Статические генераторы реактивной мощности SystemeSine SVG

Современный мир невозможно представить без электричества. Всё, что нас окружает, нуждается в качественной и доступной электроэнергии, особенно, объекты критической инфраструктуры. Ведь простои производства приводят к многомиллионным убыткам. Одним из явлений, приводящим к финансовым убыткам, является проблема низкого коэффициента мощности, возникающего из-за циркуляции реактивной мощности в электрической сети. Циркуляция реактивной мощности приводит к снижению пропускной способности сети, перегреву силовых кабелей, отклонениям и провалам напряжения, перегрузке коммутационной аппаратуры, увеличению энергопотребления и расходов на оплату электроэнергии.

Для решения вышеобозначенных проблем применяются специализированные фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ). Наиболее распространёнными из них являются УКРМ релейно-контакторного типа. Однако, в силу своих конструктивных особенностей данный тип ФКУ обладает целым рядом недостатков, например, ограниченной скоростью и точностью компенсации. Что в свою очередь делает его непригодным для работы с промышленными нагрузками резкопеременного характера, такими как дуговые печи и сварочные линии. Также стоит отметить невозможность применения релейно-контакторных УКРМ в сильнозагрязнённых сетях (THDU>8%).