Статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) являются статическими электронными устройствами на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Данные устройства предназначены для динамической компенсации реактивной мощности, а также симметрирования фазных токов.
Статические генераторы реактивной мощности SystemeSine SVG
Описание
Современный мир невозможно представить без электричества. Всё, что нас окружает, нуждается в качественной и доступной электроэнергии, особенно, объекты критической инфраструктуры. Ведь простои производства приводят к многомиллионным убыткам. Одним из явлений, приводящим к финансовым убыткам, является проблема низкого коэффициента мощности, возникающего из-за циркуляции реактивной мощности в электрической сети. Циркуляция реактивной мощности приводит к снижению пропускной способности сети, перегреву силовых кабелей, отклонениям и провалам напряжения, перегрузке коммутационной аппаратуры, увеличению энергопотребления и расходов на оплату электроэнергии.
Для решения вышеобозначенных проблем применяются специализированные фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ). Наиболее распространёнными из них являются УКРМ релейно-контакторного типа. Однако, в силу своих конструктивных особенностей данный тип ФКУ обладает целым рядом недостатков, например, ограниченной скоростью и точностью компенсации. Что в свою очередь делает его непригодным для работы с промышленными нагрузками резкопеременного характера, такими как дуговые печи и сварочные линии. Также стоит отметить невозможность применения релейно-контакторных УКРМ в сильнозагрязнённых сетях (THDU>8%).
Для работы в подобных условиях необходимо использовать устройства иной топологии - статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) серии SystemeSine SVG.
Статический генератор реактивной мощности, как и активный фильтр гармоник, является электронным устройством на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Устройство предназначено для формирования тока, который компенсирует ток нагрузки и позволяет повысить значение cos ϕ сети, осуществить симметрирование фазных токов и снизить дозу фликера. Повышение cos ϕ может выполняться как для емкостных (с опережающим по фазе током), так и для индуктивных (с отстающим по фазе током) нагрузок, снижающих значение cos ϕ. Симметрирование фазных токов достигается путем измерения тока обратной последовательности и формирования противоположного тока обратной последовательности с целью выравнивания токов в сети.
СГРМ – это самое инновационное и эффективное устройство для компенсации реактивной мощности! Оно сочетает в себе высокую скорость и точность компенсации, способность работать с любым типом нагрузок в самых загрязнённых сетях. Данный функционал делает СГРМ идеальным решением для любого промышленного предприятия!
Преимущества
Эффективность и быстродействие
Благодаря мгновенному времени отклика статические генераторы обеспечивают эффективную и быструю компенсацию реактивной мощности.
- Топология трёхуровнего инвертора
- Коррекция коэффициента мощности до 1
- Время отклика управления <50мкс
- Время на компенсацию реактивной мощности ≤ 10мс
- Низкие потери, эффективность ≥97%
Соответствие стандартам по ЭМС
СГРМ оборудованы дополнительным встроенным блоком ЭМС для фильтрации паразитных частот и обеспечения помехоустойчивости и соответствуют ГОСТ IEC 61000-6-2 и 61000-6-4 (класс А). Благодаря чему оборудование может применяться в промышленной зоне. Заявленные характеристики подтверждаются протоколами локальных испытаний.
Безопасность и надёжность
Благодаря встроенным в СГРМ функциям защиты осуществляется безопасная и надёжная работа устройства. Внутреннее индуктивное сопротивление СГРМ не провоцирует резонансы в сети с высшими гармониками тока.
В СГРМ реализован следующий набор защит:
- система воздушного охлаждения
- тепловая защита
- защита от обрыва фаз
- защита от КЗ внутренних цепей
- определение неисправности в работе моста инвертора с соответствующей индикацией
Многофункциональность и адаптивность
СГРМ предназначены для решения широкого спектра задач по повышению качества электроэнергии. СГРМ полностью адаптируются под нагрузку и могут работать в нескольких режимах (как раздельно, так и одновременно). Идеально подходят для работы с нагрузками резкопеременного характера.
- бесступенчатая (динамическая) компенсация реактивной мощности
- симметрирование фазных токов
- возможность работы с нагрузками резкопеременного характера (дуговые печи, сварочные линии и т.п.)
- устойчивость к сильным гармоническим искажениями напряжения сети THDU ≤15%
- устойчивость к сильным просадкам напряжения (диапазон рабочего напряжения: 228-456 В)
Вариативность модельного ряда
Существует три способа монтажа СГРМ: монтаж в стойку, настенный и напольный монтаж.
- Модули IP20 стоечного исполнения: 50кВАр, 100кВАр
- Модули IP20 и IP31 навесного исполнения: 50кВАр, 100кВАр
- Шкафы IP31 и IP54 напольного исполнения: 50 – 800кВАр
Масштабируемость
- Возможна параллельная работа до 8 модулей СГРМ различной мощности с одним комплектом трансформаторов тока
- Максимальная суммарная мощность системы 800 кВАр
Функция передачи данных по Modbus
Встроенная функция передачи данных обеспечивает удалённый мониторинг и управление
Локализованное ПО и документация
Интуитивно понятный, русифицированный интерфейс панелей оператора СРГМ с текстовым выводом информации максимально упрощает эксплуатационный процесс. В комплекте идёт полный набор подробной русифицированной документации.
Локальное производство шкафов СГРМ
Шкафы статических генераторов реактивной мощности SystemeSine разработаны и производятся в России на площадке НТЦ Механотроника