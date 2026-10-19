В этой статье:
- Что такое мониторинг ЦОД простыми словами
- Что отслеживает система мониторинга ЦОД
- Как устроена система мониторинга ЦОД
- Решения Systeme Electric для мониторинга ЦОД
- Что мониторинг дает бизнесу
- Как выбрать систему мониторинга ЦОД
- Частые вопросы о мониторинге ЦОД
- Заключение
Что такое мониторинг ЦОД простыми словами
Представьте монитор в палате интенсивной терапии. Пульс, давление и сатурация выводятся на экран, и как только показатель выходит за границы нормы, раздается сигнал. Мониторинг дата-центра работает так же, только «пациентов» здесь сотни: вводы питания, ИБП, аккумуляторы, кондиционеры, чиллеры, PDU в стойках, дизель-генератор, двери.
Задача системы - собрать данные со всего инженерного оборудования в одном окне, сравнить их с уставками и поднять тревогу при отклонении. История показаний при этом сохраняется. По ней разбирают инциденты и ловят медленные тренды: например, батарейный шкаф ИБП стал греться сильнее, чем полгода назад.
С терминами иногда путаются. Мониторингом ЦОД обычно называют контроль именно инженерной инфраструктуры. За серверами, сетью и приложениями следят другие инструменты, это уже ИТ-мониторинг. А DCIM (Data Center Infrastructure Management) - понятие шире: кроме мониторинга, сюда входят учет активов, планирование мощностей и места в стойках. Мониторинг служит для DCIM фундаментом.
Задуматься о мониторинге лучше еще на этапе проектирования. Расставить датчики, проложить слаботочные трассы и выбрать оборудование с сетевыми интерфейсами в пустом зале проще, чем в работающем, где каждое подключение приходится вписывать в окно обслуживания. Но и действующий объект можно оснастить или перевести на новую систему, пример мы приведем ниже.
Что отслеживает система мониторинга ЦОД
Набор параметров зависит от объекта, но базовые зоны контроля у всех похожи.
|Зона
|Что контролируют
|Чем опасен пропуск
|Электропитание
|Напряжение, ток и частоту по фазам на вводах, нагрузку и режим ИБП, положение автоматов в щитах, срабатывание АВР
|Перегрузка линии, переход ИБП на батареи, который никто не заметил
|Аккумуляторы ИБП
|Заряд, температуру, внутреннее сопротивление элементов
|Батарея не отдаст расчетное время автономии в момент сбоя
|ДГУ
|Уровень топлива, готовность к пуску, результаты тестовых запусков
|Генератор не запустится, когда пропадет городская сеть
|Охлаждение
|Температуру подачи и возврата, давление хладагента, работу компрессоров и вентиляторов у кондиционеров, чиллеров, драйкулеров
|Перегрев зала за считанные минуты
|Микроклимат в стойках
|Температуру воздуха на входе в серверы, влажность
|Локальные перегревы, конденсат, статическое электричество
|Протечки и дым
|Воду под фальшполом и у кондиционеров, задымление
|Залитое оборудование, возгорание
|Физический доступ
|Двери помещений и стоек, проходы по картам, видео
|Несанкционированный доступ, ошибки персонала
Больше всего внимания обычно получает система электрораспределения, и это оправдано. По данным Uptime Institute, среди причин аварий по питанию чаще всего называют отказ ИБП, следом идут АВР и генераторы.
Для каждого параметра задают два порога. Предупредительный срабатывает, когда значение еще в норме, но приближается к границе. Предупреждение логично получать на подходе к верхней границе, а не в момент, когда серверы уже перегреваются. Конкретные уставки берут из нормативов, рекомендаций производителей и условий SLA с клиентами.
Частота опроса тоже настраивается. Напряжение и температуру в зале имеет смысл читать раз в несколько секунд или чаще, потому что скачок бывает резким. Уровень топлива в баке ДГУ так быстро не меняется, его можно опрашивать реже.
Как устроена система мониторинга ЦОД
Если упростить, у системы четыре уровня. Данные поднимаются от датчика к платформе, а от нее — к оператору, который принимает решение.
4 Уровня системы мониторинга ЦОД
Подвести может любой уровень: датчик без связи, протокол без драйвера, оповещение без регламента. Поэтому проектируют все четыре сразу.
Датчики и оборудование. Современные ИБП, кондиционеры, PDU и щиты сами отдают данные через сетевые карты или контроллеры. Там, где своей «электроники» нет — в помещении, в стойке, под фальшполом, — ставят отдельные датчики температуры, влажности, протечки, дыма, положения двери. Их подключают к устройству мониторинга среды.
