру в зале опрашивают раз в несколько секунд или чаще, медленно меняющиеся величины — реже.

Можно ли внедрить мониторинг в работающем ЦОД?

Можно, хотя это сложнее, чем на этапе проектирования. У большинства современных ИБП, кондиционеров и PDU уже есть сетевые интерфейсы, поэтому их подключение во многом сводится к настройке ПО. Подключения к силовому оборудованию планируют на окна обслуживания.

Какие протоколы используют системы мониторинга?

Чаще всего SNMP и Modbus (TCP и RTU). Для интеграции с инженерными системами здания применяют BACnet/IP и OPC UA, для IoT-устройств — MQTT.

Заключение

У половины с лишним операторов последняя серьезная авария обошлась дороже $100 тыс. На этом фоне мониторинг выглядит разумной страховкой, которая к тому же каждый день помогает экономить энергию и планировать рост. Начать стоит с простого аудита: какое оборудование у вас уже умеет отдавать данные и какие зоны пока остаются слепыми.

Специалисты Systeme Electric помогут подобрать конфигурацию DC Guard и SystemeBotz под ваш объект, от одной серверной до распределенной сети ЦОД. Напишите нам на itdig@systeme.ru или посмотрите подробности на странице решений для мониторинга ИТ-инфраструктуры.