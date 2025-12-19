Трёхфазные счётчики электрической энергии SystemeMeters PM являются электрическими устройствами контроля и измерения электрических параметров сети: напряжения, тока, мощности, энергии и т.д.
Счётчики электрической энергии SystemeMeters PM
Описание
Трёхфазные счётчики электрической энергии SystemeMeters PM предназначены для:
- измерений и учета активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений, а также полной электрической энергии в трех- и четырехпроводных сетях переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 31819.22-2012
- измерений среднеквадратичных значений фазного/линейного напряжения, тока, частоты, активной/реактивной/полной мощности, коэффициента мощности, коэффициентов суммарных гармонических составляющих тока и напряжения и т.д.
Преимущества
Класс точности: 0,5S/0,2S
До 4ГБ энергонезависимой памяти
Русифицированный дисплей и встроенный веб-сервер с парольной защитой
Поддержка большого количество коммуникационных протоколов: Modbus TCP/RTU, BACnet/IP, SNMP, МЭК 61850, МЭК 60870-5-104 и др.
До 32 пользовательских программируемых уставок
Журналы энергии, журналы энергии макс./мин. с временными метками
Соответствие МЭК 61000-4-30 (класс S /A)
Формирование отчётов в соответствии с EN 50160 и IEEE 519-2022
Отображение осциллограмм на экране приборов, запись осциллограмм в формате COMTRADE