Сбор данных. Оборудование разных производителей говорит на разных протоколах. ИТ-устройства и ИБП чаще работают по SNMP, электрика и промышленная автоматика — по Modbus TCP или RTU, вентиляция и кондиционирование здания — по BACnet. Встречаются также OPC UA и MQTT. Чем больше протоколов понимает платформа, тем меньше придется дописывать вручную.
Платформа верхнего уровня. Сервер с ПО мониторинга сводит все в одну картину: мнемосхемы зала, цветовая индикация состояния, графики, журнал аварий, отчеты. Инженер видит общий вид и может уйти в детали, например посмотреть ток по каждой фазе конкретного PDU.
Люди и регламенты. Оповещение приходит дежурному на почту, в мессенджер или по SMS. Дальше работает инструкция: для каждого типа аварии заранее расписано, кто и что делает. Без таких аварийных карт мониторинг превращается в экран, на который смотрят, пока не станет поздно.
Сама система мониторинга тоже должна быть отказоустойчивой. Сервер резервируют, а его и рабочие места дежурной смены питают от ИБП. Иначе при пропадании питания вы ослепнете ровно в тот момент, когда данные нужнее всего.
Историю показаний стоит хранить хотя бы год. Так видны сезонные эффекты: летом охлаждение работает в одном режиме, зимой в другом, и уставки под это можно подстраивать.
Решения Systeme Electric для мониторинга ЦОД
У Systeme Electric платформа мониторинга собран из нескольких продуктов. Каждый закрывает свой уровень, их можно использовать вместе или по отдельности.
DC Guard: единое окно для всей инженерной инфраструктуры
DC Guard — программная платформа верхнего уровня. Она устанавливается на сервер и в реальном времени собирает, хранит и показывает параметры всей инженерной инфраструктуры одного объекта или целой сети, от серверной комнаты и узла связи до ЦОД.
К DC Guard подключаются одно- и трехфазные ИБП, рядные и периметральные кондиционеры, PDU, устройства мониторинга среды, чиллеры, драйкулеры, частотные преобразователи, системы мониторинга батарей, ДГУ и распределительные щиты. Данные снимаются по SNMP, Modbus TCP и RTU, MQTT, OPC UA и BACnet/IP. Платформа адаптирована под оборудование Systeme Electric всех линеек, поэтому на нем развертывание идет быстрее и обходится дешевле. Технику других производителей она тоже поддерживает.
Инженер работает с мнемосхемами и цветовой индикацией, графиками трендов, журналом аварий и отчетами с фильтрами в PDF и CSV. Уведомления приходят на почту и в Telegram. Уставки и новые устройства эксплуатация настраивает сама, без вызова интегратора. Есть и функции контроля доступа и видеонаблюдения.
Несколько практических деталей. Сервер работает под Linux, Windows или macOS, клиент — обычный браузер. Стоимость лицензии зависит от числа устройств, а пользователей и клиентских мест — без ограничений. DC Guard включен в реестр российского ПО Минцифры, это важно для заказчиков с требованиями по импортозамещению.
SystemeBotz: датчики прямо в стойке
SystemeBotz — устройство мониторинга среды высотой 1U, которое ставится в 19-дюймовую стойку. К нему подключают до восьми датчиков Systeme Electric: температуры и влажности, протечки (точечные и ленточные), дыма, пожара, положения двери, наличия напряжения, а также сухие контакты. Датчики определяются автоматически и сразу появляются в веб-интерфейсе, предварительно настраивать их не нужно.
В небольшой серверной SystemeBotz может работать самостоятельно: у него собственный веб-интерфейс и доступ по HTTP/HTTPS, Modbus TCP и SNMP v1–v3. На крупном объекте или в распределенной сети данные с нескольких устройств удобнее свести в DC Guard и следить за всем из одного окна.
SystemeBotz AC: кто и когда открывал стойку
SystemeBotz AC отвечает за контроль доступа в ИТ-стойки. В комплект входят датчики положения дверей, ручки со встроенными считывателями карт, коммуникационные блоки, блоки питания и IP-камеры. Открыть стойку можно по карте, паролю или биометрии. Решение совместимо со шкафами Systeme Electric и частью стоек других производителей. В связке с DC Guard оператор видит события по каждой стойке, видео с камер и управляет правами доступа.
Что мониторинг дает бизнесу
Главное — меньше простоев. Когда инженер реагирует на предупреждение, а не на аварию, у него есть время переключить нагрузку, вызвать сервис или заменить батарею по плану. Неудивительно, что в исследовании Uptime Institute операторы назвали мониторинг и аналитику самым эффективным вложением в надежность за последние три года. Но польза этим не ограничивается.
