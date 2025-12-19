Счётчики электрической энергии SystemeMeters PM

Трёхфазные счётчики электрической энергии SystemeMeters PM являются электрическими устройствами контроля и измерения электрических параметров сети: напряжения, тока, мощности, энергии и т.д. 

Счётчики электрической энергии SystemeMeters PM

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалерея

Описание

Трёхфазные счётчики электрической энергии SystemeMeters PM предназначены для:

  • измерений и учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений, а также полной электрической энергии в трех- и четырехпроводных сетях переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 31819.22-2012
  • измерений среднеквадратичных значений фазного/линейного напряжения, тока, частоты, активной/реактивной/полной мощности, коэффициента мощности, коэффициентов суммарных гармонических составляющих тока и напряжения и т.д.

Преимущества

Класс точности: 0,5S/0,2S

До 4ГБ энергонезависимой памяти

Русифицированный дисплей и встроенный веб-сервер с парольной защитой

Поддержка большого количество коммуникационных протоколов: Modbus TCP/RTU, BACnet/IP, SNMP, МЭК 61850, МЭК 60870-5-104 и др.

До 32 пользовательских программируемых уставок

Журналы энергии, журналы энергии макс./мин. с временными метками

Соответствие МЭК 61000-4-30 (класс S /A)

Формирование отчётов в соответствии с EN 50160 и IEEE 519-2022

Отображение осциллограмм на экране приборов, запись осциллограмм в формате COMTRADE

Применение

Промышленные предприятия
Производственные объекты
Общественные и административные здания
Центры обработки данных

Галерея

PM8200
PM8200
PM5300
PM5300
Фильтры
Поиск
Корзина