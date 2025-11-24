SystemeBotz — масштабируемая система активного мониторинга, предназначенная для защиты помещений, технологического и ИТ-оборудования от различных факторов риска, к которым относятся: физическое воздействие, изменение параметров микроклимата, протечки, возгорания и задымления, инциденты и аварии на инженерном оборудовании и другое. SystemeBotz является типовым решением сетевого мониторинга серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.
Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz
Описание
SystemeBotz в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска в Вашей ИТ-инфраструктуре и является ключевым компонентом общей стратегии повышения эксплуатационной готовности и предотвращения простоев для ИТ-объекта.
Устройство мониторинга SystemeBotz устанавливается в ИТ-стойку и позволяет подключить датчики Systeme Electric (SE):
датчики температуры и влажности
датчики протечки (точечные и ленточные)
датчики положение двери
датчики дыма и пожара
датчики наличия напряжения
датчики типа «сухой контакт»
Датчики не требуют никаких предварительных настроек, определяются устройством автоматически и сразу отображаются в Web-интерфейсе системы.
Web-интерфейс системы позволяет осуществлять мониторинг параметров и настройки системы.
SystemeBotz также позволяет отправлять данные в системы верхнего уровня. А интеграция с программно-аппаратным комплексом DC Guard от Systeme Electric обеспечивает унифицированное представление состояния и событий для всей инженерной инфраструктуры, когда мониторинг разрозненных объектов эффективнее объединить в единую систему, например, при создании централизованной службы мониторинга.
Технические характеристики
|SBRK0100
|Основные характеристики
|Тип монтажа
|в ИТ- стойку, горизонтальный 19”
|Кол-во занимаемых Unit
|1U
|Кол-во подключаемых датчиков SE
|до 8 шт.
|Подключаемые датчики SE
|температуры, влажности, протечки точечный, протечки ленточный, дыма, пожара, положения двери,
напряжения, сухие контакты
|Автоопределение датчиков SE
|Да
|Разъем подключения датчиков SE
|RJ45
|Интерфейсы устройства
|Порты ввода/вывода
|USB (1 шт.), Ethernet (2шт.), RS-485 (2 шт.)
|Индикация
|состояние устройства, состояние подключения
|Органы управления
|кнопка перезагрузки (reset)
|Web-интерфейс
|Да
|Возможности удаленного доступа
|HTTP/HTTPS, Modbus TCP, SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3
|Электрические характеристики
|Рабочее Напряжения, В пер. тока
|220
|Рабочий ток, А
|1
|Рабочая частота, Гц
|50
|Тип разъёма питания
|IEC 60320 С14
|Тип блока питания
|встроенный
|Физические характеристики
|Ширина, мм
|480
|Высота, мм
|40
|Глубина, мм
|100
|Масса, кг
|1,27
|Цвет
|Черный
|Тип корпуса
|Сталь с полимерно-порошковым покрытием
|Характеристики окружающей среды
|Рабочая температура, °C
|-40 … +85
|Относительная влажность, %
|0…95%
|Гарантия
|12 месяцев