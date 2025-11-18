Статические генераторы реактивной мощности

Статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) являются статическими электронными устройствами на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Данные устройства предназначены для динамической компенсации реактивной мощности, а также симметрирования фазных токов.

Статические генераторы реактивной мощности SystemeSine SVG

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Электронный каталог

Описание

Современный мир невозможно представить без электричества. Всё, что нас окружает, нуждается в качественной и доступной электроэнергии, особенно, объекты критической инфраструктуры. Ведь простои производства приводят к многомиллионным убыткам. Одним из явлений, приводящим к финансовым убыткам, является проблема низкого коэффициента мощности, возникающего из-за циркуляции реактивной мощности в электрической сети. Циркуляция реактивной мощности приводит к снижению пропускной способности сети, перегреву силовых кабелей, отклонениям и провалам напряжения, перегрузке коммутационной аппаратуры, увеличению энергопотребления и расходов на оплату электроэнергии.

Для решения вышеобозначенных проблем применяются специализированные фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ). Наиболее распространёнными из них являются УКРМ релейно-контакторного типа. Однако, в силу своих конструктивных особенностей данный тип ФКУ обладает целым рядом недостатков, например, ограниченной скоростью и точностью компенсации. Что в свою очередь делает его непригодным для работы с промышленными нагрузками резкопеременного характера, такими как дуговые печи и сварочные линии. Также стоит отметить невозможность применения релейно-контакторных УКРМ в сильнозагрязнённых сетях (THDU>8%).

Для работы в подобных условиях необходимо использовать устройства иной топологии - статические генераторы реактивной мощности (СГРМ) серии SystemeSine SVG.

Статический генератор реактивной мощности, как и активный фильтр гармоник, является электронным устройством на базе цифровых логических схем и биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ). Устройство предназначено для формирования тока, который компенсирует ток нагрузки и позволяет повысить значение cos ϕ сети, осуществить симметрирование фазных токов и снизить дозу фликера. Повышение cos ϕ может выполняться как для емкостных (с опережающим по фазе током), так и для индуктивных (с отстающим по фазе током) нагрузок, снижающих значение cos ϕ. Симметрирование фазных токов достигается путем измерения тока обратной последовательности и формирования противоположного тока обратной последовательности с целью выравнивания токов в сети.

СГРМ – это самое инновационное и эффективное устройство для компенсации реактивной мощности! Оно сочетает в себе высокую скорость и точность компенсации, способность работать с любым типом нагрузок в самых загрязнённых сетях. Данный функционал делает СГРМ идеальным решением для любого промышленного предприятия!

Преимущества

Эффективность и быстродействие

Благодаря мгновенному времени отклика статические генераторы обеспечивают эффективную и быструю компенсацию реактивной мощности.

  • Топология трёхуровнего инвертора
  • Коррекция коэффициента мощности до 1
  • Время отклика управления <50мкс
  • Время на компенсацию реактивной мощности ≤ 10мс
  • Низкие потери, эффективность  ≥97%

Соответствие стандартам по ЭМС

СГРМ оборудованы дополнительным встроенным блоком ЭМС для фильтрации паразитных частот и обеспечения помехоустойчивости и соответствуют ГОСТ IEC 61000-6-2 и 61000-6-4 (класс А). Благодаря чему оборудование может применяться в промышленной зоне. Заявленные характеристики подтверждаются протоколами локальных испытаний.

Безопасность и надёжность

Благодаря встроенным в СГРМ функциям защиты осуществляется безопасная и надёжная работа устройства. Внутреннее индуктивное сопротивление СГРМ не провоцирует резонансы в сети с высшими гармониками тока.

 В СГРМ реализован следующий набор защит:

  • система воздушного охлаждения
  • тепловая защита
  • защита от обрыва фаз
  • защита от КЗ внутренних цепей
  • определение неисправности в работе моста инвертора с соответствующей индикацией

Многофункциональность и адаптивность

СГРМ предназначены для решения широкого спектра задач по повышению качества электроэнергии. СГРМ полностью адаптируются под нагрузку и могут работать в нескольких режимах (как раздельно, так и одновременно). Идеально подходят для работы с нагрузками резкопеременного характера.

  • бесступенчатая (динамическая) компенсация реактивной мощности
  • симметрирование фазных токов
  • возможность работы с нагрузками резкопеременного характера (дуговые печи, сварочные линии и т.п.)
  • устойчивость к сильным гармоническим искажениями напряжения сети THDU ≤15%
  • устойчивость к сильным просадкам напряжения (диапазон рабочего напряжения: 228-456 В)

Вариативность модельного ряда

Существует три способа монтажа СГРМ: монтаж в стойку, настенный и напольный монтаж.

  • Модули IP20 стоечного исполнения: 50кВАр, 100кВАр
  • Модули IP20 и IP31 навесного исполнения: 50кВАр, 100кВАр
  • Шкафы IP31 и IP54 напольного исполнения: 50 – 800кВАр

Масштабируемость

  • Возможна параллельная работа до 8 модулей СГРМ различной мощности с одним комплектом трансформаторов тока
  • Максимальная суммарная мощность системы 800 кВАр

Функция передачи данных по Modbus

Встроенная функция передачи данных обеспечивает удалённый мониторинг и управление

Локализованное ПО и документация

Интуитивно понятный, русифицированный интерфейс панелей оператора СРГМ с текстовым выводом информации максимально упрощает эксплуатационный процесс. В комплекте идёт полный набор подробной русифицированной документации.

Локальное производство шкафов СГРМ

Шкафы статических генераторов реактивной мощности SystemeSine разработаны и производятся в России на площадке НТЦ Механотроника

Применение

Области применения статических генераторов реактивной мощности серии SystemeSine:

Обрабатывающая промышленность
Горнодобывающая промышленность и металлургия
Объекты критической инфраструктуры
Морские суда и платформы
Шкаф статического генератора реактивной мощности SystemeSine SVG
Шкаф статического генератора реактивной мощности SystemeSine SVG
СГРМ SystemeSine SVG модульного исполнения
СГРМ SystemeSine SVG модульного исполнения
Принцип работы СГРМ
Принцип работы СГРМ
Внутренняя компоновка модуля СГРМ
Внутренняя компоновка модуля СГРМ

Документы

Каталог SystemeSine AHF & SVG
Решения по улучшению качества электроэнергии. Активные фильтры гармоник AHF. Статические генераторы реактивной мощности SVG.
Руководство по монтажу SystemeSine SVG (исполнение M)
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на статические генераторы реактивной мощности торговой марки Systeme Electric серии SystemeSine типа SVG. Храните данное руководство поблизости от устройства, чтобы содержащаяся в нём информация находилась в свободном доступе для обслуживающего персонала.
Брошюра по статическим генераторам реактивной мощности SystemeSine SVG
Брошюра по статическим генераторам реактивной мощности SystemeSine SVG
Фильтры
Поиск
Корзина