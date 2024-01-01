Позволяет увеличить срок службы дорогостоящего оборудования, выделить мощность для подключения новых нагрузок, снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты, а также общие затраты на электроэнергию
Позволяют избавить вашу сеть от циркуляции реактивной мощности
Силовые косинусные конденсаторы низкого напряжения предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ).
Эффективное техническое решение для модернизации электросети, которое позволяет решить проблемы низкого коэффициента мощности загрязненной электросети, несимметрии фазных токов и перепада напряжения
Активные фильтры гармоник непрерывно анализируют параметры сети и генерируют выходной сигнал в сеть для подавления определенных гармоник в сети, коррекции коэффициента мощности и балансировки токов.