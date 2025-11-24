Устройство мониторинга параметров окружающей среды

SystemeBotz — масштабируемая система активного мониторинга, предназначенная для защиты помещений, технологического и ИТ-оборудования от различных факторов риска, к которым относятся: физическое воздействие, изменение параметров микроклимата, протечки, возгорания и задымления, инциденты и аварии на инженерном оборудовании и другое. SystemeBotz является типовым решением сетевого мониторинга серверных комнат, узлов связи и ЦОДов.

Устройство мониторинга параметров окружающей среды SystemeBotz

Описание

SystemeBotz в режиме реального времени осуществляет мониторинг факторов риска в Вашей ИТ-инфраструктуре и является ключевым компонентом общей стратегии повышения эксплуатационной готовности и предотвращения простоев для ИТ-объекта.

Устройство мониторинга SystemeBotz устанавливается в ИТ-стойку и позволяет подключить датчики Systeme Electric (SE):

датчики температуры и влажности

датчики протечки (точечные и ленточные)

датчики положение двери

датчики дыма и пожара

датчики наличия напряжения

датчики типа «сухой контакт»

Датчики не требуют никаких предварительных настроек, определяются устройством автоматически и сразу отображаются в Web-интерфейсе системы.

Web-интерфейс системы позволяет осуществлять мониторинг параметров и настройки системы.

SystemeBotz также позволяет отправлять данные в системы верхнего уровня. А интеграция с программно-аппаратным комплексом DC Guard от Systeme Electric обеспечивает унифицированное представление состояния и событий для всей инженерной инфраструктуры, когда мониторинг разрозненных объектов эффективнее объединить в единую систему, например, при создании централизованной службы мониторинга.

Технические характеристики

SBRK0100
Основные характеристики
Тип монтажав ИТ- стойку, горизонтальный 19”
Кол-во занимаемых Unit1U
Кол-во подключаемых датчиков SEдо 8 шт.
Подключаемые датчики SEтемпературы, влажности, протечки точечный, протечки ленточный, дыма, пожара, положения двери,
напряжения, сухие контакты
Автоопределение датчиков SEДа
Разъем подключения датчиков SERJ45
Интерфейсы устройства
Порты ввода/выводаUSB (1 шт.), Ethernet (2шт.), RS-485 (2 шт.)
Индикациясостояние устройства, состояние подключения
Органы управлениякнопка перезагрузки (reset)
Web-интерфейсДа
Возможности удаленного доступаHTTP/HTTPS, Modbus TCP, SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3
Электрические характеристики
Рабочее Напряжения, В пер. тока220
Рабочий ток, А1
Рабочая частота, Гц50
Тип разъёма питанияIEC 60320 С14
Тип блока питаниявстроенный
Физические характеристики
Ширина, мм480
Высота, мм40
Глубина, мм100
Масса, кг1,27
ЦветЧерный
Тип корпусаСталь с полимерно-порошковым покрытием
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура, °C-40 … +85
Относительная влажность, %0…95%
Гарантия12 месяцев
