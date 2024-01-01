Компенсация реактивной мощности и активная фильтрация гармоник

Позволяет увеличить срок службы дорогостоящего оборудования, выделить мощность для подключения новых нагрузок, снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты, а также общие затраты на электроэнергию

Установки компенсации реактивной мощности на базе компонентов SystemeSet

Позволяют избавить вашу сеть от циркуляции реактивной мощности

Конденсаторы SystemeSet Can
Доступен к заказу
Контроллеры SystemeSet PFC
Доступен к заказу
Дроссели SystemeSet DR
Доступен к заказу
Конденсаторы SystemeSet Can

Силовые косинусные конденсаторы низкого напряжения предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ).

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Активные фильтры гармоник SystemeSine

Эффективное техническое решение для модернизации электросети, которое позволяет решить проблемы низкого коэффициента мощности загрязненной электросети, несимметрии фазных токов и перепада напряжения

Активные фильтры гармоник SystemeSine AHF
Доступен к заказу
Статические генераторы SystemeSine SVG
Доступен к заказу
SystemeSine AHF

Активные фильтры гармоник непрерывно анализируют параметры сети и генерируют выходной сигнал в сеть для подавления определенных гармоник в сети, коррекции коэффициента мощности и балансировки токов.

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