Энергоэффективность. Самая известная метрика здесь — PUE, отношение всей энергии, которую потребил объект, к энергии, ушедшей на ИТ-оборудование. Чем ближе показатель к единице, тем меньше тратится на охлаждение и потери. Честно посчитать PUE без учета энергии по подсистемам нельзя, а мониторинг этот учет как раз дает. Заодно он показывает, где охлаждение работает с избытком. Если в холодном коридоре круглый год держится 18 °C, а рекомендуемый диапазон на входе в серверы доходит до 27 °C, уставки кондиционеров можно поднять и сократить расход.
Планирование мощностей. Данные с PDU показывают, сколько реально потребляет каждая стойка и где остался запас. Это помогает не перегрузить один из лучей питания. При схеме 2N каждый луч должен выдержать всю нагрузку стойки, если второй отключится. Значит, в штатном режиме нагрузка на луч не должна превышать половины его номинала. Без мониторинга такую ошибку обычно замечают в момент аварии.
Обслуживание по состоянию. Тренды температуры и сопротивления аккумуляторов, наработка компрессоров, частые срабатывания одного и того же датчика подсказывают, что пора планировать замену, пока узел не вышел из строя.
Отчетность. Журнал событий с точным временем нужен для разбора инцидентов, отчетов по SLA и аудитов. Коммерческому ЦОД он помогает подтвердить клиенту, что условия в его стойках соответствовали договору.
Как выбрать систему мониторинга ЦОД
Перед покупкой полезно пройтись по нескольким вопросам. Ответы на них быстро отсекают решения, которые не подойдут вашему объекту.
- Какие протоколы поддерживаются? Минимум — SNMP и Modbus. Если на объекте есть система управления зданием, пригодятся BACnet и OPC UA.
- Подключится ли ваше оборудование? Попросите список поддерживаемых устройств и уточните, кто и за какой срок делает шаблоны для новых.
- Масштабируется ли система? Сегодня это одна серверная, через год могут добавиться филиалы и узлы связи. Удобно, когда все видно в одном интерфейсе.
- Кто настраивает уставки? Хорошо, если инженеры эксплуатации меняют пороги и добавляют устройства сами, без интегратора.
- Какие каналы оповещений? Почта есть почти везде, но уведомление в мессенджере дежурный увидит быстрее.
- Как хранится история и какие есть отчеты? Нужен архив хотя бы за год и выгрузки в привычных форматах.
- Как устроено лицензирование? Уточните, за что вы платите: за устройства, пользователей или рабочие места.
- Есть ли ПО в реестре российского ПО? Для госзаказчиков и компаний с программой импортозамещения это часто обязательное условие.
- Как резервируется сама система? Резервный сервер и питание от ИБП должны быть в проекте с первого дня.
- Кто будет поддерживать? Важны локальный сервис, документация на русском языке и понятный порядок эскалации.
Частые вопросы о мониторинге ЦОД
Чем мониторинг ЦОД отличается от DCIM?
Мониторинг показывает, что происходит прямо сейчас, и предупреждает об отклонениях. DCIM шире: туда входят учет активов, планирование мощностей, места в стойках и охлаждения. Мониторинг — базовый слой любой DCIM-системы.
Нужен ли мониторинг небольшой серверной?
Да, риски там те же: перегрев, протечка, открытая дверь. Для одной-двух стоек хватит устройства мониторинга среды с несколькими датчиками. SystemeBotz, например, работает самостоятельно через собственный веб-интерфейс, а при росте объекта подключается к DC Guard.
Как часто система опрашивает датчики?
Это настраивается под каждый параметр. Напряжение и температуру в зале опрашивают раз в несколько секунд или чаще, медленно меняющиеся величины — реже.
Можно ли внедрить мониторинг в работающем ЦОД?
Можно, хотя это сложнее, чем на этапе проектирования. У большинства современных ИБП, кондиционеров и PDU уже есть сетевые интерфейсы, поэтому их подключение во многом сводится к настройке ПО. Подключения к силовому оборудованию планируют на окна обслуживания.
Какие протоколы используют системы мониторинга?
Чаще всего SNMP и Modbus (TCP и RTU). Для интеграции с инженерными системами здания применяют BACnet/IP и OPC UA, для IoT-устройств — MQTT.
Заключение
У половины с лишним операторов последняя серьезная авария обошлась дороже $100 тыс. На этом фоне мониторинг выглядит разумной страховкой, которая к тому же каждый день помогает экономить энергию и планировать рост. Начать стоит с простого аудита: какое оборудование у вас уже умеет отдавать данные и какие зоны пока остаются слепыми.
Специалисты Systeme Electric помогут подобрать конфигурацию DC Guard и SystemeBotz под ваш объект, от одной серверной до распределенной сети ЦОД. Напишите нам на itdig@systeme.ru или посмотрите подробности на странице решений для мониторинга ИТ-инфраструктуры.